Prox Industries、ものづくりワールド東京 第1回フィジカルAI展に出展

Prox Industries株式会社

Prox Industries株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役：亀井 悠二、以下「Prox Industries」）は、2026年7月1日（水）～3日（金）に東京ビッグサイトにて開催される、日本最大級の製造業向け展示会「ものづくりワールド 東京」内の「第1回フィジカルAI展」に出展します。

■出展背景

近年、AI・ロボット・センサを融合し、現実世界において自律的に判断・行動するための知能である「Physical AI」への注目が高まっています。

背景には、少子高齢化や人手不足により、製造業をはじめとする基幹産業の現場で、危険作業や熟練者依存の工程、従来のティーチングプレイバック方式では自動化が難しかった作業への対応が求められていることがあります。また、Physical AIは既存業務の自動化・高度化にとどまらず、ロボットや実世界データを活用した新たなプロダクト、サービス、事業モデルを創出する技術基盤としても期待されています。

Prox Industriesは、Physical AI領域を専門とし、国内エンタープライズ企業を中心に、現場課題の解決に向けた研究開発・社会実装プロジェクトに加え、Physical AIを活用した新規事業開発に向けた構想策定から技術開発、実証までを支援してきました。今回の出展では、当社がこれまで培ってきた実機ロボットとシミュレーション技術を活用した開発知見をもとに、Physical AIの具体的な活用可能性をデモ展示を通じて紹介します。

■展示デモ内容

本展示では、展示会向けに開発した複数のデモを通じて、Physical AIの具体的な活用可能性を紹介します。また、研究開発から社会実装、新規事業開発に至るまでの支援内容について、当社エンジニアが技術的な観点から直接ご説明します。

当日は、以下のコンテンツの展示を予定しています。Physical AIの研究開発、社会実装、新規事業開発に取り組まれている企業の皆様のご来場を心よりお待ちしております。

- 各産業におけるPhysical AIの適用先・想定ユースケースの紹介- 協働ロボットUR3e双腕による自律マニピュレーションの開発デモ- ヒューマノイドロボットUnitree G1×Inspire handによる多肢ハンド・自律マニピュレーションの開発デモ- 協働ロボットFranka × NVIDIA OmniverseによるReal2Sim2Realパイプライン構築方法の解説動画

※当日の展示デモ内容は変更となる可能性があります。

■展示会情報

展示会名：ものづくりワールド東京 第1回フィジカルAI展

会期：2026年7月1日（水）～3日（金）

会場：東京ビックサイト

出展ブース：Prox Industries株式会社（小間番号：S15-15）

URL：https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/search/2026mto0701/directory/directory-details.prox%20industries%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE.org-f717b141-fec3-45d3-9f61-900aeb4b783c.html#/

◾ Prox Industries株式会社について

Prox Industriesは、「日本から物理知能を実装する」をテーマに掲げ、AIとロボットの融合によって、これまで人にしか担えなかった物理労働の領域に知能を実装することを目指す、東京大学 松尾研発スタートアップです。

Physical AIの中核技術を専門とする研究者・技術者が集い、国内エンタープライズ企業を中心に複数のPhysical AIプロジェクトを推進しています。ヒューマノイド、四足歩行ロボット、協働ロボット、モバイルマニピュレータなどの多様な実機や、NVIDIA Omniverseを中心とするシミュレーション環境を活用しながら、Sim2Real・Real2Simを含む高度な技術課題に取り組んでいます。

アカデミアの先端技術と産業現場のニーズをつなぎ、ロボット基盤モデルの研究開発、学習パイプライン構築、実機導入に向けた評価・改善までを一気通貫で支援することで、Physical AIの研究開発と社会実装を前進させ、日本の次の産業基盤づくりに取り組んでいます。

会社名：Prox Industries株式会社

所在地：東京都文京区本郷3丁目30番10号 本郷K&Kビル4階

代表者：代表取締役 亀井 悠二

会社HP：https://prox-industries.jp/

X公式アカウント：https://x.com/prox_industries

LinkedIn公式アカウント：https://www.linkedin.com/company/prox-industries/?originalSubdomain=jp