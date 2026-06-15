アセットテクノロジー株式会社、東京都渋谷区に新支店を開設

アセットテクノロジー株式会社

不動産テクノロジーを活用した不動産管理・運用サービスを展開するアセットテクノロジー株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：宮本泰光、以下：アセットテクノロジー）は、首都圏市場への本格参入および営業体制の強化と、よりきめ細やかな地域密着型の賃貸管理サービスの提供を目的として、東京都渋谷区に新たに東京支店を開設いたしましたので、お知らせいたします。

■東京支店開設の背景

当社はこれまで、オーナー様の大切な資産をお預かりする立場として、質の高い賃貸管理サービスと高いコストパフォーマンスを追求し、不動産管理業務を通じたオーナー様利益の最大化を目指してまいりました。

このたびの東京支店開設により、東京都内を中心とした首都圏エリアでの営業体制をさらに強化し、迅速かつ地域特性に合わせたサービス提供を実現してまいります。今後も、オーナー様・入居者様双方にご満足いただける管理運営を目指し、より一層サービス品質の向上に努めてまいります。

■東京支店 概要

支店名：アセットテクノロジー株式会社 東京支店

開設日：2026年6月15日

所在地：〒150-0041 東京都渋谷区神南一丁目 23 番 14号

■今後の展望

アセットテクノロジー株式会社は、企業理念「スピードと誠実さを武器に、不動産の可能性を最大化し、社会の発展に貢献する」を体現すべく、今後も全国各地での管理体制強化とサービス向上に取り組んでまいります。

今回の東京支店開設を契機に、首都圏エリアにおいても迅速かつ誠実な対応を積み重ね、オーナー様・入居者様との強固な信頼関係の構築を目指します。人材力とテクノロジーを組み合わせた当社独自のアプローチにより、不動産の可能性を最大限に引き出し、オーナー様の資産価値の持続的な成長を実現するリーディングパートナーとして、全国規模での展開をさらに加速させてまいります。

■不動産管理のお悩みに関する様々なソリューションを提案する「アセットテクノロジー」

賃貸管理業を通じて、オーナー様の人生を豊かにすることを使命に、私たちアセットテクノロジーは、物件の賃貸管理サービスを提供する会社です。

質の高い賃貸管理サービスとコストパフォーマンスで、オーナー様や入居者様に満足頂き、賃貸業務の領域におけるオーナー様の利益の最大化を目指していきます。

詳しくはこちら：https://assettech.co.jp/

■会社概要

会社名 ：アセットテクノロジー株式会社

代表者 ：代表取締役 宮本泰光

所在地 ：〒541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町四丁目4番7号

VPO本町セントラル 9階

事業内容：・不動産賃貸管理業

・内装、リフォーム、リノベーション業

・不動産売買仲介業

・不動産コンサルティング

・損害保険代理業

・建物管理業

・海外不動産業

URL ：https://assettech.co.jp/

運営メディア：エンマネ(https://enmone.jp/)

公式Instagramアカウント

・アセットテクノロジー株式会社《不動産賃貸・売買・管理》(https://www.instagram.com/asset.technology/)

・エンマネbyアセットテクノロジー株式会社(https://www.instagram.com/enmone.jp/)

・あんまり見せたくないアセットの裏側(https://www.instagram.com/asset_uragawa/)

公式Yotubeチャンネル

・アセットテクノロジー株式会社《不動産賃貸・売買・管理》(https://www.youtube.com/@assettechnology)

・エンマネbyアセットテクノロジー株式会社-不動産のプロが語るリアル資産術(https://www.youtube.com/channel/UCLDApga8wXBzlKS-hqk5xDA)