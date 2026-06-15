″連休が遠い6月″働く人の７割が「だるさ・疲れ」を実感――休めない梅雨どきは「睡眠の不調」が加速する？

ムーンムーン株式会社

ゴールデンウィークが明け、次の祝日「海の日」まで約2か月にわたって連休がない6月。長引く梅雨の湿気や低気圧も相まって、「なんとなく体がだるい」「疲れが抜けない」と悩む声が増える時期です。快眠グッズ紹介サイト「快眠ランド(https://intiinti.com/goodsleep/)」を運営するムーンムーン株式会社(https://moonmoon.biz/)は、全国の有職者男女200名を対象に「6月の疲労と睡眠」に関する実態調査を実施しました。結果、全体の7割が6月に入ってから心身の「だるさ・疲れ」を感じており、その背景には“祝日がないことへのプレッシャー”や“睡眠の質の低下”が深く関わっていることが浮き彫りとなりました。休めない6月を乗り切るための、リアルな疲労・睡眠事情をお届けします。

調査背景

6月は、祝日が1日もない月です。カレンダーを見て「次の休みまで遠い……」とため息をつくのは、多くの働く人に共通する“あるある”と言えるでしょう。回復の機会となる連休がないまま、気温や湿度の変化が激しい梅雨の不調が重なるこのタイミングは、自律神経が乱れやすく、睡眠トラブルも増加しがちです。今回の調査では、「休めない6月」と睡眠・疲労の関係性に焦点を当て、働く人々がどのような不調を感じ、どのように対策しているのか、その実態を明らかにしました。

調査サマリー

- 70.0％の人が6月に入ってから心身の「だるさ・疲れ」を実感- 約8割（69.5%）が「6月は祝日がないこと」を意識している- 睡眠の不調トップは「朝すっきり起きられない」（16.0％）、次いで「寝ても疲れが取れない」（13.5％）- 対策として実践していることの1位は「毎日なるべく同じ時間に寝起きする」（16.5％）- 31.0％が「連休のある月は睡眠の質が良くなる」と回答。休みの有無が快眠に直結する傾向

※ 本調査結果を引用する場合は、「快眠ランド(https://intiinti.com/goodsleep/)」のURL（https://intiinti.com/goodsleep/）を記載してください。

詳細データ

Q1. 6月は祝日のない期間が続きますが、そのことを意識していますか？- 言われてみればそうだと思う：37.5％- なんとなく意識している：32.0％- 特に意識する必要はない：20.5％- 強く意識している：10.0％

→ 「言われてみればそうだと思う」「なんとなく意識している」「強く意識している」を合わせると、約8割もの人が祝日がないことを実感しています。目標となる「連休」がないことが、モチベーションの維持に影響を与えている様子がうかがえます。

Q2. 6月に入ってから、心身の「だるさ・疲れ」を感じていますか？- やや感じる：54.0％- あまり感じない：24.0％- 強く感じる：16.0％- まったく感じない：6.0％

→ 「やや感じる」「強く感じる」の合計が70.0％に達しました。多くの働く人が、6月特有の「重だるさ」を抱えながら日々の業務に向き合っていることが分かります。

Q3. この時期、睡眠に関しどのような不調を感じますか？- 朝すっきり起きられない：16.0％- 寝ても疲れが取れない：13.5％- 眠りが浅く熟睡感がない：13.3％- 夜中に目が覚める：12.4％- 日中の強い眠気が抜けない：11.6％- その他：33.2％（夜なかなか寝つけない：11.0%、寝室が蒸し暑くて眠りにくい：7.4%、特に睡眠の不調は感じていない：5.7% など）

→ 梅雨時期の気圧変動や蒸し暑さも影響してか、「朝の目覚めの悪さ」や「疲労感の持ち越し」に悩む声が上位を占めました。睡眠によるリセットがうまく機能していない実態が明らかになりました。

Q4. 睡眠の質を保つために、この時期に実践していることはありますか？- 毎日なるべく同じ時間に寝起きする：16.5％- 軽い運動・ストレッチを取り入れる：13.5％- 朝起きたら日光を浴びる：12.5％- 睡眠時間を意識的に長く確保する：11.8％- 寝室の温度・湿度を調整する：10.0％- その他：35.7％（特に何もしていない：9.8%、カフェイン・アルコールを控える：8.3%、就寝前のスマホ・PCを控える：7.8% など）

→ 生活リズムを一定に保つことや、適度な運動といった“基本的な生活習慣の維持”を心がける人が多いようです。特別なケアよりも、日々のルーティンを崩さないことが重視されています。

Q5. 連休のない時期と比べて、長期休暇・連休のある月は睡眠の質はよくなりますか？- あまり変わらない：56.5％- やや良くなると感じる：28.0％- わからない・意識したことがない：9.0％- 連休があると悪くなる：3.5％- とても良くなると感じる：3.0％

→ 全体で見ると「あまり変わらない」が過半数ですが、「とても良くなる」「やや良くなる」を合わせると3割以上の人が連休による睡眠の質の向上を実感しています。連休がない6月は、この恩恵が受けられないため不調に繋がりやすいと言えそうです。

調査結果のまとめ

今回の調査では、有職者の7割が6月に特有のだるさを感じており、その背景には「カレンダー上に休みがない」という精神的プレッシャーと、梅雨時期の睡眠トラブルが複雑に絡み合っていることが分かりました。特に「朝すっきり起きられない」「寝ても疲れが取れない」という悩みが多く、睡眠による疲労回復が不十分なまま、日々の業務をこなしている様子がうかがえます。一方で、生活リズムの維持や室温調整などの工夫を始める人も多く、この“魔の6月”を乗り切るための模索が続いています。

快眠ランド運営者のコメント

運営者：竹田 浩一(https://intiinti.com/goodsleep/supervisor-editor-list/takeda-kouichi/)のコメント

6月は祝日がないため、仕事のオン・オフを切り替えるきっかけが掴みづらい月です。さらに梅雨の低気圧や湿度が睡眠の質を低下させ、起きた時に「疲れが抜けていない」と感じる方が急増します。この時期の対策として重要なのは、完璧な快眠を目指してストレスを溜めるのではなく、Q4の結果にもあるように「起床・就寝時間を大きく崩さない」というシンプルなリズム維持です。もし朝すっきり起きられない場合は、寝室の除湿をしっかり行い、寝返りの打ちやすい寝具を選ぶなど、環境面での微調整が効果的です。連休がないからこそ、日々の睡眠を「小さな休息日」として丁寧に整えていきましょう。

調査概要

快眠ランドに関する記事

- 調査期間：2026年6月10日～2026年6月12日- 調査対象：全国の有職者男女200名- 調査方法：インターネット調査- 実施機関：ムーンムーン株式会社(https://moonmoon.biz/)（快眠ランド(https://intiinti.com/goodsleep/)）

快眠ランドでは、快眠グッズに関する情報を多数発信しています。快眠グッズに興味がある方は、ぜひ参考にされてください。

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