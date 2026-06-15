【アイリスプラザ 岩崎社長がコロナ後のV字回復を語る】「Commerce NEXT」リアル交流会に登壇

株式会社日本流通産業新聞社アイリスプラザの岩崎亮太社長が登壇

EC業界の専門紙「日本ネット経済新聞」(https://netkeizai.com/)を発行する日本流通産業新聞社は6月24日（水）、25日（木）の2日間、大型オンラインセミナーイベント「Commerce NEXT by 日本ネット経済新聞」(https://ourl.jp/ZI3wn)＜参加無料＞を開催します。さらに7月23日（木）には、リアル交流会も開催します。

リアル交流会の特別講座には、アイリスプラザ 取締役社長 岩崎亮太氏の登壇が決定しました。

講演タイトルは「【コロナ禍の反動減からV字回復！アイリスプラザ流「モール×自社EC」二者択一にしない実践的バランス論」です。

講演内容

アイリスグループのECサイトを運営するアイリスプラザは、コロナ禍の需要拡大の反動で売り上げを落としたものの、業績をV字回復させています。その背景にはモールと自社ECの両方をバランスよく取り組むマルチチャネル戦略がありました。

本講演では、「モールと自社ECを“役割分担”で考える思考法」「モール頼みにならず、モールも活かす現実解」「失敗したチャネル戦略と修正のプロセス」などを踏まえて、アイリスプラザ流のEC戦略をトップ自らが語ります。

アイリスプラザの岩崎亮太社長のプロフィール

セミナーイベントの詳細へ :https://ourl.jp/ZI3wn

2004年アイリスオーヤマ入社。大手小売チェーン向け営業やメーカー事業部門責任者を歴任。2016年よりEC事業に携わり、2022年より現職。現場起点の意思決定とスピード感を重視し、食品・日用品から家電、家具まで幅広いカテゴリーの商品特性を活かして事業成長を牽引。コロナ禍後は顧客データを基軸に、CRM施策と利便性向上を重視し、モール・自社EC両軸で持続的なEC経営を実践している。

多彩なセッションを用意

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オンライン配信のセッションには多彩なプログラムを用意しました。キーノート（基調講演）には日本ロレアル、ワールド、キューサイ、THE RICHといった業界を代表するようなコマース企業に加えて、注目を集めるLINEヤフー、TikTok Shopといったプラットフォームのキーマンが登壇します。

さらに他にも、ECサイト構築、マーケティング、決済、セキュリティなどのスペシャリストが登壇し、コマース業界の”次の一手””次世代戦略”を紹介します。

「Commerce NEXT」のキービジュアル

EC業界の最注目課題である「AI活用」「SNS戦略」「物価高対策」「CX向上」「セキュリティ」などの知恵やノウハウが満載のセミナーイベントとなっています。セミナーは専用スタジオで収録した、番組風のリッチな動画でお届けします。

リアル交流会を7月23日に開催

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今回はオンラインセミナーに加えて、リアル交流会を7月23日（木）に開催します。

リアル交流会では特別講演としてアイリスプラザの岩崎亮太社長の登壇が決定。さらにユーグレナ 上席執行役員／ヘルスケアカンパニーCEO ふぁな（金 城煥、キム・ソンファン）氏と通販CRM専門家 西守譲氏の2人による対談セッションも企画しています。

リアル交流会では「日本ネット経済新聞」記者も参加し、有力なコマース事業者様同士の良質な交流をサポートします。

聴講申込者向け3大特典

イベント概要

- 「＜2026年版＞ネット通販売上ランキングTOP200」データ進呈※「セミナー」の視聴・アンケート回答が条件- 事前登録・招待制のリアル交流会に参加可能※参加者数に上限がありますので、申し込んでも参加できない可能性があります- 期日までの登録でアーカイブ視聴可能※アーカイブ視聴期間は6/26～7/24セミナーイベントの詳細へ :https://ourl.jp/ZI3wn

イベント名：「Commerce NEXT by 日本ネット経済新聞」(https://ourl.jp/ZI3wn)

会期：＜オンライン＞2026年6月24日（水）10:00～16:00、25日（木）10:00～16:00

＜リアル交流会＞2026年7月23日（木）

配信／会場：＜オンライン＞EventHubで配信

＜リアル交流会＞東京都中央区のカンファレンスホールで開催（招待時にご案内）

主催：株式会社日本流通産業新聞社「日本ネット経済新聞」(https://netkeizai.com/)

参加費：無料（事前登録制）

セミナーイベントの詳細へ :https://ourl.jp/ZI3wn

【お問い合わせ先】

株式会社日本流通産業新聞社「日本ネット経済新聞」(https://netkeizai.com/)

「Commerce NEXT」事務局

E-mail：event@nb-club.com