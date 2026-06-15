このサスペンスはあなたが主役！？次世代没入型周遊イベント『イマーシブサスペンス～江の島連続殺人事件　血塗られた女神伝説～』（体験版）をリリース

株式会社ウデキキキカク『イマーシブサスペンス ～江の島連続殺人事件 血塗られた女神伝説～』ロゴ

2026年6月15日、株式会社ウデキキキカク（本社：東京都新宿区、代表取締役：設樂昌宏）は、“次世代没入型周遊イベント”『イマーシブサスペンス ～江の島連続殺人事件 血塗られた女神伝説～』の体験版をリリースしました。

本サービスは、AR技術を活かした没入効果により、サスペンスドラマを主人公の視点で体験できる周遊型イベントのプロトタイプバージョンとなります。

『イマーシブサスペンス』開発の背景

『謎解き』に代表される周遊型イベントは年々盛り上がりを見せており、テレビ番組やYou Tubeでは探偵ものやサスペンスドラマをオマージュしたコンテンツの人気が再燃しています。

また近年はAR・VR技術が進化し、エンターテインメント領域での利用も年々広がってきましたが、その体験の楽しさは都市部で大規模施設を前提とするものも多く、身近な存在と呼ぶにはまだ様々な障壁がある状況です。

そんな中、スマートフォン一つで大規模な施設を必要としない、手軽に没入体験を味わえるイベントを提供したいと考え、ウデキキキカクは本サービスを開発いたしました。

『イマーシブサスペンス』とは？



『イマーシブサスペンス ～江の島連続殺人事件 血塗られた女神伝説～』（体験版）とは、スマートフォン一つで誰もがサスペンスドラマの世界に没入でき、物語の主人公となって事件を解決に導くなどの探偵気分を味わえる“次世代没入型周遊イベント”の体験版です。

ドラマは全編実写で構成され、ARにより『あなたがいるその場で現場検証を行う』『目の前の登場人物に直接話を聞く』などの臨場感溢れる体験を味わうことが可能です。

※体験版では、遠隔地からの体験者のためにVR版も用意しました。

体験版のプレイについて

イベント中ゲーム体験イメージ

本体験版は、イベント事業の関係者様、地方に拠点を構え、観光客を誘致したい観光関連の企業様、地方自治体様などに本サービスの可能性を体感していただきたいと考えており、お申込みいただきました方へ『体験コード』を発行してご体験いただく形式を取らせていただいております。

体験コードにつきましては、お手数ですが公式サイトの『体験コードをリクエストする』からリクエストしていただけますようお願いいたします。

サービスサイト、SNS情報等

○公式サイト

https://immersus.jp/landing/enoshima/

○公式X

https://x.com/info_immersus

○公式Instagram

https://www.instagram.com/info.immersus/

○公式You Tube

https://www.youtube.com/channel/UCuxwmnz1S9B_BJnWwxcZwSQ

※各公式SNSでは、今後最新情報を随時アップします。

○コピーライト

(C)UDEKIKI KIKAKU INC.

今後の展開

本体験版の開発は、「新規性を有するサービス」を対象とした経済産業省・中小企業庁が主催する『ものづくり補助金事業』として採択いただき、その成果として公開させていただくものとなります。

体験版の公開と同時に、本サービスの本開発や実施運営を行うパートナー企業様、および『イマーシブサスペンス』の今後の地方でのイベント開催にご協力いただける企業様、自治体関係者様を広く募集させていただきたく、イベント事業に関わる皆様にまずはこの体験版をご体験いただき、新たな周遊イベントの選択肢としてご検討いただきたい所存です。

全国の様々な地方を舞台に『イマーシブサスペンス（体験型サスペンスドラマイベント）』を展開し、地域の活性化に貢献いたします。

サービス提供会社について

○企画／開発プロデュース：株式会社ウデキキキカク



https://www.udekiki.com/

長年のゲーム開発経験を元に、異業種とのコラボレーション事業や新規事業に取り組む企画／プロデュース企業です。

サスペンスドラマや刑事ドラマを題材としたゲームの開発実績の他、地方での謎解き周遊イベントの開催実績なども有します。

○AR／プログラム開発：株式会社MuuMu



https://muumu.co.jp/

ARやVRでの多くの開発実績や特許を含む独自技術を有する、本サービスの開発パートナー企業です。

AR動画制作サービス『デテクル』

https://deteqle.com/

○ストーリー／謎制作：からくり小箱



https://karakurikobako.com/

謎解き周遊イベントの制作実績豊富な謎解き作家。

本サービスではシナリオと謎制作を担当。

本件に関する問い合わせ先

窓口担当：[設樂] メールアドレス：[info@udekiki.com]

担当者コメント

ブランドアイキャッチイマーシブサスペンス開発チーム

『スマートフォン一つで没入体験』を実現するために様々な技術課題を解決し、この度ようやく体験版の公開に辿り着きました。ARによるドラマ体験と、周遊イベントユーザーに人気の謎解き、そして舞台となる土地の伝承を絡めた奥行きのある物語を融合した新しいイベントを是非ご体験ください！