子供向け学習施設にて体験型デジタルコンテンツの常設展示がスタート！【C&】

子供向け学習施設にて、インタラクティブコンテンツを制作

シーエンド株式会社

デジタルアート制作会社【C&｜シーエンド】が制作した、体験型デジタルコンテンツの展示が島根県安来市にてスタートし、作品動画及び写真を公開しました。展示されているコンテンツは5種類。体験者の様々な動作に反応します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ZNCOtzZTNX8 ]

好奇心をくすぐる、学習要素のあるコンテンツ

壁面に触れると情報を閲覧できるコンテンツ、ペダルを漕ぐと気球を飛ばすことのできるコンテンツ、お絵描きしたイラストが映像上に出現するコンテンツなど、様々なデジタルコンテンツを制作。難しい内容も、遊びながら触れることで、楽しく学ぶことが可能です。

3Dキャラクター制作やテーブルデザインも実施

既存キャラクターを3D化することで、現代的なデザインに刷新。3Dキャラクターを軸に空間造作のデザインを制作し、統一感を演出しました。

学習施設概要

場所：さんそ学習館 ケイオス

休館日：毎週水曜日、祝日、年末年始、お盆

C& （シーエンド株式会社）

新たなデジタルアート制作会社として、2022年に発足。デジタルアート/デジタルコンテンツ制作・プロジェクションマッピング・イベント制作・ステージ演出・動画制作など、多岐にわたるクリエイティブワークを手掛ける。様々なプロフェッショナルと共にチームを組むことによって、最適な形でコンテンツを制作している。

会社Webサイト：https://c-and.net/(https://c-and.net/)

代表取締役社長：田中 葵

チームラボにて、数々の大型案件のメインディレクター・現場監督経験のある、田中 葵が創設。2014年～2019年の5年間、チームラボ株式会社に所属。様々なアート展示 / 企業案件に携わり、大型案件のメインディレクターや現場監督を経験。

C&が実現する、新たなデジタルアート制作

C&は、数々のデジタルアートをディレクションしてきた経験をもとに、お話しさせて頂いた内容から、適した制作物やテーマを組み立て、企画からご提案させて頂きます。「どんなものを作れば良いの？」と、わからないことも多いデジタルアート。お気軽にご相談下さい。

Webサイト：https://c-and.net/

問い合わせフォーム：https://c-and.net/contact/

メールにて問い合わせ：info@c-and.info