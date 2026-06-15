京都の老舗質店「京の蔵小牧」公式ECサイトが創業75周年に先駆けて全面リニューアル！

株式会社小牧

ブランド品・貴金属の買取・販売を行う株式会社小牧（本社：京都市伏見区、代表取締役社長：小牧正人）は、創業から75年以上にわたり培ってきた信頼と鑑定眼をより多くの方へ届けるべく、自社運営のECサイト「京の蔵小牧 公式オンラインショップ」を本日2026年6月5日（金）に全面リニューアルオープンいたしました。

■リニューアルの背景

近年、リユース市場の拡大とともに「オンラインで高額品を購入する」ことへのハードルが下がる一方で、商品の状態把握や真贋への不安は依然として残っています。 京の蔵小牧は、古都・京都で長年磨き続けてきた目利きの技術を、デジタルの世界でもストレスなく感じていただけるよう、情報の透明性と操作性を極限まで高めたサイトへと進化させました。

- 京の蔵小牧 公式オンラインショップ：https://kyoto-komaki.jp/(https://kyoto-komaki.jp/)

■リニューアルの3つのポイント

1. お客様の安心と信頼

高額な買い物をする場所に怪しさや不安な要素はあってはいけない。

お客様にお買い物を集中して楽しんでいただくために、ECサイトからは余計な要素を排除して、純粋なお買い物ができる様にデザインいたしました。

2. 欲しい一点にすぐ辿り着く、高度な検索フィルタリング

「ブランド」「アイテム」に加え、「材質」「カラー」「価格帯」など、多角的な絞り込みが可能となりました。お探しのモデルだけでなく、予算に合わせた「自分へのご褒美」を直感的に見つけられる設計にこだわっています。

3. コーポレートサイトとの分離

これまで会社情報も全て一つのECサイトに集約していましたが、お客様に買い物を集中していただきたいため、コーポレートサイトも新たに開設いたしました。





今後は、会社概要や催事情報などの企業情報を同サイトより発信してまいります。

- コーポレートサイト：https://corp.kyoto-komaki.jp/(https://corp.kyoto-komaki.jp/)

■リニューアル記念

オンラインサイトのリニューアルを記念して、新規会員登録をしてくださったお客様に「リニューアル記念クーポン」を発行いたします。 また、毎年大変好評の「決算セール」の開催も予定しております。ぜひこの機会にご登録ください。

■今後の展開

京の蔵小牧では、今後のサービス向上および顧客体験の最適化を目的として、お客様一人ひとりの関心に合わせた商品提案や情報提供を行い、よりパーソナライズされたサービスの実現を目指します。 これにより、単なる商品販売にとどまらず、お客様のニーズに寄り添った最適な購買体験および情報体験の提供を強化してまいります。

■京の蔵小牧について

創業以来、京都伏見に根を張り、ロレックス、オメガなどの高級時計、エルメス、シャネルなどのブランドバッグ、そして厳選されたジュエリーを取り扱ってまいりました。 「蔵」に眠る価値を現代に呼び覚まし、次世代へと繋ぐ架け橋となることを使命としています。

公式オンラインショップ：https://kyoto-komaki.jp/(https://kyoto-komaki.jp/)

公式Instagram： https://www.instagram.com/komaki3433/(https://www.instagram.com/komaki3433/)

コーポレートサイト：https://corp.kyoto-komaki.jp/(https://corp.kyoto-komaki.jp/)