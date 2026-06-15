『クロミ』×『Fru:C』初コラボレーション！“とろ～り濃密”ビタミンC美容液がクロミ限定パッケージで2026年6月下旬より、全国のドラッグストア*にて順次発売！

株式会社エクラ

株式会社エクラ（本社:東京都新宿区/代表取締役社長：山崎智士）は、2026年6月15日(月)より株式会社サンリオの「クロミ」とコラボレーションした『fru:C クロミ限定デザイン』、『Fru:Cビタミンドロップ5days クロミ限定デザイン』の2種を数量限定で、全国のドラッグストア*にて順次発売いたします。

この度のサンリオ の人気キャラクター「クロミ」限定デザインでは、「自分史上最高の自分に～なりたい自分を応援する～」をテーマにコラボレーションを実現。 毛穴*¹・美白*²・シミ対策*²にお悩みの方の毎日のケアにぴったりです。

fru:C クロミ限定デザイン

商品特長

『fru:C』は、業界新発想の「オールインワンのビタミンC美容液」。

空気に触れると壊れやすいビタミンC*⁴を、独自製法で「ギュッ」とカプセルに閉じ込めました。

肌に触れた瞬間、カプセルが弾け、フレッシュなビタミンC*⁴が角質層まで浸透します。



オールインワンだから、これ1本でお手入れが完了！忙しい方にもピッタリな毛穴*¹ケア美容液です。朝夜のスキンケアとしてご使用いただくことで、スペシャルケアをしたようなキメの整った肌に。

商品情報

内容量：28ｍL

価格：2,750円（税込）

発売日／取扱店舗

発売日：2026年6月15日（月）

取扱店舗：全国のドラッグストア*

※店舗により発売日が異なります。

Fru:C ビタミンドロップ5days クロミ限定デザイン

商品特長

『Fru:C ビタミンドロップ５days』は、ビタミンC*⁴に求める３大肌悩みである、シミ対策*²・美白*²・毛穴*¹、これらの肌悩みにアプローチする医薬部外品。とろ～り濃密な生WビタミンC*³美白美容液です。

水溶性ビタミンC誘導体*⁵×油溶性ビタミンC誘導体*⁶のWビタミンC*³処方により、速攻性*⁷・浸透力*⁸・持続力*⁹を実現。

また、BFS充填法による瞬間密封製法で容器を作ると同時に美容液を充填し、1回使い切りの個包装にすることで、毎日開けたての新鮮な美容液でケアができます。

商品情報

内容量：1ｍL×5包入り

価格：990円（税込）

発売日／取扱店舗

発売日：2026年6月15日（月）

取扱店舗：全国のドラッグストア*

※店舗により発売日が異なります。

『フルーツの力で世界を輝かせる』

太陽の恵みを一身に受け、みずみずしく輝くフルーツ。

厳しい自然の中で育まれた果実の生命力は、女性の肌や心を美しく、変えていきます。

そのフルーツの力を凝縮し、あなたの本来の輝きを引き出すため Fru:Cは誕生しました。

シリーズ累計230万本を突破！Fru:Cは、厳選された果実のエッセンスを主な原料に使用。

それぞれが持つ美容効果と個性を、皮膚科学に基づいた最新のテクノロジーで引き出しています。

もっと自由に、もっとご自身の素肌が好きになる。そんな化粧品を目指し日々研究を続けています。

Fru:Cはブランドサイト、全国のドラッグストア*にてお買い求めいただけます。

ブランドサイト：https://www.fru-c.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/fruc.beauty/

公式X：https://x.com/fruc_beauty

* ：一部取り扱いの無い店舗もございます

*¹：毛穴の目立つ肌にうるおいを与える

*²：メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ

*³：テトラ２-ヘキシルデカン酸アスコルビルＥＸ（有効成分）,リン酸Ｌ- アスコルビルマグネシウム（整肌成分）

*⁴：テトラヘキシルデカン酸アスコルビル（整肌成分）、アスコルビルグルコシド（整肌成分）、パルミチン酸アスコルビルリン酸３Ｎａ（整肌成分）、３-グリセリルアスコルビン酸（整肌成分）、アスコルビルリン酸Ｎａ（整肌成分）

*⁵：テトラ２-ヘキシルデカン酸アスコルビルＥＸ（有効成分）

*⁶：リン酸Ｌ-アスコルビルマグネシウム（整肌成分）

*⁷：すぐ使えること

*⁸：角質層まで

*⁹：うるおいの持続

*¹⁰：2025年9月12日時点