【八幡ねじ】環境対応製品・作業性向上提案【日本ものづくりワールド（機械要素技術展）】

株式会社 八幡ねじ2024年出展時の様子

八幡ねじは、2026年7月1日(水)～3日(金)に開催されるRXJapan合同会社主催の「第38回日本ものづくりワールド」に出展いたします。

「日本ものづくりワールド」は、IT、DX製品、部品、設備、装置、計測製品などを扱う企業が世界中から出展し、国内外の製造業の設計、開発、製造、生産技術、購買、情報システム部門の方々と活発に商談が行われる展示会です。その中で弊社は「機械要素技術展」に出展いたします。「機械要素技術展」はモータ、ベアリング、ねじ、ばねなどの機械部品や切削、表面処理やプレスなどの加工技術、表面処理などが出展される展示会です。

出展内容は大きく分けて１.環境対応、２.作業性向上と省人化、の2つに分けられます。

出展内容

１. 環境対応

（1）Re//CarbonNut（リ・カーボンナット)

炭素繊維をリサイクルした、環境に優しい“すべりねじナット”です。炭素繊維を使用しているRe//CarbonNutは、ガラス繊維含有の樹脂ナットよりも耐久性が約2倍以上となっており、長寿命化により交換頻度を減らしコストを低減します(当社耐久試験比較より)。高耐久性により長距離駆動製品に最適です。

（2）AlooH(R)（アロー）

水蒸気を活用し、アルミニウム合金への時効析出による強度向上させる新しい表面処理技術です。高耐食と高強度を1プロセスのみで同時に実現します。皮膜が均一に形成されるので、孔食の発生起点になることはありません。AlooH(R)に使用するのは「水」のみのため、廃液処理が不要で、化学物質の放出の最小化も可能にする地球にやさしい表面処理です。

２. 作業性の向上・省人化

(1)くさびナット(R)

くさびナット(R)とは非対称ねじ山を利用した強力なゆるみどめナットで、「高保持力・高効率・高耐力・高信頼性」を低コストで実現した画期的なロックナットです。特殊な谷底形状がくさび効果を発揮しボルトをがっちりロック。高いゆるみ止め効果を発揮します。2026年6月時点でご採用実績が累計1億個を突破しました。多くの支持をいただいている製品です。

(2)低頭QuaStix(R)

頭部が非常に薄く、かつリセス(十字穴)が崩れにくい高性能な低頭小ねじです。特殊な円弧形状の十字穴設計により、薄頭でありながら高い締め付けトルクに対応し、省スペース化と作業効率向上を両立します。また、市販の十字ビットが使用可能です。

(3)レイデント(R)

0℃以下の低温で行う電気化学的な黒色表面処理（特殊な複合被膜）です。真空環境での高い耐アウトガス性能を有し、1～2μmの極薄膜で高い耐食性、耐摩耗性、乱反射防止を維持します。

（4）プレスインラインタップ加工

順送金型内にタップ機構を組み込み、プレス金型内でプレス加工とねじ加工を同時に行う独自技術です。工程集約による大幅なコスト低減とリードタイム短縮を実現可能。また、金型内で一括加工することでタップ不良や加工漏れを防ぎ、安定した高品質を確保します。

（5）塗装剥がしボルト

塗装剥がし性能とねじ込みやすさを両立した特殊ねじ山形状を特徴としています。ねじ込みながら塗装を剥がしリタップ・マスキングを削減するため、作業性が向上します。安定した品質を提供するため、先端テーパー形状のガイドで斜め打ちを防止し、特殊スパイラル形状でより高いゆるみ止め性能を発揮します。

（6）パーツEX

パーツEXはモノづくり企業様専用のねじ部品・資材調達ECサービスです。様々なサービスでお困りごとを解決します。

パーツEX6つの特徴

- 会員限定価格- 品揃え豊富(取り扱い点数50万点以上)- 小ロット対応(必要な分だけ購入・製作可能)- 送料(3,000円以上のご注文で送料無料)- 当日発送(15時までのご注文で当日発送可能)- 便利機能(在庫の見える化、お気に入り登録など機能充実)（7）スマートパック

物件・注番・製番など、ご要望に合わせた単位での梱包・出荷に対応します。パックへ任意の情報を直接印字可能で、大量の細かい注文データを正確かつ短納期で出荷できます。在庫管理やピッキング工程を削減し、組立工程へ直接部品を投入します。

上記の商品以外にも展示をしておりますので、是非ご来場ください。

【会社概要】

社名 株式会社 八幡ねじ

本社所在地 〒481-8555 愛知県北名古屋市山之腰天神東18

創業

1946年9月10日

設立

1953年7月27日

代表者 代表取締役社長 村田 和弘

事業内容 １.ねじを中心とした締結部品の開発製造販売 ２.DIY商材を中心とした一般消費者向け商材の企画製造販売

URL：https://yht.co.jp/