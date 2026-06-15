【ＢＳ日テレ】地元愛が強すぎて…羽田美智子 茨城にまつわる仮説連発で「怒られるかな？」

株式会社ＢＳ日本

鉄道好き、旅好き芸能人たちが様々な旅を楽しむ 「友近・礼二の妄想トレイン」。

6月16日（火）は、俳優の羽田美智子が、故郷の茨城県を旅します。鹿島臨海鉄道に乗って、絶景に癒やされた後は、海の幸、果物に舌鼓。最後は神々しさあふれる鹿島神宮へ。地元愛にあふれるあまり、自ら提唱する仮説を連発するが…。「羽田美智子が鹿島臨海鉄道で行く茨城地元満喫旅」、お楽しみに！

■電車はイケメン好き

羽田が今回、乗車するのは、茨城県の太平洋側を南北に結ぶ、鹿島臨海鉄道。元々は鹿島臨海工業地帯の物資輸送を目的に開業。今では地元の人たちだけでなく、観光客の重要な移動手段になっている。やってきた車両の姿に、羽田は「かわいいお顔～！」と感激。どうやら、“イケメン”好きのようだ。

最初の目的地は、「子供のころから大好きな場所」。それは、大洗磯前神社だという。「いつも邪魔が入る」と、段数を数えられたことがないという長い階段を上る。行き着いた先の絶景とは…？スタジオの中川家・礼二も「いい景色だ、これは」と、納得の情景が広がる。

ランチは近くの食堂へ。地元漁師の奥さんたちが営業するという、大人気店にたどり着くと、既に行列が。ここでスタジオでは、行列談義に花が咲く。「本当に食べたいと思ったら並びます」と話す友近に、礼二は意外な行列対策を口にする。

■市場で爆買いスイッチON！

大ボリュームの定食でお腹も膨れたが、デザートは別腹…ということで、次なる目的地はメロンや野菜の生産量で知られる鉾田市。大洗から再び南下し、新鉾田駅からビニールハウスへ向かう。ここでは何と、メロン狩りができるとか。珠玉の１玉を入念に選ぶ羽田。そして、「メロンに関する羽田説っていうのがあるんですけど…」とつぶやく。さらに、うなぎにまつわる別の仮説も続けざまに披露。地元を愛するあまりに？「茨城から日本が始まったと思っています」と誇らしげに語る。一方で、「怒られるかな？」と、反響が心配な様子も。地元の産直品が並ぶ市場では、まさかの爆買いモードが発動！？

旅のゴールは、日本三大神社に数えられる、鹿島神宮。「毎年、初詣でに来る」という、羽田にとってはおなじみの場所だ。お気に入りスポットも説明。「違う世界に行くみたいに、空気が変わるんですよ」。画面からも伝わる荘厳さに、友近、礼二とも息をのむ。

［タイトル］

友近・礼二の妄想トレイン

［番組概要］

簡単に真似できる、真似したくなる旅をプロデュース！

こんな旅をしているあの人が面白い！

鉄道好き、旅好き芸能人たちが様々な旅を楽しむ「友近・礼二の妄想トレイン」。

列車旅のスペシャリストから教わる絶景ポイントやご当地グルメ。

好きを極めたあの人がプレゼンする"通"な旅のプラン！

"映像付きガイドブック"で目線をひと味変えてリアリティーある妄想を！

［放送日時］

毎週火曜よる9時放送

［放送局］ ＢＳ日テレ ／ ＢＳ日テレ４Ｋ

［出演者］ 友近 礼二

［クレジット］ (C)ＢＳ日テレ

［番組HP］

https://www.bs4.jp/mousou-train/(https://www.bs4.jp/mousou-train/)

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