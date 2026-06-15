楽天ペイメント、愛媛県松山市を中心にスーパーマーケットを運営するセブンスターと「楽天ポイントカード」において提携

楽天ペイメント株式会社

株式会社セブンスター（以下「セブンスター」）と楽天ペイメント株式会社（以下「楽天ペイメント」）は、共通ポイントサービス「楽天ポイントカード」において提携したことをお知らせします。

本提携により、2026年秋頃から、スーパーマーケット「セブンスター」の全店舗において「楽天ポイントカード」（注1）が順次利用可能となります。

利用者は店舗において、「楽天ポイントカード」を提示して支払いをすると、200円（税抜）に対して1ポイントの「楽天ポイント」が進呈され、支払い時には1ポイント1円相当として利用することができます。

本提携に伴い、セブンスターは「楽天Edy」機能を搭載した会員カード「セブンスターお買い物カード」（注2）のサービスを終了し、「楽天ポイントカード」機能と「楽天Edy」機能を搭載したオリジナルデザインの「セブンスターEdy-楽天ポイントカード」への切り替えを行います。

利用者は、「楽天ポイントカード」を提示して「楽天Edy」で支払いをすると、支払い金額に対して最大1.0％の「楽天ポイント」が還元されます。

セブンスターは、2008年11月にIC型電子マネー「楽天Edy」、2025年10月より店舗送客サービス「楽天チェック」を導入し、楽天グループとの連携を深めてきました。このたび、「楽天ポイントカード」を導入することで、データマーケティングや販促施策をより強化することが可能となります。また、会員数1億以上の強固な顧客基盤を持つ楽天グループとの連携をさらに深め、新規を中心とした利用者全体の拡大と売上の伸長、利用者へのサービスの向上を目指します。

セブンスターと楽天ペイメントは、今後も利用者の一層の利便性および満足度の向上に努めていきます。

（注1）「楽天ポイントカード」機能が搭載されたカードとアプリ、「Edy-楽天ポイントカード」、「楽天カード」裏面のバーコードが対象です。「楽天ポイントカード」の機能に関しては、以下の詳細ページをご確認ください。

https://pointcard.rakuten.co.jp/guidance/?l-id=rpoint_top

（注2）「セブンスターお買い物カード」の詳細は、以下の詳細ページをご確認ください。

https://www.sevenstar.jp.net/bargain/card/

【株式会社セブンスターについて】https://www.sevenstar.jp.net/company/

株式会社セブンスターは、松山市及びその周辺地域においてスーパーマーケットを展開しています。ドミナント地域とする戦略で店舗展開を行い、現在の店舗数は10店舗です。

2026年5月に創業50年を迎え、今後もお客様にとって行きやすく買いやすいお店、従業員にとって働きやすいお店、環境にやさしいお店作りを目指して「この地域にセブンスターがあって良かった」とお客様に言っていただくためにも「本物のスーパーマーケット」創りに挑戦し続けています。

【楽天ペイメント株式会社について】https://payment.rakuten.co.jp/

楽天ペイメント株式会社は、楽天グループの中で決済およびマーケティングを中心としたサービスを展開する企業として2019年4月に設立されました。2025年度第2回日本版顧客満足度指数調査のQRコード決済業種において、史上初となる3年連続「顧客満足」1位を獲得（注）した「楽天ペイ」をはじめ、「楽天ポイントカード」「楽天チェック」「楽天ペイ」実店舗決済などを運営しています。また、楽天ペイメント株式会社傘下の楽天Edy株式会社は「楽天Edy」「楽天キャッシュ」を運営しています。利用者には親しみやすく便利で安全な決済サービスを、加盟店には業種・業態に合わせた幅広い決済サービスと、データを活用したマーケティングプログラムによるビジネス支援を提供しています。

（注）顧客満足度調査「JCSI」のQRコード決済業種において、3年連続で「顧客満足」1位を獲得するのが初（2025年7月30日時点）

2025年度第2回日本版顧客満足度指数調査：https://www.jpc-net.jp/research/detail/007477.html

以上