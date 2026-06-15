こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
F NEOBANK、2026年最終戦ペア観戦チケットプレゼントキャンペーンを実施
住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長(CEO)：円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」、2026年８月３日(月)より「ドコモSMTBネット銀行※」）と株式会社ファイターズ スポーツ＆エンターテイメント（本社：北海道北広島市、代表取締役社長：前沢 賢、以下「ファイターズ」）は、北海道日本ハムファイターズファンに向けた銀行サービス「F NEOBANK」において、キャンペーン期間中に指定の条件を満たしたかたのうち、抽せんで10組20名さまに2026年９月24日（木）にエスコンフィールドHOKKAIDOで開催される東北楽天ゴールデンイーグルス戦のペア観戦チケットが当たるキャンペーンを実施します。
対象期間
2026年６月15日（月）〜 2026年６月28日（日）
対象支店
ファイターズ支店
特典および条件
特典内容
取引条件を満たしたかたの中から抽せんで10組20名さまに、2026年９月24日（木)東北楽天ゴールデンイーグルス戦のペア観戦チケットをプレゼントいたします。
取引条件
キャンペーン期間中に以下の条件をすべて満たすこと
F NEOBANK（住信SBIネット銀行ファイターズ支店）を新規口座開設すること
F NEOBANK（住信SBIネット銀行ファイターズ支店）の口座に円定期預金６ヵ月ものを10万円以上預入すること
指定のエントリーページからエントリーを完了すること
＞エントリーページは下記URLをご確認ください。
https://www.netbk.co.jp/contents/cmp/20260615_005818/index.html
※本キャンペーン開始前に既にF NEOBANKの口座を開設したことのあるかたは対象となりません
※対象は円定期預金６ヵ月ものです。これ以外の預金（６ヵ月以外の円定期預金や、外貨定期預金を含む）は対象外です
※複数回に分けて合計で10万円以上をお預入れいただいても対象となります
※2026年６月28日(日)23時59分までにお預入れいただければ対象となります
※エントリーは、F NEOBANK（住信SBIネット銀行ファイターズ支店）の口座からのエントリーのみが対象となります
応募口数について
円定期預金６ヵ月ものの預入額に応じて当せん確率がアップします。
応募口数は、抽せん時点の円定期預金６ヵ月ものの預入額合計をもとに判定します
円定期預金６ヵ月ものの預入額10万円につき１口として、預入額に応じて応募口数が加算されます
※抽せん時点における預入額の合計額÷10万円＝抽せん口数となります。（1口に満たない口数は抽せん対象外となります）
※抽せん時点で中途解約された預入分は合計額の対象外となります
※応募口数の上限はありません
特典付与時期について
2026年７月下旬（予定）
＞特典や条件の詳細は下記URLをご確認ください。
https://www.netbk.co.jp/contents/cmp/20260615_005818/index.html
企業概要
住信SBIネット銀行の概要
https://digitalpr.jp/table_img/2617/136966/136966_web_1.png
ファイターズの概要
https://digitalpr.jp/table_img/2617/136966/136966_web_2.png
ご注意事項
本キャンペーンは、住信SBIネット銀行とファイターズが実施するキャンペーンです。
本キャンペーンの内容は、予告なく変更または中止する場合があります。
新規口座開設は、郵送での口座開設の場合など、10日〜２週間程度かかる場合がございます。余裕を持った口座開設申込をお願いいたします。
以下のいずれかに該当した場合、キャンペーン対象外となります。
- 口座凍結、口座解約、住信SBIネット銀行が定める各種取引規定に違反した場合
- お客さまの不正行為により、住信SBIネット銀行がキャンペーン対象外と判断した場合
