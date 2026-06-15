世界で急成長のIT運用サービス「NinjaOne」が渋谷でイベント開催

デジタルアクセルズ株式会社リモート監視やバックアップ機能を備え、IT運用管理を完全に一元化できるNinjaOne。グローバルに急成長しています！

デジタルアクセルズ株式会社（本社：東京都品川区）は、2026年6月18日（木）、渋谷スクランブルホールにて、世界No.1の急成長を遂げているセキュリティーサービス「NinjaOne」と共同で、最新のIT運用トレンドと課題に関するITセキュリティーイベントを開催いたします。

「次世代RMM」のインサイトはもちろん、同じ課題を抱える他社のITリーダーたちと交流し、これからのIT管理のビジョンを語り合いましょう。

開催の背景

Claude MythosレベルのAIが悪用される時代では、先端AIモデルを利用したサイバー攻撃による『30分陥落』のリスクがあり、企業は例外なく対応を迫られています。

「NinjaOne」は、Okta Japan株式会社が発表した業務アプリの利用動向に関する年次レポート「Businesses at Work 2026」において、『グローバルで最も急成長している業務アプリ』として紹介され、現在世界中で大きな注目を集めています。

本イベントは、日本上陸を果たした同サービスと共同開催するもので、当日はお酒を交えたリラックスした雰囲気の中で、世界の最新IT運用トレンドやセキュリティーの課題について情報収集いただける場となっております。

イベントの詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/185125/table/6_1_cfb91a59d63fc988fb455e8d812c56b6.jpg?v=202606150151 ]

プログラム・内容

参加方法（事前登録制）

- 最新インサイトの獲得「グローバルIT管理の最新トレンド」をテーマにした基調講演（ビジョン共有）や、最新のデモンストレーションを通じて、有益な学びをご提供します。- ノベルティーご来場いただいた皆様へ、感謝の気持ちを込めてNinjaOneノベルティーグッズをプレゼントいたします。- 詳細およびお申し込みURL：https://ninjaone-night-lp01.digitalaccels.com- 参加定員：100名

※本イベントは完全招待制となります。定員（100名）に達し次第、受付を終了させていただきますので、お早めにお申し込みください。

【本件に関するお問い合わせ先】

デジタルアクセルズ株式会社

広報担当：水本 こころ（Kokoro Mizumoto）

〒140-0001 東京都品川区北品川 5-5-15 大崎ブライトコア4階SHIP

Email：event@digitalaccels.com

URL：https://digitalaccels.com