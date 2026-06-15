ポッドキャスト「ヒットの路地裏 by 日経MJ」を配信

株式会社 日本経済新聞社

日本経済新聞社（本社:東京都千代田区、代表取締役社長: 飯田展久）は、音声で情報を伝えるポッドキャスト「ヒットの路地裏 by 日経MJ」の配信を開始しました。消費やマーケティング情報などに特化した専門紙の日経MJと連動し、音声で取材のこぼれ話をはじめ最新の情報をお届けします。

■日経MJ

週3回（月・水・金曜日）発行し、小売や外食産業、サービス業の最新動向、トレンドやヒット商品の売れる理由、消費動向を分析した記事などを掲載しています。

■ヒットの路地裏 by 日経MJ

ポッドキャスト番組「ヒットの路地裏 by 日経MJ」は、日々トレンドを追いかける記者たちが注目記事の裏側や取材のこぼれ話、昨今の推し活事情についてお届けします。

Spotify、Apple Podcast、Amazon Musicで月曜日配信。日経電子版でもお聴きいただけます。

https://www.nikkei.com/topics/26052800