2026年度SMBエクセレント企業賞 選考開始のお知らせ

一般社団法人企業価値調査機構

市場調査・分析、企業動向分析を行う一般社団法人企業価値調査機構（本社：東京都中央区、以下「企業価値調査機構」）が運営する2026年度SMBエクセレント企業賞の審査・選考を開始しました。

SMB Excellent AWARDとは？

人を資産とし日本の生産性向上へ

全国300万社以上の企業の中から100社を選出し個々に宿る人的資本や潜在的な魅力を可視化することで日本の生産性向上と次代の成長を後押しすることを目的としています。

周知の通り、「人的資本経営」 が発表され上場企業を対象に日本の生産性向上のため、人を資産として可視化する方向へ舵をきった。「人」の生産性、魅力を最大化する狙いだ。

しかし、上場企業だけではない。魅力ある企業はSMB（Small to Medium Business 中小～中堅企業の総称）にも数多くあるはずだ。

全国300万社以上の中から100社をピックアップし、日本の未来を応援をしていく。

概要・デザイン

SMB Excellent AWARD受賞公式ロゴ

※各部門受賞ロゴとして贈呈

審査期間：2026年6月～2026年10月

公開予定：2026年6月～

過去実施企業賞

SMBエキスパート企業賞 https://smbexcellentcompany.com/

> 専門性・独自性・人的資本への配慮3観点から選出

SMBグロース企業賞 https://smbgrowthcompany.com/

> 成長性・独自性・人的資本への配慮3観点から選出

会社概要

企業名

一般社団法人企業価値調査機構



本店所在地

〒104-0061 東京都中央区銀座7丁目13番20号



事業内容

当法人は、企業価値の調査を通じ、公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上、男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。

⑴ 企業価値の審査・調査

⑵ 企業価値の認定・掲示

⑶ 企業が所有する学術及び科学技術、芸術などの無形資産の調査

⑷ その他当法人の目的を達成するために必要な事業

※定款第3条（目的）



法人番号

7010005036503



お問い合わせ

info@cvr-institute.com