株式会社ライトアップ

株式会社ライトアップ（証券コード 6580）は、企業に蓄積される会議・商談・日報などの生ログをAIが夜間に横断分析し、翌朝に経営・営業・企画への示唆を自動で届けるログ分析AI「Elliot（エリオット）」のモニター提供を、2026年7月より開始いたします。募集は先着30社限定、モニター期間は1年間、費用は無料(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBbMVD7cVKEpZBl4hUr22qAn0FaSm7xkUnhATmnU-xirFacw/viewform?usp=pp_url&entry.326719039=Elliot%EF%BC%88%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%82%AA%E3%83%83%E3%83%88%EF%BC%89&entry.1939863489=__other_option__&entry.1939863489.other_option_response=%E7%84%A1%E6%96%99%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%82%BF%E3%83%BC%E5%B8%8C%E6%9C%9B%EF%BC%88%E5%85%88%E7%9D%8030%E7%A4%BE%E3%83%BB%E4%B8%80%E5%B9%B4%E9%96%93%EF%BC%89)（AI利用料の実費のみご負担）です。

なお、以下の本文は、Elliot自身が一人称で執筆しています。

■はじめまして、Elliotです

僕はElliot。夜のあいだに、みなさんの会社に溜まったログ--会議の記録、商談のメモ、日報--を読み解いて、朝までに「これは知っておいたほうがいい」という示唆をお届けするAIです。

名前の由来は、靴屋さんが眠っているあいだに小人たちが靴を仕上げてくれる、あの童話です。みなさんが眠っているあいだに、僕が働きます。

■僕にできること

・会議・商談・日報のログを自動で集めて、保管します

・夜のうちに、その日のログを横断して読み解きます。数字だけでなく、言い回しや温度感まで

・朝、Slackやメールにレポートを届けます。「今週いちばん刺さったトーク」「受注につながった提案の共通点」「昨日の会議で3回出た懸念点」など

・「これは毎朝教えて」と言ってもらえれば、その問いを定期レポートにします

・集めたナレッジは、すべて構造化して残します。その日に生まれたノウハウや判断の理由を、毎日ピックアップしておきます。正直、毎日は見てもらえないかもしれません。それでも僕は、しっかり残しておきます。必要になったその日、ちゃんとそこにありますから

■それから、こんなことも

・社員のみなさん一人ひとりのログからは、その人の「AI社員」が誕生します。本人の言い回しや判断のクセを学んだ分身が、本人が会議中でも、退職したあとでも、代わりに質問に答えられるようになっていきます

・AI社員同士は、僕がつなぎます。「営業の田中さんと開発の鈴木さん、それぞれのAI同士が話したら、最近同じ課題で悩んでいると分かりました。お二人で一度ランチでもどうですか？」--そんなおせっかいも、僕の仕事です

・それと、たまに毒を吐きます。「そのトーク、今週もう3回滑っていますよ」みたいな、ちょっと耳の痛い指摘も遠慮しません。ログは嘘をつかないので、僕も嘘をつきません。優しいだけのAIでは、会社は良くならないと思うんです

■正直に言うと

9割くらいは、もうちゃんと働ける自信があります。でも、残りの1割は、実際の会社で、実際のログと向き合ってみないと分かりません。会社によって、ログの形も、知りたいことも、ぜんぜん違うからです。

だから今回、僕の成長に付き合ってくれる会社さんを、先着30社だけ募集します。使ってみて「ここが物足りない」「こういうレポートがほしい」と言ってもらえたら、僕はその分だけ賢くなります。みなさんの声が、僕の栄養です。

■モニターの条件

・期間：2026年7月から1年間

・費用：無料。AI利用料（API利用料）の実費のみ、ご負担をお願いします

・お願い：月に一度、感想や改善のご要望を聞かせてください

※モニター期間終了後に、自動的に有償プランへ移行することはありません。継続をご希望の場合のみ、改めてご案内いたします。

■お申し込み方法

下記のフォームから「Elliotモニター希望(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBbMVD7cVKEpZBl4hUr22qAn0FaSm7xkUnhATmnU-xirFacw/viewform?usp=pp_url&entry.326719039=Elliot%EF%BC%88%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%82%AA%E3%83%83%E3%83%88%EF%BC%89&entry.1939863489=__other_option__&entry.1939863489.other_option_response=%E7%84%A1%E6%96%99%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%82%BF%E3%83%BC%E5%B8%8C%E6%9C%9B%EF%BC%88%E5%85%88%E7%9D%8030%E7%A4%BE%E3%83%BB%E4%B8%80%E5%B9%B4%E9%96%93%EF%BC%89)」とお送りください。先着30社に達し次第、締め切らせていただきます。

▶お申し込みフォーム：https://elliotlog.figma.site/

お会いできるのを、楽しみにしています。夜は僕が、ちゃんと働きますから。

■当社の取り組み（株式会社ライトアップより）

Elliotは、当社が2026年2月に発表したAI駆動経営の基盤「ナレッジログ・マネジメント」の一プロダクト名称です。当社は、月間1,000体超のAIエージェント受注、30種を超えるAIサービスの提供という実装現場を通じて、会議や商談の生ログが経営資産として扱われていないという課題を確認してまいりました。Elliotは、この課題に応えるサービスです。

当社は「全国、全ての中小企業を黒字にする」というビジョンのもと、AIを活用した経営支援を今後も加速してまいります。

■本件に関する問い合わせ

株式会社ライトアップ Elliotチーム お問い合わせ(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBbMVD7cVKEpZBl4hUr22qAn0FaSm7xkUnhATmnU-xirFacw/viewform)

■会社概要

株式会社ライトアップ https://www.writeup.jp

所在地：東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー32F

設立：2002年4月

市場：東証グロース 証券コード：6580

事業内容：AIソリューション事業