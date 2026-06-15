父の日ギフトでお父さんをもっとカッコよく若々しく！ 「父の日ギフト売れ筋ランキング 男性向け美ギフト編 TOP10」を発表。2026年のメンズ美容コスメ「美ギフト」1位は？

Groov株式会社

父の日ギフト専門メディア「父の日.jp」（https://chichinohi.jp/）は、「父の日ギフト売れ筋ランキング 男性向け美ギフト編 TOP10 2026」を発表しました。

2026年の第1位に輝いたのは、楽天年間コスメランキング1位の実績を持つコスメブランドYunth（ユンス）の父の日限定スキンケアセット「papa Yunth」。美容液や化粧水、シートマスクなどをセットにした“お父さん専用の美ギフト”として支持を集めました。

父の日ギフト売れ筋ランキング 男性向け美ギフト編 TOP10

https://chichinohi.jp/fathersday-beauty-gift/

■父の日.jp PV 調査概要

調査主体：父の日.jp（ https://chichinohi.jp/ ）

調査方法：Google Analytics アクセス数、及び楽天アフィリエイト成果報酬件数

調査対象：有効アクセス数 23,511件、成果報酬成約件数 826件

調査期間：2026年6月1日～6月13日



※楽天アフィリエイト成果報酬件数は、未確定・保留も含みます。また、母の日.me等、Groov(株)の他メディアサイトの合算での実績値のため、一部「父の日」に関連しない数値も含みます。

※父の日.jp内での露出や広告掲載により、ランキングに影響を与えている可能性があります。それらの可能性を排除しない「実績値」でのランキング集計となります。

※Google Analytics、及び楽天アフィリエイトレポートを参照しています。

近年、男性の美容意識の高まりとともに、スキンケアやヘアケア、ボディケアなどの美容アイテムを父の日に贈る“美ギフト”が注目を集めています。

これまで美容ギフトは母の日のイメージが強いカテゴリーでしたが、近年は父の日でも「いつまでも若々しくいてほしい」「健康的で清潔感のあるお父さんでいてほしい」という想いを込めて贈る人が増加。2026年はメンズ美容市場の拡大を背景に、父の日ギフトの新たな定番ジャンルとして存在感を高めています。

「ありがとう」と一緒に、“若々しさ”を贈る父の日へ

父の日ギフトといえば、お酒やグルメが定番ですが、今年注目を集めているのがスキンケアやヘアケア、入浴剤などの美容関連アイテムです。

男性向け美容市場は年々拡大しており、スキンケアを日常的に取り入れる男性も増加しています。

一方で、「気になってはいるけれど自分ではなかなか購入しない」という男性も少なくありません。

そのため、父の日は美容アイテムを始めるきっかけとしても最適なタイミング。実用性が高く、毎日使えることから、贈る側・受け取る側の双方にメリットのあるギフトとして人気を集めています。

なぜ今、“美ギフト”が選ばれるのか

- いつまでも若々しいお父さんでいてほしい美容アイテムは見た目を整えるだけではなく、自信や前向きな気持ちにもつながります。「これからも元気で若々しくいてほしい」という家族の願いを伝えられるギフトとして選ばれています。- 自分では買わないからこそ喜ばれる男性向けコスメやスキンケア用品は、興味はあっても購入のきっかけがないという人も少なくありません。父の日ギフトは、新しい習慣を始める後押しにもなっています。- 実用性が高く毎日使えるスキンケアやヘアケア用品は日常生活の中で継続的に使用できるため、ギフトとして満足度が高いことも人気の理由です。- 清潔感や身だしなみへの関心が高まっているリモート会議やSNSの普及などを背景に、男性の身だしなみへの意識は以前より高まっています。美容アイテムは、清潔感のある印象づくりをサポートする実用的な贈り物として支持されています。

父の日ギフト売れ筋ランキング 男性向け美ギフト編 TOP10

【1位】Yunth 父の日限定 スキンケアセット「papa Yunth」

母の日スキンケアセットで楽天総合ランキング1位を獲得した「Yunth」が、父の日スキンケアセットとして再登場。楽天年間コスメランキング1位の実績をもつ、コスメケアブランドYunthからは父の日限定ギフトセット。美容液や化粧水、シートマスク等がセットになったオトクなギフトが大好評。

