【募集スタート】千葉県民でも意外と知らない！？歴史・文化・観光・産業を学ぶ「千葉マイスター検定」11月29日開催！

一般財団法人全日本情報学習振興協会

一般財団法人全日本情報学習振興協会（東京都千代田区）は、千葉県の歴史・地理・文化・観光・農業・産業などを総合的に学ぶことができる新しいご当地検定「千葉マイスター検定」の第1回試験を、2026年11月29日（日）に開催いたします。

試験は千葉県内の大学およびCBTテストセンターで実施され、千葉県にお住まいの方はもちろん、千葉県に興味を方々に受験いただけます。

また、オンラインIBT形式でも受験できますので、全国の方々でも気軽に受験いただけます。

千葉マイスター検定 公式ホームページ(https://www.joho-gakushu.or.jp/chiba?utm_source=dm&utm_medium=dm&utm_campaign=F2606Z2)

あなたは千葉県のことをどれくらい知っていますか？

千葉マイスター検定

千葉県と聞くと、多くの方が東京ディズニーリゾート、成田空港、幕張メッセ、九十九里浜などを思い浮かべるかもしれません。

しかし、千葉県にはそれだけでは語り尽くせない魅力があります。

・全国有数の農業県であること。

・三方を海に囲まれた豊かな自然環境を持つこと。

・日本遺産や歴史ある寺社仏閣、城下町の文化が今も息づいていること。

・首都圏の一角を担いながらも、多様な地域性と独自の文化を持つこと。

普段何気なく見ている街並みや風景にも、その土地ならではの歴史や物語が隠されています。

千葉マイスター検定は、そんな千葉県の魅力を体系的に学び、その理解度を測る検定です。

知っているつもりの千葉に、新しい発見をしよう

例えば、

・千葉県の人口は全国で何位？

・海岸線の長さは全国で何位？

・千葉県が全国トップクラスの生産量を誇る農産物は？

・なぜ成田空港は千葉県に建設されたのか？

・千葉県発祥の文化や産業にはどのようなものがあるのか？

・徳川家康と千葉県にはどのような関わりがあるのか？

こうした問題に自信を持って答えられる方は意外と少ないかもしれません。

検定を通じて学ぶことで、観光地や歴史的建造物を見る目が変わり、日常の風景にも新たな発見が生まれます。

地域を知ることは、地域を好きになること

千葉マイスター検定

近年、地域創生や観光振興、地元愛の醸成が全国的なテーマとなっています。

地域の魅力を発信するためには、まず地域を知ることが重要です。

千葉マイスター検定は、単なる知識試験ではありません。

千葉県の魅力を再発見し、地域への理解を深め、地元への誇りを育むことを目的としています。

学生の学習機会としてはもちろん、観光業やサービス業に従事する方、自治体関係者、地域活動に携わる方などにも役立つ内容となっています。

出題項目

[表: https://prtimes.jp/data/corp/184508/table/6_1_4355ac6ef52ec73e8c687f6ec9e7575d.jpg?v=202606151051 ]

千葉を学び、その知識を資格として証明

千葉マイスター検定では、学んだ知識を資格として証明することができます。合格者には、全日本情報学習振興協会より、以下を授与します。

■合格証書

■認定カード

■認定バッジ

地域に関する知識を体系的に身につけることで、観光案内や地域活動、接客・営業の場面など、さまざまなシーンで活用することが可能です。

また、「千葉が好き」「もっと千葉を知りたい」という気持ちを形に残せることも大きな魅力です。

合格特典各種

早得キャンペーン実施中

申込先着1,000名様限定で、

- 千葉マイスター検定 公式テキスト- 千葉マイスター検定 一問一答合格マスター

をプレゼントします。

※2026年8月31日まで

※1,000名に達した時点で終了します

実施要項

早得キャンペーン

＜試験開催日＞

2026年11月29日(日) 10時～

※CBT会場は開催日時が異なる場合があります。詳細は申込ページでご確認下さい。

＜申込期間＞

2026年10月22日(木)まで

＜受験料＞

8,800円(税込)

