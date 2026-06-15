中立な有料FP相談マッチングサービス「資産相談ドットコム」、掲載FPの追加募集を協会会員以外にも広げて開始 ── 日本FPアドバイザーズ協会の総会で事業報告を実施

NonTired株式会社

NonTired株式会社（代表取締役：小芦東希雄、以下「当社」）は、運営する中立な有料FP相談マッチングサービス「資産相談ドットコム(https://43soudan.com/)」において、掲載いただける独立系FPの追加募集を開始したことをお知らせいたします。

日本FPアドバイザーズ協会(https://fpa-japan.jp/)の会員はもちろん、協会外で活動されているFPの方からの応募も広く歓迎しています。本件は、2026年5月28日に開催された同協会の総会において、米国カンファレンスの参加報告とあわせ、当社代表より事業報告として発表したものです。

▼ 本リリースの詳細、および総会・米国カンファレンスのレポート全文は、資産相談ドットコムにて公開しています

総会レポート：https://43soudan.com/fpaa-report-2026

アメリカ訪問レポート：https://43soudan.com/napfa-2026-report-yoshikawa

※日本FPアドバイザーズ協会の総会で、当社代表の小芦が「資産相談ドットコム」の事業報告を行った

■ 掲載FPの追加募集について ── 協会会員以外からも広く募集します

「相談したら何かを売り込まれるのでは」──そんな不安から、中立な有料相談を求める人が増えています。当社はこの広がるニーズに応えるべく、掲載いただける独立系FPの追加募集を開始します。

日本FPアドバイザーズ協会の会員の方々からのご応募・ご紹介はもちろん、協会外で活動されているFPの方々からの応募も歓迎しております。

「これまでとは違う形で相談者と向き合いたい」「金融商品の販売を前提としない有料相談という形で、自身の知見や経験を届けたい」──そうした想いを持つFPの方からのご応募をお待ちしております。

なお、相談者一人ひとりへのマッチング品質を維持するため、掲載FPは20名を上限とした限定募集とさせていただきます。枠が埋まり次第、受付を終了いたしますので、ご関心のある方はお早めにお問い合わせください。

募集概要

■ 日本FPアドバイザーズ協会の総会で米国カンファレンス参加報告が行われました

- 募集人数：20名限定（定員に達し次第、受付終了）- 対象：金融商品の販売を前提としない中立な有料相談を提供できるFPの方、有料相談というスタイルに挑戦したい、新たな収益方法を探しているFPの方。- 募集要項・お申し込み：https://43soudan.com/inquiry- ご留意事項：掲載にあたっては面談を実施し、所定の審査・掲載条件への適合を確認させていただきます。ご応募がそのまま掲載をお約束するものではない点、あらかじめご了承ください。

今回の追加募集は、2026年5月28日に開催された日本FPアドバイザーズ協会の総会での発表を機としたものです。

同総会は、協会メンバーが米国・ミネアポリスで行われたフィーオンリー系FPの国際カンファレンス（NAPFA）に参加し、現地で得た学びを共有する報告会形式で行われ、日本のFP業界の今後を考えるうえで示唆に富む議論が交わされました。

総会で共有された主な論点は、以下のとおりです。

■ 当社「資産相談ドットコム」からも事業報告を実施

- AI時代のFP相談と「投資行動コーチング」：- - 議事録作成やCRM入力などアドバイザー業務に特化したAIサービスが普及するなか、AIに代替されない領域として、複雑案件の整理、相続・事業承継の設計、感情面のサポート、投資行動コーチングなどが挙げられました。- 「突然の富（サドンウェルス）」と感情面のサポート：- - 相続・退職金・賠償金などで突然大きな資産を受け取った人は、知識の有無に関わらず冷静な判断が難しくなることが研究で示されており、FPによる感情面のサポートの重要性が議論されました。- 「大相続時代」と日米の相続アプローチの違い：- - 2048年までに世界で約124兆ドルの資産移転が起こると見込まれるなか、相続税のあり方の違いから、日本は「節税」、米国は「いかに大きく資産を残すか」と、相続対策のアプローチが対照的であることが共有されました。- 米国独立系FP事務所の組織化と長期関係：- - 米国では事務所のM&Aが活発で、属人性を排した組織運営と、平均17年以上に及ぶ長期の顧客関係が評価されているとの報告がありました。

総会の終盤では、当社にもお時間をいただき、代表の小芦より「資産相談ドットコム(https://43soudan.com/)」の事業報告および今後の展開についてご案内しました。

「資産相談ドットコム」は、旧「売らないFP コーパス」をもとに、サービス名称・サイト構造・相談導線を見直し、より使いやすい形へ刷新した、独立系FPとのマッチングサービスです。

AIによる「FP診断」と、相談者がプロフィールから選ぶ「FP検索」の2機能でユーザーを最適なFPへとつなぎ、相談前には「お試し面談（無料）」を通じてFPとの相性や相談内容の整理可能性を確認していただける設計としています。

特に2026年2月のリブランディング以降は、相談者の質的な変化が顕著です。

当社調べでは、リブランディング前後で、相談者の貯蓄額・投資額の中央値が約170%増、FP検索機能を能動的に利用する相談者の割合が約180%増となりました。

各掲載FPの専門領域とマッチする質の高い相談が安定して寄せられる状況となってきています。

なお、本年は以下のサービスアップデートも実施・予定しています。

■ サービスURL

■ 会社概要

■ 本リリースに関するお問い合わせ

- HPリニューアル・日程調整機能の導入（2026年6月リリース予定）- プライバシーマーク取得（2026年3月取得）- AI搭載型ライフプランシミュレーションツール開発予定- 資産相談ドットコム：https://43soudan.com/- FP募集ページ：https://43soudan.com/inquiry- 会社名：NonTired株式会社- 所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目2番5号 宮永ビル 1F- 代表者：代表取締役 小芦東希雄- URL：https://nontired.jp/- 事業内容：有料FP相談マッチングサービス「資産相談ドットコム」、金融メディア「finwell.jp」- 協会名：日本FPアドバイザーズ協会- 代表幹事：芳川 宏輔- URL：https://fpa-japan.jp/

NonTired株式会社 広報担当

お問い合わせ：https://43soudan.com/contact

法人URL：https://nontired.jp/