うんこの行方、知っていますか？下水道と並ぶ水インフラ『浄化槽』を学ぶうんこドリル誕生

株式会社 文響社

株式会社文響社（所在地：東京都港区、代表取締役社長：山本周嗣）は、環境・水処理ビジネスで持続可能な社会を目指す株式会社ダイキアクシス（所在地：愛媛県松山市、代表取締役社長：大亀裕貴）と共同で、小学生が、普段は目にすることのない水インフラ「浄化槽」の役割や、水環境を守る仕組みを楽しく学べる啓発冊子『うんこドリル 下水とくらし 浄化槽編』を制作いたしました。

▪️実は知られていない、水環境を支えるもう一つのインフラ『浄化槽』

私たちが毎日使うトイレやお風呂の水は、適切に処理された後、自然へ戻されています。その仕組みとして広く知られているのが「下水道」ですが、日本の水環境を支えているのは下水道だけではありません。

日本国内には、地理的条件やコスト面などの理由から下水道の整備が難しい地域もあります。そうした地域で、各家庭などから排出される生活排水を処理し、水環境の保全に貢献しているのが「浄化槽」です。浄化槽は下水道と並び、日本の水環境を支える重要なインフラでありながら、地面の下に設置されているため、その役割や仕組みは一般に広く知られているとは言えません。

本冊子は、子どもたちに水の循環や生活排水の処理の仕組みをわかりやすく伝えるとともに、下水道と並ぶ重要な水インフラである浄化槽への理解を深めてもらうことを目的に企画しました。身近な暮らしと環境とのつながりを学びながら、水環境を守ることの大切さや、社会を支えるインフラへの関心を育む内容となっています。

▪️うんこ先生と探検！地面の下で水をきれいにする「浄化槽」のひみつ

物語は、うんこいぬとうんこねこが「いいうんこだったニャ」「いいお湯だったワン」と、トイレやお風呂を満喫する平和な日常からスタート。

うんこ先生から「水は使った後も旅をつづけておるのじゃ！」と衝撃の事実を告げられた子どもたちは、下水道がない場所でお水をピカピカにして自然へ戻すひみつ装置「浄化槽」の存在を知ることに。

冊子の中では、お家の地面の下に隠された「浄化槽」が、どのようにして汚れたお水を洗っているのか、その驚きの仕組みや役割をクイズ形式で分かりやすく図解。誰に見られることがなくても24時間365日、私たちの暮らしを影で守り続けてくれている「浄化槽」の凄さを、クスッと笑えるイラストとともにテンポよく学んでいきます。

▪️難しい環境教育を、うんこドリルならではのユーモアで伝える

「汚物処理の歴史」や「浄化槽が水をきれいにするメカニズム」といった、一見すると難しそうなテーマを、うんこドリルならではのユーモアあふれるアプローチで1冊にギュッと凝縮しました。

単なる仕組みの解説にとどまらず、冊子の最後では「水をどう扱うかで、その人の生き方が見える」という、深い道徳的・社会的メッセージを投げかけています。子どもたちに浄化槽や水環境への関心を持ってもらえるよう、ビジュアルやストーリーにもこだわって制作しました。

▪️水の循環と「浄化槽」の役割を学び、未来の環境を支える主役へ

日本では、下水道だけでなく浄化槽も重要な生活インフラとして、水環境を支えています。

本冊子を通じて、子どもたちが毎日使う水が自然へ返るまでの仕組みを正しく理解し、水環境や地球環境について考えるきっかけとなることを願っています。また、普段は目にすることのない浄化槽の役割や、それを支える人々の仕事を知ることで、社会インフラへの関心を深め、未来の環境を支える一員としての意識を育んでほしいと考えています。

株式会社ダイキアクシスは、持続可能な社会の実現に向けた取り組みの一環として、本冊子を全国の小学校等へ届ける活動を展開してまいります。文響社はこれからも、「健康で豊かな人生のために、生きていく上で大切な学びを伝える」というビジョンのもと、子どもたちの未来に貢献するコンテンツづくりに取り組んでまいります。

■うんこドリルについて

「うんこドリル」は、シリーズ累計1300万部を突破した子ども向け学習コンテンツです。 「うんこ」という言葉のインパクトを入り口に、子どもたちが楽しく学べる教育コンテンツとして、企業や自治体とのコラボレーション冊子も多数制作しています。 文響社では今後も、子どもたちが健康で豊かな人生を送ることができるよう、 「生きていく上で大切な学び」を楽しく伝えるコンテンツ制作を行ってまいります。

＜参考URL＞

うんこドリル公式 https://unkogakuen.com/

株式会社文響社 https://bunkyosha.com/

株式会社ダイキアクシス https://www.daiki-axis.com/