＜試験方法＞

マークシート方式（二肢/四肢択一）

＜試験時間／問題数＞

90分／120問

＜合格基準＞

正答率70％以上

※ただし、問題の難易度により調整し、正答率70％以下でも合格とする場合があります。

【実施形式／試験会場】

＜会場受験＞

千葉大学（千葉市）、江戸川大学（流山市）、国際武道大学（勝浦市）、国際医療福祉大学 成田キャンバス（成田市）、東京大学 駒場Iキャンパス（目黒区）

＜CBT受験＞

ハロー！パソコン教室 アリオ蘇我校

ハロー！パソコン教室 ユアエルム成田校

ハロー！パソコン教室 ユニモちはら台校

ハロー！パソコン教室 アリオ市原校

ハロー！パソコン教室 イトーヨーカドー八柱校

ハロー！パソコン教室 イトーヨーカドー幕張校

ハロー！パソコン教室 アリオ柏校

CUBEパソコン教室（千葉ニュータウン）

サンアイルス船橋テストセンター

スタディPCネット柏校

千葉マイスター検定 公式ホームページ

https://www.joho-gakushu.or.jp/chiba(https://www.joho-gakushu.or.jp/chiba?utm_source=dm&utm_medium=dm&utm_campaign=F2606Z2)

参考書籍

千葉マイスター検定 公式テキスト千葉マイスター検定 公式テキスト

出題範囲を徹底分析し、歴史・地理・文化・観光・産業まで、試験に必要な知識を体系的に網羅。

重要ポイントを効率よく学べる構成で、初学者でも無理なく理解を深めることができます。

さらに、本試験の出題傾向を踏まえた内容で構成されているため、学習を進めるほど「得点につながる知識」が身につきます。

千葉マイスター検定合格への最短ルートとなる、必携の公式テキストです。

定価：1,320円(税込)

ページ数：A5判340ページ

著者：安田亘宏

千葉マイスター検定 公式精選問題集千葉マイスター検定 公式精選問題集

千葉マイスター検定の出題傾向を徹底分析し、頻出分野・重要テーマを厳選収録。

実際の試験形式に近い問題を繰り返し解くことで、本番で通用する実践力と得点力を身につけることができます。

「何を覚えるべきか」「どこが狙われるのか」が自然と見えてくるため、学習効率も大幅に向上。

公式テキストで知識を固め、本問題集で仕上げれば、合格は大きく近づきます。

試験直前の総仕上げにも最適な、“合格力”を鍛えるための決定版問題集です。

定価：880円(税込)

編集：全日本情報学習振興協会

参考問題

千葉県に関する以下のアからエまでの記述のうち、最も適切ではないものを１つ選びなさい。

ア．千葉県には60の市町村がある。

イ．千葉県にある村は１つだけである。

ウ．千葉県には２つの中核市がある。

エ．千葉県には１つの政令指定都市があり、６つの区で構成されている。

習志野市の谷津干潟は、渡り鳥の重要な生息地として知られ、1993年にある国際条約の登録湿地となった。水鳥の生息地として重要な湿地を保全することを目的とするこの条約として、最も適切なものを以下のアからエまでのうち１つ選びなさい。

ア．ワシントン条約

イ．ラムサール条約

ウ．バーゼル条約

エ．モントリオール議定書

アジなどの魚の身を味噌、ネギ、生姜などと混ぜ合わせ、粘りが出るまで細かく叩いて作る、房総沿岸部の郷土料理の名称として適切なものを以下のアからエまでのうち１つ選びなさい。

ア．なめろう

イ．ういろう

ウ．ほうとう

エ．ばっとう

千葉県の水産業に関する次の文章の空欄に入る語句として、最も適切なものを以下のアからエまでのうち１つ選びなさい。

千葉県太平洋岸の沖合は、黒潮と親潮の影響などにより豊かな漁場が形成され、県内の漁港では多様な魚が水揚げされている。銚子では、梅雨の時期に水揚げされ脂がのった（ ）が「入梅（ ）」と呼ばれている。

ア．サケ

イ．イワシ

ウ．フグ

エ．サバ

菱川師宣に関する説明として、最も適切なものを、以下のアからエまでのうち１つ選びなさい。

ア．現在の鋸南町に生まれ、庶民の風俗を生き生きと描く浮世絵の分野を確立した。

イ．江戸時代後期に佐倉藩で活躍し、順天堂の基礎を築いた蘭方医。

ウ．現在の山武市出身の歌人・小説家で、松戸市矢切を舞台とした『野菊の墓』を著した。

エ．戦国時代の武将で、安房里見氏の祖とされる人物である。

正解：ア．イ．ア．イ．ア

一般財団法人 全日本情報学習振興協会 千葉マイスター検定事務局

全日本情報学習振興協会は、設立から２７年、文部科学省の認可から２２年、ビジネスマンや学生、一般社会人の情報保護系の認定試験、法律関連の認定試験の開催を通して、日本の生涯学習に全力で取り組んでいます。

一般財団法人 全日本情報学習振興協会（https://www.joho-gakushu.or.jp）

東京都千代田区神田三崎町3-7-12 清話会ビル5階

千葉マイスター検定事務局

千葉県千葉市中央区本千葉町7-11 三恵９ビル4階

TEL：0120-992-636

理事長：牧野 常夫