店舗名：【公式】Yunth Store

価格：4,980円～

https://chichinohi.jp/fathersday-beauty-gift/(https://chichinohi.jp/fathersday-beauty-gift/#rank1)#rank1(https://chichinohi.jp/fathersday-beauty-gift/#rank1)

【2位】FUJIFILM アスタリフト メン モノム モイスチャライザー

富士フイルム独自のナノ技術で開発された高保湿オールインワン保湿液です。ヒト型ナノセラミドと4種の肌保護成分が、ひげ剃りや紫外線で乾燥しがちな男性の肌をしっかりケア。とろみのあるテクスチャーが肌にすっとなじみ、爽やかなフローラルグリーンの香りが心地よさを演出します。シンプルで上質なデザインは、ギフトにも最適。毎日のケアをワンランクアップさせる一品です。



店舗名：FUJIFILM アスタリフト 公式ストア

価格：4,400円～

https://chichinohi.jp/fathersday-beauty-gift/#rank2

【3位】スキンケア シートマスク 6枚入り

保湿成分のヒアルロン酸やビタミンC、レチノール、CICAなどを配合したシートマスクのギフトセット。個包装で使いやすく、スキンケア初心者の男性でも気軽に取り入れられる点が魅力です。近年高まるメンズ美容への関心を背景に、「お父さんにも美容を楽しんでほしい」という想いを込めた父の日ギフトとして支持を集めました。



店舗名：laccche/ラッシェ

価格：3,960円～

https://chichinohi.jp/fathersday-beauty-gift/#rank3

【4位】ケフトル スカルプシャンプー＆コンディショナーセット

アミノ酸系洗浄成分とオイルクレンジング処方で、毛穴の汚れをしっかり落とし、頭皮を健やかに保ちます。ノンシリコン・無添加で敏感な肌にも優しく、濃密な泡立ちと自然なアロマの香りが心地よい使用感を提供します。日々の疲れを癒す特別なヘアケア用品はいかがでしょうか。



店舗名：セラピュアストア

価格：9,240円

https://chichinohi.jp/fathersday-beauty-gift/#rank4

【5位】SHISEIDO MENメンズスキンケア ギフトボックス

洗顔料、化粧水、美容液をセットにした、資生堂メンの本格スキンケアギフト。毎日のケアに必要なアイテムが揃っているため、スキンケア習慣のきっかけづくりにも最適です。信頼の高いブランド力と高級感のあるギフト仕様が評価され、「ワンランク上の父の日ギフト」として人気を集めました。



店舗名：SHISEIDO MEN 公式ショップ

価格：17,600円

https://chichinohi.jp/fathersday-beauty-gift/#rank5

【6位】おやすみ酵素スティックタイプ酵素ドリンク

眠る前にさっと飲めるスティックタイプの酵素ドリンクは、手軽に始められる美容習慣として人気のアイテム。持ち運びしやすい個包装で続けやすく、忙しい毎日でも内側からのコンディションづくりをサポートします。「いつまでも若々しく、元気でいてほしい」という想いを込めて贈れる、美容と健康を気遣う父の日ギフトにぴったりです。



店舗名：枕と眠りのおやすみショップ！

価格：3,300円

https://chichinohi.jp/fathersday-beauty-gift/#rank6

【7位】VARON ギフト用特別セット トライアルセット

サントリーが展開するメンズスキンケアブランド「VARON」のトライアルセット。化粧水・美容液・クリームの役割を1本で担うオールインワンセラムは、忙しい男性でも手軽に続けられるのが魅力です。シンプルなケアで清潔感を保てることから、メンズ美容初心者のお父さんにも贈りやすい父の日ギフトとして支持されています。



店舗名：サントリーウエルネス

価格：4,075円～

https://chichinohi.jp/fathersday-beauty-gift/#rank7

【8位】日本の縁起物 入浴剤ギフト

薬草湯や温泉の素などを詰め合わせた、和の趣を感じる入浴剤ギフト。自宅で手軽に温泉気分を味わえ、仕事や家事で疲れた体をゆっくり癒やしてくれます。「ありがとう」の気持ちを伝えやすい縁起の良いパッケージも人気の理由。健康やリラックスを贈る父の日ギフトとしてランクインしました。



