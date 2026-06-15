三井物産都市開発株式会社が手掛ける「(仮称)杉並区高円寺南3丁目賃貸レジデンス」新築工事に着手、竣工は2027年2月予定

三井物産都市開発株式会社

三井物産都市開発株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：土原伸）は、東京都杉並区にて開発推進中の「(仮称)杉並区高円寺南3丁目賃貸レジデンス計画」について、新築工事に着手致しましたのでお知らせします。

本物件は、JR中央線「高円寺」駅から徒歩4分の立地に位置し、利便性と地域の魅力を兼ね備えた賃貸レジデンスとして開発を進めております。

本計画は、総戸数36戸（1K・1DK（約25平方メートル ）20戸、1LDK（約30平方メートル ）7戸、2LDK（約45平方メートル ）9戸）で構成され、単身者からDINKsまで幅広いライフスタイルに対応可能な住戸プランを用意しています。

詳細につきましてはこちら(https://www.mbtk.co.jp/business/rental-housinglist/000131.html?utm_source=pr&utm_id=prtime)（https://www.mbtk.co.jp/business/rental-housinglist/000131.html?utm_source=pr&utm_id=prtime）のサイトにてご確認ください。

コンセプトは「細部の集積」

(仮称)杉並区高円寺南3丁目計画完成イメージ

高円寺の駅周辺には大小合わせて10もの商店街が存在し、人と人との距離が近いヒューマンスケールの街並みが形成されています。そんな高円寺の街にふさわしい計画として「細部の集積」をコンセプトに、ヒューマンスケールを外観、共用部で表現。物件北側には緑地を設け、当物件に接する桃園川緑道と共に連続的なイメージを形成し建物共用部へはもちろん、街へも潤いを与える設計に。

1Kから1LDKまでの単身の方やDINKSの方々に多様で最適な間取りを備えています。

「(仮称)杉並区高円寺南3丁目賃貸レジデンス計画」

本物件へのお問い合わせはこちら :https://www.mbtk.co.jp/business/rental-housinglist/000131.html?utm_source=pr&utm_id=prtime

所在地：東京都杉並区高円寺南3丁目43-18,19

アクセス：JR中央線「高円寺」駅徒歩4分

東京メトロ丸の内線「新高円寺」駅徒歩10分

敷地面積：768平方メートル （232坪)

延床面積：1,476平方メートル （446坪)

構造・規模：RC造・地上3階建

用途地域：第1種低層住居専用地域

竣工：2027年2月（予定）

総戸数：36戸

1K 3戸（25.28平方メートル ）

1DK 17戸（25.28~26.26平方メートル ）

1LDK 7戸（30.08平方メートル ～30.88平方メートル ）

2LDK 9戸（42.02平方メートル ～45.74平方メートル ）

ADDREA【アドレア】は、

三井物産都市開発の都市型賃貸レジデンスブランドです。

エントランス ホールアドレアブランドロゴ

もっと軽やかに、もっと豊かに。

都市を生きる人々の確かな居場所となる、三井物産都市開発の都市型賃貸レジデンス「ADDREA～アドレア～」。

都心アドレスを使いこなし、感性を豊かに満たすデザインと暮らす。

三井物産グループならではの知見とネットワークを活かして快適な生活に寄与する新発想の住まいへ。

新しくも心地よい居住体験の扉が、ここから開きます。

【 お問い合わせ先】

三井物産都市開発株式会社（URL：https://www.mbtk.co.jp/）

開発事業推進部 Mail: gpkasuishintkzrd@dg.mitsui.com