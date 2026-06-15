【出店者エントリー募集開始！6月21日（日）締め切り】静岡県 焼津市・清見田公園にてBON BON BON ‐盆祭・ボンパ」開催決定！2026年8月22日（土）・23日（日）夏祭りを、灯しなおせ。
BON BON BON ‐盆祭・ボンパ
懐かしいのに、新しい。盆踊りの定番曲が、リミックスされてよみがえる夜。昔ながらの縁日を楽しんだあとは、フィナーレを彩る幻想的なランタンナイト。こだわりの逸品から、行列のできる人気フードまで、ぎゅっと集います。盆踊りも、DJも、縁日も、ぜんぶ揃った、あたらしい夏のおまつりです。
この祭りを一緒につくる出店者を募集します。出店エントリーの受付期間は 2026年6月12日（金）～6月21日（日） です。一緒に祭りをつくる仲間からのご応募をお待ちしています。
■ コンセプトは、「夏祭りを、灯しなおせ。」
迎え火、送り火、提灯--お盆はもともと、灯りのおまつりでした。
その灯りを、現代の夜にもう一度、灯しなおす。
伝統をなぞるのでも、壊すのでもなく、灯しなおす。
古いものの中にあった熱を、いまの温度で、もう一度。
それが、BON BON BONがやりたいことです。
■ 舞台は、静岡県焼津市 清見田公園清見田公園
住所：静岡県焼津市三ケ名1626
（焼津市文化センター隣）
JR焼津駅から徒歩約19分（約1.6km）
バス停：文化センター前から徒歩1分
東名「焼津IC」から車で約10分
駐車場あり（約400台・無料）
※イベント期間 焼津駅からシャトルバス運行予定
清見田公園
■ コンテンツ内容
BONDANCE｜踊る、夜
櫓と一体化したDJブースから、盆踊りの定番曲をリミックス。世代を超えて誰もが踊れる夜に。
YAGURA｜のぼる、櫓
会場のシンボル。DJに加え、お笑い芸人や音楽アーティストのライブも360度の囲みステージで展開。
ENNICHI｜あそぶ、縁日
けん玉、射的、ヨーヨー釣り、わたあめ、かき氷など。日本各地のこだわり職人が焼津に集結。
YOKOCHO｜ふりかえる、時代
昭和から令和まで、時代の言葉と文化を辿る体験ゾーン。
FOOD & DRINK｜たべる、飲む
行列のできる人気店が全国から集結。こだわりの逸品が並びます。
LANTERN NIGHT｜灯す、夜
無数の和盆ランタンと提灯が夜空を彩り、最終日はフィナーレ演出「OKURIBI」で締めくくります。
初回となる2026年は、焼津・清見田公園にて約1万名規模で開催。
来年、再来年と、街と一緒に灯しなおしていきながら、将来的には2～3万名規模へと
焼津から東海へ、いつかは全国へと知られ愛される祭へと育てていきます
ここから始まる、新しい盆祭り
その第一回を、ぜひ一緒に灯してください！
■ 一緒に祭りをつくる、出店者を募集します
BON BON BONは「夏祭りを、灯しなおせ。」をコンセプトに、静岡に生まれるあたらしい夏祭りです。
私たちが一緒につくりたいのは、「どこにでもある屋台」ではなく、つくり手の顔と想いが見えるお店が並ぶ祭りの夜。出店者の皆さまも、この祭りをつくる仲間として募集します。
募集ジャンル
✦ 飲食店(露天)
✦ キッチンカー
✦ レトロ雑貨・縁日・ワークショップ
こんなお店を求めています！
・こだわりの一品があるお店
「これを食べに来た」と言われる看板メニュー・看板商品があること。
・想いを語れるお店
商品やお店づくりに、自分の言葉で語れるストーリーがあること。
・自ら手を加えているお店
調理・製造・加工・体験設計など、つくり手としての工夫があること。
・焼津・静岡にゆかりのあるお店も歓迎
地元食材の活用、焼津にちなんだメニューなどは選考で優遇します！（※必須条件ではありません）
※出店料・区画・電源などの詳細条件は、後述のイベント管理ポータルから「出店募集概要」をご確認いただけます。
※応募多数の場合は、コンセプトとの親和性を基準に選考させていただきます。
【NEW】応募・提出は「イベント管理ポータル」から
本イベントより、出店応募から各種提出までをひとつにまとめた イベント管理ポータル を開設しました。募集資料の閲覧も、エントリーも、すべてこちらから行えます。
▶ 登録・エントリーはこちら：https://event-portal.nonii.co.jp/(https://event-portal.nonii.co.jp/)
BON BON BON ‐ 盆祭・ボンパ
出店エントリーの受付期間 2026年6月12日（金）～6月21日（日）まで
初回のみアカウント登録が必要ですが、マイページに情報を一度登録しておくと、今後の株式会社nonii主催イベントへの応募や提出フォームの入力の手間を省くことができます。
◎ 応募フォーム・出店確定後の提出フォームが自動入力
◎ 合否・提出期日やマニュアルをマイページから確認
◎ 新しいイベント情報のお知らせが届く
◆ 開催詳細
イベント名：
BON BON BON ‐ 盆祭・ボンパ
日程：
2026年8月22日（土）・23日（日）
両日 16:00 - 21:00
会場：
清見田公園
静岡県焼津市三ケ名1626
焼津市文化センター隣
入場料：
詳細は追って発表します
主催：
株式会社 nonii(https://www.nonii.co.jp/)
その他主催イベント：
おいもフェス SHIZUOKA(https://oimofes.jp/)
アイスフェス&アジアン夜市 SHIZUOKA(https://ice-asian.jp/)
全国ご当地鍋祭りSHIZUOKA(https://nabe-matsuri.jp/)
Wonderful Christmas と ランタンナイト(https://xmas-shizuoka.jp/)
＼ みんな、あつまれ！ ／
家族で。友だちと。ひとりでも。 2026年 夏、焼津でお会いしましょう。
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