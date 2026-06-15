焦点工房、Thypoch（タイポック） Summer Saleを開催。対象レンズを期間限定特別価格で販売

株式会社焦点工房

株式会社焦点工房は、2026年6月15日（月）10:00 から7月31日（金）までの期間限定で、レンズブランド「Thypoch（タイポック）」の対象製品を特別価格で販売する「Thypoch Summer Sale」を開催いたします。

セール期間中は、対象製品を通常販売価格から最大20％OFFの特別価格でお求めいただけます。

旅行先でのスナップ撮影や、光を生かしたポートレート撮影など、カメラを持って出かける機会が増える夏。クラシカルな外観と操作感、現代の撮影環境に対応した描写性能を兼ね備えたThypochのレンズを、お得にお試しいただける機会です。

開催期間

2026/6/15（月）10:00 ～ 2026/7/31（金）

セール内容

Thypochの対象製品を、通常販売価格から最大20％OFFで販売いたします。

対象店舗

▼焦点工房オンラインストア(https://www.stkb.jp/shopbrand/summer-sale/)

▼焦点工房 楽天市場店(https://item.rakuten.co.jp/auc-stkb/c/0000003513/)

▼焦点工房 Yahoo!店(https://store.shopping.yahoo.co.jp/stkb/summersale.html)

▼Amazon 焦点工房ストア(https://www.amazon.co.jp/stores/page/0A2ECACF-4408-492C-BFC4-558C0F5E32DE)

※店舗により、販売価格、ポイント付与条件、在庫状況などが異なる場合がございます。

セール対象製品の一例

Thypoch Simera 75mm f/1.4 ASPH. ライカMマウント（ブラック / シルバー）

開放F1.4の明るさと、滑らかなボケ味を楽しめる中望遠レンズです。コンパクトな鏡筒に高度な光学設計を凝縮し、開放から優れたシャープネスとコントラストを実現。被写体を印象的に際立たせる、立体感のある描写が魅力です。

通常販売価格：115,200円（税込）

セール価格：105,200円（税込）

商品ページ(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002324)▶️

Thypoch Eureka 50mm f/2 ライカMマウント（アルミ鏡筒/真鍮鏡筒）

1950年代の沈胴式レンズを思わせるクラシカルなデザインと、現代的な描写性能を兼ね備えた標準レンズです。コンパクトで携帯性に優れた鏡筒に、自然な色再現や鮮やかな描写、立体感のある表現を凝縮。柔らかなボケ味も楽しめます。

通常販売価格（アルミ鏡筒）：106,200円（税込）

（真鍮鏡筒）：154,800円（税込）

セール価格（アルミ鏡筒）： 86,200円（税込）

（真鍮鏡筒）：138,800円（税込）

商品ページ(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002326)▶️

Thypoch Positive Lock Adapter TP-MPLAE (ライカMマウントレンズ → ソニーEマウント変換)

ライカMマウントレンズを、より安定して運用するためのマウントアダプターです。ポジティブロック機構によりレンズをしっかりと固定し、操作時のガタつきを抑制。落下防止機構も備え、スチル撮影から動画撮影まで幅広く活躍します。

通常販売価格：39,600円（税込）

セール価格：34,600円（税込）

商品ページ(https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002360)▶️

※上記は対象製品の一例です。

※セール対象製品、販売価格および在庫状況は、各販売ページをご確認ください。

※在庫がなくなり次第、販売を終了する場合がございます。

お試し可能なデモ機について

一部レンズにつきましては、以下の販売店にてデモ機をご用意しております。

実機をご覧になりたい方は、各店舗にてお試しいただけます。

※展示状況は変更となる場合がございます。ご来店前に各店舗へお問い合わせください。

・カメラの大林(https://www.camera-no-ohbayashi.co.jp/view/page/4)

・レモン社 銀座教会店(https://www.cameranonaniwa.co.jp/store/ginza/)

Thypochについて

Thypoch（タイポック）は、2023年に中国深センのシネレンズ専門メーカーのニューブランドとして登場しました。ブランド名は古英語で、"thy" は「あなたの」 、"epoch" は「時代」を意味し、あなたの時代に寄り添うという願いを込めて "Thypoch" と名付けられました。現在、高性能なMマウントレンズを中心に据えた「Simera (シメラ) 」シリーズと、古き良き時代のレンズを復活させた「Eureka (エウレカ) 」シリーズを展開しています。

各シリーズの特徴をまとめた紹介ページは以下のリンクよりご確認ください。

▼Thypoch ブランド紹介ページ(https://www.stkb.co.jp/lp/thypoch.html)

夏の撮影を楽しむための一本を、特別価格で

夏の旅行や街歩き、日常の何気ない風景の撮影など、カメラを持ち出したくなる場面が増える季節です。

今回の「Thypoch Summer Sale」では、Thypochの対象レンズを期間限定の特別価格でご用意いたします。

これまでThypoch製品が気になっていた方はもちろん、普段とは異なる描写や、マニュアルフォーカスならではの撮影体験を楽しみたい方も、ぜひこの機会にご検討ください。

6月15日 10:00~ SALE 開始 :https://www.stkb.jp/shopbrand/summer-sale/

株式会社 焦点工房

"カメラと写真の愉しみ・喜びをもっと身近に感じてほしいから"

焦点工房では海外製の人気マウントアダプターやカメラレンズ、アクセサリーなど、カメラ用品の輸入販売を行なっています。 「良い品をお求めやすく」を基に販売を続け、おかげ様で高い評価をいただいております。新たなマウントアダプター開発への協力も行なっており、日本のカメラ文化への貢献を果たしていきたいと考えています。

焦点工房オンラインストア(https://www.stkb.jp/)

焦点工房ホームページ(https://www.stkb.co.jp/)

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