住信SBIネット銀行は、お客さま中心主義のもと最先端のテクノロジーを活用することで、金融サービスを変革し、社会をより快適で便利なものに変えていくことを目指してまいります。
「NEOBANK®」は、住信SBIネット銀行の登録商標です。 登録商標 第5953666号。
「ネオバンク®」は、住信SBIネット銀行の登録商標です。登録商標 第6455993号。
※本商号変更は関係当局の認可を前提としております。
本件に関するお問合わせ先
本プレスリリースに関するお問合せ先：住信SBIネット銀行 広報・IR部：kouhou_pr@netbk.co.jp
対象期間
2026年６月15日（月）〜 2026年６月28日（日）
対象支店
ファイターズ支店
特典および条件
特典内容
取引条件を満たしたかたの中から抽せんで10組20名さまに、2026年９月24日（木)東北楽天ゴールデンイーグルス戦のペア観戦チケットをプレゼントいたします。
取引条件
キャンペーン期間中に以下の条件をすべて満たすこと
F NEOBANK（住信SBIネット銀行ファイターズ支店）を新規口座開設すること
F NEOBANK（住信SBIネット銀行ファイターズ支店）の口座に円定期預金６ヵ月ものを10万円以上預入すること
指定のエントリーページからエントリーを完了すること
＞エントリーページは下記URLをご確認ください。
https://www.netbk.co.jp/contents/cmp/20260615_005818/index.html
※本キャンペーン開始前に既にF NEOBANKの口座を開設したことのあるかたは対象となりません
※対象は円定期預金６ヵ月ものです。これ以外の預金（６ヵ月以外の円定期預金や、外貨定期預金を含む）は対象外です
※複数回に分けて合計で10万円以上をお預入れいただいても対象となります
※2026年６月28日(日)23時59分までにお預入れいただければ対象となります
※エントリーは、F NEOBANK（住信SBIネット銀行ファイターズ支店）の口座からのエントリーのみが対象となります
応募口数について
円定期預金６ヵ月ものの預入額に応じて当せん確率がアップします。
応募口数は、抽せん時点の円定期預金６ヵ月ものの預入額合計をもとに判定します
円定期預金６ヵ月ものの預入額10万円につき１口として、預入額に応じて応募口数が加算されます
※抽せん時点における預入額の合計額÷10万円＝抽せん口数となります。（1口に満たない口数は抽せん対象外となります）
※抽せん時点で中途解約された預入分は合計額の対象外となります
※応募口数の上限はありません
特典付与時期について
2026年７月下旬（予定）
＞特典や条件の詳細は下記URLをご確認ください。
https://www.netbk.co.jp/contents/cmp/20260615_005818/index.html
企業概要
住信SBIネット銀行の概要
https://digitalpr.jp/table_img/2617/136966/136966_web_1.png
ファイターズの概要
https://digitalpr.jp/table_img/2617/136966/136966_web_2.png
ご注意事項
本キャンペーンは、住信SBIネット銀行とファイターズが実施するキャンペーンです。
本キャンペーンの内容は、予告なく変更または中止する場合があります。
新規口座開設は、郵送での口座開設の場合など、10日〜２週間程度かかる場合がございます。余裕を持った口座開設申込をお願いいたします。
以下のいずれかに該当した場合、キャンペーン対象外となります。
- 口座凍結、口座解約、住信SBIネット銀行が定める各種取引規定に違反した場合
- お客さまの不正行為により、住信SBIネット銀行がキャンペーン対象外と判断した場合
住信SBIネット銀行は、お客さま中心主義のもと最先端のテクノロジーを活用することで、金融サービスを変革し、社会をより快適で便利なものに変えていくことを目指してまいります。
「NEOBANK®」は、住信SBIネット銀行の登録商標です。 登録商標 第5953666号。
「ネオバンク®」は、住信SBIネット銀行の登録商標です。登録商標 第6455993号。
※本商号変更は関係当局の認可を前提としております。
以上
本件に関するお問合わせ先
本プレスリリースに関するお問合せ先：住信SBIネット銀行 広報・IR部：kouhou_pr@netbk.co.jp