【2026年6月19日オープン名古屋のBBQ場】最大200名収容！イオンモール屋上が名古屋の「新しい夏レジャー」会場に。「ANDBBQ イオンモールナゴヤドーム前店」誕生。ビアガーデン利用もおすすめ

CPTOKYO株式会社メインポスターデータ

CPTOKYO株式会社（本社：神奈川県川崎市、代表取締役：小松優介、以下CPTOKYO）は、2026年6月19日(金)より、イオンモールナゴヤドーム前の屋上スペースを活用したバーベキュー施設「ANDBBQ イオンモールナゴヤドーム前店」をオープンいたします。(愛知県名古屋市東区 TEL 080-8395-7255)

面倒な準備や片付けは一切不要。充実したドリンクメニューと最大200名を収容できる広々とした空間で、名古屋の新しい夏レジャーをご提案します。

炭着火済み、BBQ機材準備のうえ、お待ちしております。炭火で焼く本格BBQ体験を都心で。

■ 背景と目的：イオンモール屋上を有効活用した「新しい夏レジャー」

都心の商業施設である「イオンモールナゴヤドーム前」の開放的な屋上スペースを有効活用し、非日常感あふれるアウトドア空間を創出しました。遠方へ足を運ばなくても、アクセス抜群の都心で本格的なバーベキューを楽しめる「名古屋の新しい夏レジャー」として、地域の皆様に新たな体験価値を提供いたします。

ドーム利用の前後に、団体での歓送迎会、利用にご利用ください。

施設 案内 地図選べる飲み放題

■ 「ANDBBQ イオンモールナゴヤドーム前店」 4つの特長

1. 最大200名収容！会社・団体の歓送迎会やイベントに最適

最大200名様までご利用可能なスペースをご用意しており、会社様・団体様・学校様のイベントにも、ご家族、グループ連れのご利用にも最適です。

BBQ器具が全て揃っているだけでなく、面倒な炭の着火をはじめとする事前の準備もスタッフが行うため、幹事様も手ぶらでご来店いただき、すぐにお楽しみいただけます。

雨天時でもご利用いただける専用のテントを完備、常設しているため、天候に左右されやすい大規模なイベントでも安心してご計画いただけます。

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2. 充実の「選べる生ビール」と「ノンアル生ビールサーバー」

お酒好きの方にも大満足いただけるよう、「黒ラベル」や「一番搾り」など、お好みに合わせて各社 選べる生ビールサーバーをご用意しました。さらに、お車でご来店の方やアルコールを飲まれない方にも本格的な味わいを楽しんでいただける人気の「ノンアル生ビールサーバー」も設置。参加者全員が満足できるドリンク環境を整えています。

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3. お好きなスタイルで！持ち込みも手ぶらもOK

お好きな食材や飲料の持ち込みはもちろん可能です。

手軽に楽しみたい方向けに「BBQ食材セット（1,880円～）」もご用意しています。

おすすめのBBQ食材セット

4. ニーズに合わせた分かりやすい料金体系

BBQ 大人利用料：2,000円

アルコールドリンク飲み放題：1,600円(3時間)

ノンアルプレミアム飲み放題：900円 (3時間)

ソフトドリンク飲み放題：500円 (3時間)

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■ 店舗概要

店舗名：ANDBBQ (アンドバーベキュー) イオンモールナゴヤドーム前店

オープン日：2026年6月19日

営業時間：10:00～22:00（内3時間制、要予約）

※平日は予約人数、内容の制限がございます

定休日：不定休、荒天時休業（※2日前24:00までに予約がない場合は店舗休業となります）

場所：イオンモールナゴヤドーム前 屋上

アクセス：※屋上へは、特定のEV（イオンスタイル・専門店北出入口付近など）のみ接続しております。

■ ご予約・お問い合わせ

お電話：080-8395-7255（営業時間内受付）

メール：nd.cptokyo@gmail.com

WEB予約：[https://www.tablecheck.com/shops/andbbq-nagoyadomemae/reserve]

※ネット予約満席時でもお席がご用意できる場合がございますので、お気軽にお問い合わせください。

【地元メディア関係者様へ：ご取材・内覧のご案内】

本施設は、アフターコロナで需要が高まる「リアルな場での社内コミュニケーション（企業宴会）」や、「遊休スペースの活用」といったテーマでのご取材に最適です。

営業風景の撮影、生ビールサーバーやノンアルサーバーの体験、店長へのインタビューなど、個別のご取材や事前の内覧を随時受け付けております。番組の企画や記事作成にぜひご活用ください。

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