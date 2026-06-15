【健康課題の把握で終わらせない】フラクタルワークアウト、健診データ・従業員アンケート後の施策実行支援を提供開始

フラクタルワークアウト株式会社

フラクタルワークアウト株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高瀬雅弘）は、健康保険組合、企業人事、健康経営推進者、産業保健担当者向けに、健診データや従業員アンケート等で把握された健康課題を、具体的な施策実行につなげるための支援を提供開始しました。

本支援では、健康課題の把握だけで終わらせず、運動施策の設計、オンライン・対面での運動プログラム提供、実施後の振り返りまでを一体で支援します。既存施策の一部補完、単発施策、次年度に向けた継続施策設計、保健事業・健康経営施策の外部委託相談にも対応します。

1. 提供開始の背景

企業や健康保険組合では、健康診断結果、ストレスチェック、従業員アンケート、各種サーベイなどを通じて、従業員や加入者の健康課題を把握する機会が増えています。

一方で、実務上は「課題は見えているが、次に何を実施すべきか分からない」「部署や拠点ごとの傾向に応じた施策まで落とし込めていない」「保健事業や健康経営施策を実行する社内リソースが不足している」といった課題が残りやすい状況があります。

特に、健診データやアンケート結果は、把握しただけでは従業員の行動変容や運動習慣の定着にはつながりにくく、課題に応じた施策設計と継続的な実行体制が重要になります。

フラクタルワークアウトでは、こうした課題に対し、法人向け健康支援サービス「BODY PALETTE」等を通じて、健康課題の把握から運動施策の実行、実施後の振り返りまでを支援してきました。

今回、健康保険組合・企業・産業保健担当者からの相談ニーズを踏まえ、健診データ・従業員アンケート後の施策実行支援として、相談受付および導入支援を開始します。

2. 支援内容

本支援では、健康診断結果や従業員アンケート等で把握された健康課題に対し、企業・健康保険組合の状況に応じた施策設計と実行支援を行います。

主な支援内容は以下の通りです。

・健診データや従業員アンケート後の健康課題整理

・部署、拠点、属性別の傾向を踏まえた施策設計支援

・オンライン運動プログラムの提供

・健康増進施設を活用した対面での運動指導

・健康経営施策、保健事業の一部補完

・実施後の振り返りと次年度施策の検討支援

・産業医、保健師、健康経営推進者との連携を前提とした施策相談

単発の運動セミナーやオンラインプログラムだけでなく、健康課題の整理、施策設計、実行、振り返りまでを一体で支援できる点が特徴です。

3. 想定される活用シーン

本支援は、以下のような課題を持つ企業・健康保険組合での活用を想定しています。

・健康診断結果を分析したものの、具体的な施策に落とし込めていない

・従業員アンケートやサーベイ後の実行施策が不足している

・特定保健指導の対象外、または手前層への健康支援を検討している

・部署や拠点ごとに異なる健康課題へ対応したい

・運動習慣の定着を目的とした施策を実施したい

・健康経営優良法人認定後の改善施策を検討している

・産業保健面談後の具体的な支援策を探している

・既存の保健事業や健康経営施策の一部を外部委託したい

企業規模や予算、実施体制に応じて、単発施策から継続施策まで柔軟に設計します。

4. 期待できる経営インパクト

健康課題の把握後に実行施策までつなげることで、企業・健康保険組合にとって以下のような効果が期待されます。

・健診データやアンケート結果の活用度向上

・健康経営施策の実行力向上

・従業員の運動機会創出

・部署、拠点ごとの課題に応じた施策設計

・保健事業の一部外部委託による担当者負担の軽減

・次年度施策に向けた振り返り材料の蓄積

・健康経営、産業保健、保健事業の連携強化

健康課題の把握と施策実行を分断せず、現場で実施可能な形に落とし込むことで、企業・健康保険組合の継続的な健康支援体制づくりを支援します。

5. 導入の流れ

導入にあたっては、企業・健康保険組合の既存施策や課題に応じて、以下の流れで支援します。

1. 初回相談

現在の健康課題、健診データやアンケートの活用状況、既存施策、実施体制について確認します。

2. 課題整理

健康課題の傾向、対象者、実施目的、優先順位を整理します。

3. 施策設計

オンライン運動、対面指導、セミナー、継続プログラム等の中から、目的・予算・実施期間に応じた施策を設計します。

4. 実施

従業員・加入者向けに、運動施策や健康支援プログラムを提供します。

5. 振り返り

実施後の参加状況や反応を踏まえ、次回施策や次年度計画に向けた改善点を整理します。

既存施策の一部補完、単発での実施、次年度に向けた継続施策の設計など、状況に応じた相談が可能です。

ご相談について

フラクタルワークアウトでは、健診データや従業員アンケートで把握された健康課題を、具体的な施策実行につなげるための法人向け健康支援を行っています。

「健康課題は見えているが、次の施策に落とし込めていない」

「既存の保健事業や健康経営施策を補完したい」

「運動施策を外部委託したい」

「次年度に向けた継続施策を検討したい」

このような課題をお持ちの健康保険組合、企業人事、健康経営推進者、産業保健担当者の方は、お気軽にご相談ください。

会社概要

会社名：フラクタルワークアウト株式会社

所在地：東京都渋谷区神宮前1-14-34 原宿神宮の森 4F

代表者：代表取締役 高瀬雅弘

設立：2020年4月1日

資本金：5,000万円

事業内容：

法人向け健康支援・健康経営支援／BODY PALETTE（ボディパレット）の提供

メディカルフィットネス／パーソナルトレーニングジム／パーソナルピラティスの運営

URL：

フラクタルワークアウト公式サイト：https://fractal-workout.com/

BODY PALETTE公式サイト：https://body-palette.com/

加盟・参画・認定等：

PHRサービス事業協会

健康経営アライアンス

がん対策推進企業アクション

スマート・ライフ・プロジェクト

Sport in Life

東京都スポーツ推進企業

健康優良企業「銀の認定」

問い合わせ先

フラクタルワークアウト株式会社

担当：広報／事業開発 水島

Email：contact@fractal-workout.jp