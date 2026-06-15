【AI投資の“95%が成果ゼロ”｜原因は技術ではなく「組織」】AI Native、経営者向けホワイトペーパー『AIネイティブ組織のつくり方』を無料公開

AINative株式会社

AINative株式会社（本社：東京都／代表取締役：森 謙吾）は、経営者向けホワイトペーパー 『AIネイティブ組織のつくり方』 を無料公開しました。「社員にAI研修を受けさせるだけでは、会社は変わらない」という問題意識のもと、AIを前提に組織の“動かし方（＝組織OS）”を作り直すための実践知を、海外・国内の事例と数字でまとめた資料です。

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https://ai-nativehq.ai/request

■ なぜ今、この資料を公開するのか

マサチューセッツ工科大学（MIT）が2025年に公表した調査では、企業が生成AIに投じた投資のうち、95%の会社が「成果ゼロ」という結果が示されました。

本資料はこの事実を出発点に、「AIが弱いのではなく、会社の側がAIを受け止める形に変わっていない」という視点から、経営者が明日から着手できる組織の作り直し方を解説します。

「AIを“足す”だけ（後付け）」と「AIがある前提で事業も組織もゼロから作り直す（AIネイティブ）」はまったくの別物である。

スマートフォン登場時に「PCサイトを縮小しただけ」のサービスが淘汰されたのと同じことが、いまAIで起きている。

本資料はこの構造を、具体的な企業事例とともに明らかにします。

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■ 本資料で分かること（全23ページ／3部構成）

第1部｜人だけでなく「組織OS」を作り直す

AIネイティブ組織OSを構成する3つの部品

１.トップの本気

２.ハーネス（自社の判断基準を文章にした“AI用ルールブック”）

３.トークン（AI利用量を新しい評価のものさしに）

を解説。

さらに、組織OSの変化が「採用・評価・組織のかたち（砂時計型）」という目に見える3つの形に表れることを示します。

第2部｜海外はこう動いた

Shopify・IBM・Anthropic・Cursor・Duolingoなど“作り直して伸びた会社”と、Meta・xAI・Blockなど“大規模リストラを断行した会社”を一社ずつ図解。

両者が実は「AI前提に組織を作り替える」という同じ動きの両面であることを明らかにします。

急ぎすぎて品質を落としたKlarnaの反面教師も収録。

第3部｜日本企業はどうするか

DeNA・パナソニック コネクト・メルカリ・KDDIなど国内6社の“実数”を提示。

そのうえで、勝った会社が共通して踏んだ「勝ち筋4ステップ」と、大型プロジェクトに頼らず90日で小さな1勝をつくるロードマップ、つまずきを避ける具体策まで落とし込みます。

■ こんな経営者・経営幹部の方におすすめ- AI研修やツールを導入したが、成果が実感できていない- 全社でAIを進めたいが、何から手をつけるべきか分からない- 競合のAI活用に差をつけられる前に、組織として動き出したい- 非IT系の中堅・中小企業で、現実的な一歩を探している

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■ 代表プロフィール

森 謙吾（もり けんご）

慶應義塾大学法学部卒業後、PwCコンサルティングにて4年間、大手企業の人材マネジメント戦略策定・人事制度構築・組織変革プロジェクトに従事。

2018年にハイマネージャー株式会社（目標管理・1on1・人事評価のHR SaaS）を創業。

2023年にキュービックグループへ参画。

同社代表取締役を退任し（創業者として一部継続）、AINative株式会社を設立。

GTC、HR Tech Conferenceをはじめとする海外AIカンファレンスに年6回参加し、最前線の一次情報を日本企業に還元している。

私はこれまで、PwCで4年間の人事制度設計、ハイマネージャーで8年間のHR SaaS開発を通じて、「組織を動かす土台」に向き合ってきました。

AI時代になり、その土台の上で“動かし方”そのものが書き換わり始めています。

HR×組織変革の10年と、通い続けてきた海外AI最前線の知見を掛け合わせ、海外で実証されている動きを日本企業の文脈に翻訳して実装する。それがAINativeの役割です。

同じ志を持つ企業の「AIネイティブ組織づくり」の力になり、ミッションである『AI革命で人々を幸せに』を実現していきます。

■ 初回30分の無料AI壁打ちを実施中

「自社にAIを取り入れたい」「経営者としてまずAIを腹落ちさせたい」「組織OSをアップデートしたい」という経営者・幹部の方を対象に、初回30分の無料AI壁打ちを実施します。

海外最前線のトレンドや他社事例も共有します。

■ 会社概要

ご相談はこちら :https://ai-nativehq.ai/contact

・会社名：AINative株式会社

・代表者：代表取締役 森 謙吾

・設立：2025年10月

・事業内容：

- 経営者向けAI顧問（AI壁打ち）

- AI活用準備（社内データ整理・構造化）

- AI研修

・コーポレートサイト：https://ai-nativehq.ai/