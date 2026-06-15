リアル空間の広告効果を「デジタル基準」で測る時代へ ― AccuNotify(TM)、店頭でQRコード比4倍の行動率を実証

ヴィタネット・ジャパン株式会社

ヴィタネット・ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：山田 健雄）は、リアル空間の人流をスマートフォン上の行動へ直結させる通知型広告メディア「AccuNotify(TM)（アキュノーティファイ）」について、小売チェーンの実店舗で実施されたQRコードとの比較モニター調査の結果を分析しました。その結果、AccuNotify(TM)がQRコードを大きく上回る行動誘導力を示すことを確認しました。

AccuNotify(TM)経由のターゲットサイト閲覧率は85.7%、QRコード経由は21.4%となり、観測値ベースで約4倍の差を確認しました。また、統計的分析では最大10倍程度の差が生じる可能性も示唆されました。本結果は、那覇空港での実運用において確認されたCTR 14.9%という高い実績が、特定の場所の条件のみに依存したものではなく、ユーザーに読み取り操作や心理的ハードルを感じさせにくいAccuNotify(TM)の構造的優位性に支えられていることを示すものです。

■ 拡大する市場、取り残された店頭のリアル空間

リテールメディア広告（RMN）市場は世界の広告市場で最も急成長している領域の一つです。世界全体の市場規模は2025年の1,840億ドル（約28兆円）から、2030年には3,120億ドル（約47兆円）へ拡大すると予測されています（Forrester調査）。日本国内のリテールメディア広告市場は、2025年に6,066億円（前年比129%）へと成長し、2029年には1兆円を超える見通しです（CARTA HOLDINGS／デジタルインファクト調査）。

しかし、消費の8割以上が実店舗で行われているにもかかわらず、国内の店頭デジタル広告は約210億円にとどまり、最も成長の遅れた領域として残されています。世界全体では、約500億ドル（約7.6兆円）規模の屋外・交通広告（OOH）市場も、デジタル化が進む一方で、「注目を行動に変え、成果として測る」手段の不在という同じ課題に直面しています。

■ 「見てもらう」から「行動される」へ。RMNやOOHにおける途中離脱を劇的に削減

今まではRMNやOOHのリアル空間からWebへ誘導する手段としてQRコードの利用が一般的でした。しかし、QRコードには「スキャンされるまでインプレッション（広告接触者数）が計測できない」という構造的な課題があります。分母が不明確であるため、CTR（クリック率）などのデジタル広告における標準的な評価指標を適用できず、メディアとしての客観的な効果測定が困難でした。さらに、QRコードは「広告に気づく→立ち止まる→カメラを起動する→スキャンする」といった利用者の能動的で複数のステップを要求します。各ステップの操作負荷や心理的ハードルが行動ファネル途中での離脱に繋がり、実際にネット（Webページ、ビデオ、LINEアプリ、デジタルクーポンなど）に到達できるのはごくわずかな利用者に限られるだけでなく、その正確な歩留まりすら把握できないのが実情でした。



AccuNotify(TM)は、これらの課題を同時に解決します。利用者が対象エリアに入った瞬間に、本人のスマートフォンへ直接通知広告を届けることで、「通知の到達＝インプレッション」として明確に計測します。この通知を「タップ」するアクションは、「CTR」として計測され、QRコードの「スキャン」と同等のコンバージョン価値を持ちながら、ユーザーに一切の手間を感じさせない、極めてスムーズな行動導線を提供します。

AccuNotify(TM)は、通知到達をインプレッション、タップをCTRとして計測し、リアル空間の接点をWeb・アプリ・ECなどの購買行動へ直接つなげます。

■ 実店舗でのA/Bテスト：QRコードの手間を排除し、行動率が実測4倍に

小売チェーンの実店舗にて、同一のプロモーションを「AccuNotify(TM)経由」と「店頭掲示のQRコード経由」で比較検証した結果、以下の通り圧倒的な差が確認されました。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/30294/table/14_1_5ea4960e1c787024dace950de2d27b0d.jpg?v=202606151051 ]

観測値ベースで約4倍の行動率の差となり、95%信頼区間の分析からは最大10倍程度の差が生じ得ることも示唆されています。同一参加者が双方を選択できる条件において、QRコードのみを利用した参加者は0名であり、極めて強い統計的有意差（p=0.0039）が確認されました。

ターゲットサイト閲覧率（ネット誘導への行動率）を実店舗内で比較。同一参加者内比較でもAccuNotify(TM)経由のみ9名、QRコード経由のみ0名となり、マクネマー検定でp=0.0039の有意差が確認されました。

■ 那覇空港でのCTR 14.9%：実証された「行動されるOOH」のスケール性

今回の実店舗における「QRコードに対する圧倒的な優位性」のデータは、先行して実施された那覇空港での実証実験において、AccuNotify(TM)が CTR 14.9% という驚異的な数字を達成した構造の根拠となります。

那覇空港での実績データ

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/30294/table/14_2_c742d9e81d4861dd4dc26618a348a3cc.jpg?v=202606151051 ]

QRコードが抱える読み取りの手間を排除し、離脱なくユーザーを誘導するAccuNotify(TM)の仕組みは、実店舗というミクロなA/Bテストの環境下だけでなく、空港という巨大でリアルなマクロ環境でも確実にスケールし、強力な結果をもたらすことが実証されています。

■ 今後の展開：オンラインとオフラインの融合（OMO）とリテールメディアの新たな収益基盤へ

AccuNotify(TM)は、事業者の既存アプリと、電源およびWi-Fiのみで稼働する小型端末を用いることで、複雑なシステム開発なしに導入が可能です。デジタルサイネージのような視認される特等席を確保しなくても、来店者の文脈に合わせたパーソナライズされたマイクロターゲティング広告を即座に開始できます。圧倒的な行動率を武器に、実店舗のOMO戦略やリテールメディア広告（RMN）の構築を強力に推進してまいります。

リアル空間を「運用型メディア」へと変える小型端末「VitaNet Station」

【代表取締役 山田健雄のコメント】

「これまでリテールメディアやOOH市場の真の成長を阻んでいたのは、『何人が広告を見て、何人が動いたのか』を正確に測る手段の不在でした。AccuNotify(TM)は、リアル空間の接点をWeb広告と全く同じ『インプレッションとCTR』で評価可能な“運用型メディア”へと転換させる新しいインフラの提案です。ユーザーの操作ハードルをゼロに近づける技術が、結果として那覇空港での14.9%という高い行動率と、透明性の高いデータ計測を両立させました。私たちは、確実に購買行動へのコンバージョンを生み出す新しい広告メディアとして、AccuNotify(TM)のグローバル展開を加速させていきます。」

■ ヴィタネット・ジャパン株式会社について

- 代表取締役：山田 健雄- 所在地：東京都港区六本木7-7-7 トライセブン六本木 8階- 事業内容：スマートフォンを活用した本人認証技術と、リアル空間での接近連動通知技術を強みとするテクノロジー企業。独自開発のクラウド基盤、SDK、VitaNet Stationを組み合わせ、小売店舗・空港・交通機関等において、エリア連動型の情報配信や販促施策を可能にします。主力ソリューション「AccuNotify(TM)」および「AccuAuth(TM)」を通じて、事業者のDX推進を支援しています。- ウェブサイト： https://www.vita.net/jp/- Facebook: https://www.facebook.com/VitaNetInc/- LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/vitanet-inc-/