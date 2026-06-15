【氷の聖地・奈良】氷室神社から始まる夏旅。名店5店舗から選べる「1100円分かき氷チケット付き宿泊プラン」を限定販売！

株式会社ワールド・ヘリテイジ

株式会社ワールド・ヘリテイジ（奈良市高畑町 代表：東 正教）が運営する「ホテルアジール・奈良」「奈良ロイヤルホテル」「ホテルアジール・奈良アネックス」の3施設は、2026年6月1日から9月30日までの期間限定で、宿泊プラン「【ひんやり涼体験】厳選5店舗で使える1100円分かき氷チケットで氷のまち・奈良を楽しもう!」を販売いたします。ホテルを旅の拠点として、氷の神様を祀る氷室神社や地域店舗を巡り、奈良の歴史と今を味わう特別なひとときをご提案します。

かき氷の聖地・奈良という“物語”

「1100円分かき氷チケット付き宿泊プラン」のご予約はこちら- ホテルアジール・奈良(https://tripla.worldheritage.co.jp/booking/result?code=27d8ca4e-4d91-4401-84c8-31a78dd70759&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=11140124)- 奈良ロイヤルホテル(https://tripla.worldheritage.co.jp/booking/result?code=01932e0f-80ec-7f78-a0c0-6c6f04bb9ffb&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=13890275)- ホテルアジール・奈良アネックス(https://tripla.worldheritage.co.jp/booking/result?code=4a104672-de6d-44bf-add2-80aca2721338&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=14949541)

奈良は、古くから氷を保存し、朝廷に献上していた歴史を持つ土地です。 氷の神様を祀る「氷室神社」は、その象徴として、現在も全国の冷菓・製氷関係者からあつく信仰されています。近年のかき氷ブームの中で、「奈良はかき氷のルーツ」という背景に改めて注目が集まっています。本プランでは、ホテルを起点に、歴史を感じながら氷室神社や奈良町周辺をのんびり歩いて“涼”を楽しむ、夏限定の心地よい観光ルートをご提案します。

奈良に泊まり、奈良を味わってほしいという想い

「せっかく奈良に泊まるなら、ホテルの中だけでなく、まちを歩き、地域のお店の魅力を知ってほしい」 そんなホテルスタッフの想いから生まれたのが、本企画です。 昨年は3店舗での実施でしたが、

今年は協力店舗が5店舗に増え、選べる楽しさがさらに広がりました。 宿泊者には、奈良市内の対象店舗の中からお好みの1店舗を選んで使える、1100円分のかき氷チケットをプレゼント。

奈良らしい素材、和と洋の技、店ごとの個性を楽しみながら、自分だけの“涼の一杯”に出会えます。

奈良らしい涼を味わう。個性あふれる5つの名店から、お好みの一杯を

チケットは、以下の魅力的な5店舗のいずれかで1100円分としてご利用いただけます。それぞれが趣向を凝らした、個性豊かな“奈良らしい涼”をお楽しみください。

プラン概要

【寧楽菓子司 中西与三郎】中庭の見えるお席でまったり奈良旅を満喫【御菓子司 春日庵】世界遺産元興寺を見ながらひんやり一休み【パティスリーＫＡＲＡＫＵ】パティシエが織りなすクリエイティブなかき氷を堪能【吉野葛佐久良】吉野本葛の伝統と上品な甘味にほっこりしたひととき【レストランラウンジ扇滝（奈良ロイヤルホテル内）】滝を眺めながらゆったりとホテルのラウンジで滝を眺めながらかき涼を満喫- プラン名：【ひんやり涼体験】厳選5店舗で使える1100円分かき氷チケットで氷のまち・奈良を楽しもう!- 販売期間：2026年6月1日～9月30日- 対象施設： ホテルアジール・奈良、奈良ロイヤルホテル、ホテルアジール・奈良アネックス- 特典内容： 奈良市内のかき氷提供5店舗の中から1店舗で使える「1100円分かき氷チケット」

【チケットに関するご注意事項】

対象施設

- かき氷チケットは、宿泊者1名1泊につき1枚をお渡しします。（連泊の場合は宿泊日数分お渡しします。例：1組1名様で2泊ご予約の場合＝2枚）- 本プランは小学生以上のお客様を対象としております。

「ホテルアジール・奈良」「奈良ロイヤルホテル」「ホテルアジール・奈良アネックス」は、奈良旅の拠点としても抜群の立地を誇ります。

駅チカの「アジール奈良」、広々とした駐車場を完備する「ロイヤル」「アネックス」と、お客様の旅のスタイルに合わせてお選びいただけます。

ホテルアジール・奈良 客室ホテルアジール・奈良 朝食奈良ロイヤルホテル 客室奈良ロイヤルホテル フィンランド式サウナホテルアジール・奈良アネックス 客室ホテルアジール・奈良アネックス 駐車場

【株式会社ワールド・ヘリテイジについて】

株式会社ワールド・ヘリテイジは奈良・大阪で宿泊、観光施設を運営し、地域文化を尊重しながら、地域の観光振興のために事業活動を行ってまいりました。 2025年10月28日時点の東京商工リサーチの調査において、弊社は奈良県内の宿泊業における売上高No.1を達成いたしました。今後も、奈良の魅力を国内外へ発信し、皆さまに末永く愛される宿泊施設づくりに努めてまいります。

会社名： 株式会社ワールド・ヘリテイジ

所在地： 奈良県奈良市高畑町1114-1

代表者： 代表取締役 東 正教

【運営施設】- ホテル・宿泊施設： ホテルアジール・奈良／ホテルアジール・奈良アネックス／うぶすなの郷 TOMIMOTO／ホテル関西／ホテルソビアル 大阪 ドーム前／ホテルソビアル なんば大国町- レストラン・カフェ： 日本料理 かがりや／シュラスコ料理 スー（ホテルアジール・奈良アネックス店／ホテルソビアル 大阪 ドーム前店）／Lunch & Cafe 鹿珈（ロカ）- お土産・団体レストラン： なら和み館