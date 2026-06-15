イヤホンコードのわずらわしさを解消！「OVER TIME(R) Bluetooth搭載10.1インチ ポータブルDVDプレイヤー」を発売
ダイアモンドヘッド株式会社
OVER TIME(R) Bluetooth搭載10.1インチ ポータブルDVDプレイヤー OT-BD101AK
OVER TIME(R) Bluetooth搭載10.1インチ ポータブルDVDプレイヤー OT-BD101AK
Bluetooth接続機能搭載
ワイヤレススピーカーやワイヤレスイヤホンなどBluetooth対応機器と接続可能。また、通常のイヤホン端子も装備しており、有線でのイヤホン接続可能です。
DVD/CD再生以外にも様々な機能を搭載
■ メディア再生機能：DVDやCD、USBに記録された動画や音楽、画像を再生可能です。
■ CDリッピング機能：音楽CDのデータをUSBメモリーへダビング
■ 車載バッグ付属：専用の車載用バッグを付属しております。
■ 3電源方式対応：車用AC・車用DC12V・内蔵バッテリー
主な仕様
ROOMMATE(R) OVER TIME(R)
ダイアモンドヘッド株式会社
https://roommate.life/