店舗名：お風呂のある暮らし オンヨクヤ

価格：5,380円

https://chichinohi.jp/fathersday-beauty-gift/#rank8

【9位】美ルル クラッシィ ブラック

超音波やイオン導入、LED光エステなど多彩な機能を搭載した本格美容機器。毛穴汚れのケアからスキンケアのサポートまで、自宅で手軽にメンズエステ気分を楽しめます。近年の男性美容市場の拡大を背景に、美容意識の高いお父さんへの特別なギフトとして注目です。



店舗名：美容家電のコンシェルジュ綺麗堂

価格：8,600円

https://chichinohi.jp/fathersday-beauty-gift/#rank9

【10位】【クワトロボタニコ公式】スキンケア 化粧水と洗顔セット

化粧水・美容液・乳液の3役をこなすオールインワン化粧水と、泡で出てくる便利な泡洗顔の2品セットです。洗顔料はシェービングフォームとしても使用可能で、髭剃り後の肌荒れを防ぎます。爽やかな柑橘系の香りで、リラックス効果も。日本製の高品質スキンケアで、日々の疲れを癒し、清潔感のある肌へ導きます。ギフトボックス入りで、感謝の気持ちを込めた贈り物にぴったりです。



店舗名：男性スキンケア クワトロボタニコ

価格：5,060円

https://chichinohi.jp/fathersday-beauty-gift/#rank10

父の日.jp編集部の考察

父の日ギフト市場では、「モノを贈る」だけでなく、「健康」や「若々しさ」、「自信」を贈るギフトへの関心が高まっています。

特に男性向け美容市場は今後も成長が期待されており、スキンケアやヘアケアは特別なものではなく、日常の身だしなみとして定着しつつあります。

父の日の“美ギフト”は、単なる美容アイテムではありません。

「これからも元気でいてほしい」

「いつまでもカッコいいお父さんでいてほしい」

そんな家族の想いを届ける、新しい父の日ギフトのかたちとして注目されています。

今年の父の日は、“ありがとう”と一緒に“若々しさ”をプレゼントしてみてはいかがでしょうか。

父の日.jpでは、このほかにも300以上のプレゼントランキングや、年代別・予算別・ジャンル別のギフト特集など、父の日の贈り物選びに役立つ情報を多数掲載しています。今年の父の日が、お父さんへ「ありがとう」を伝える素敵な一日になることを願っています。

父の日ギフト売れ筋ランキング 男性向け美ギフト編 TOP10

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関連プレスリリース

抽選で20名さま、総額10万円相当が当たる！父の日.jp主催、父の日ギフトがもらえるプレゼントキャンペーン2026、開催中。

本キャンペーンでは、感謝の気持ちを込めて贈りたい、選りすぐりの父の日ギフト20点（総額10万円相当）をご用意。定番のお酒から、スイーツ、癒やしグッズ、さらには今人気のスキンケアアイテムまで、バラエティ豊かなラインナップが揃っています。 応募者は、この20種類のギフトの中から「贈りたい・もらいたい」商品を選んで応募できます。 抽選で合計20名様に、それぞれお選びいただいたギフトをプレゼントいたします。 応募期間は、2026年5月22日（金）から、父の日当日の 6月21日（日）23:59 まで。 ぜひご応募ください。

父の日ギフトがもらえるプレゼントキャンペーン2026詳細、及び応募ページはこちら

https://chichinohi.jp/lp/fathersday-gift-campaign/(https://chichinohi.jp/lp/fathersday-gift-campaign/)

■父の日.jp メディア概要

2026年の父の日は、6月21日（日）です。

父の日に特化した情報メディア「父の日.jp」では、「今年の父の日はいつ？」といった基本情報から、300種類以上のギフトランキングまで、プレゼント選びに役立つ幅広いコンテンツを展開しています。

また、ギフトの予算や購入場所、選定時の重視ポイントなど、「世間のギフト事情」に関するアンケート調査も定期的に実施。これから父の日ギフトを選ぶ方にとって、リアルな傾向を把握できる有益な参考情報を提供しています。

関連メディア

母の日.me：https://hahanohi.me/(https://hahanohi.me/)

母の日についての様々な情報を発信している、母の日に特化した情報メディアサイト。

敬老の日.jp：https://keirounohi.jp/(https://keirounohi.jp/)

敬老の日についての様々な情報を発信している、敬老の日に特化した情報メディアサイト。

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