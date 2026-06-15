アウトドアブランド「Eddie Bauer」がTOKYO OUTDOOR SHOW 2026に出展

株式会社水甚TOKYO OUTDOOR SHOW 2026

株式会社水甚(本社：岐阜県岐阜市柳津町流通センター1-15-3、代表取締役社長：中村 好成、以下「水甚」)が運営する、米国アウトドアブランド「Eddie Bauer（エディー・バウアー）」が、2026年6月26日（金）～28日（日）に幕張メッセで開催される「TOKYO OUTDOOR SHOW 2026」に出展いたします。

Eddie Bauer 「JAPAN EDITION」

エディー・バウアーは1920年にアメリカ・シアトルで創業したアウトドアブランドです。世界初のダウンジャケットを開発したブランドとして知られ、100年以上にわたり培ってきたアウトドアのヘリテージと、現代のライフスタイルに寄り添うデザインを融合したプロダクトを展開しています。

今回の出展では、日本独自企画である「JAPAN EDITION」を中心に、これからのシーズンに活躍するアイテムを販売いたします。

本イベントを通じて、「ヘリテージ感のある今のブランド」としての新たな魅力を発信し、若年層との接点創出やSNS上での話題化、ブランド認知の拡大を目指します。

26SS JAPAN EDITION26SS JAPAN EDITIONInstagramフォローキャンペーンを実施

会場ではInstagramフォローキャンペーンを開催いたします。エディー・バウアー公式Instagramアカウントをフォローいただいた方を対象に、ガラポン抽選会を実施。オリジナルノベルティや店舗で利用できる割引チケット（10％～50％OFF）が当たる企画をご用意しています。

また、ご購入者およびフォローキャンペーン参加者には、店舗情報や特典を掲載したフライヤーを配布し、イベント後の来店促進にもつなげてまいります。

Official Instagram :https://www.instagram.com/eddiebauer_jp/TOKYO OUTDOOR SHOW 2026 出展概要

【イベント名】

TOKYO OUTDOOR SHOW 2026

【会期】

2026年6月26日（金） ビジネスデイ

2026年6月27日（土）～28日（日） 一般公開日

【会場】

幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1・2・3

店舗情報

■通常店舗

【東北】

・Eddie Bauer 仙台アエル店（宮城県）

店舗所在地:〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央1-3-1 AER 2F

営業時間:10:00~20:00

【関東】

・Eddie Bauer イーアスつくば店（茨城県）

店舗所在地:〒305-0817 茨城県つくば市研究学園5-19 イーアスつくば

営業時間:10:00~21:00

・Eddie Bauer FKDインターパーク店（栃木県）

店舗所在地:〒321-0118 栃木県宇都宮市インターパーク6-1-1 FKDショッピングモール宇都宮インターパーク店

営業時間:10:00~21:00

・Eddie Bauer モラージュ菖蒲店（埼玉県）

店舗所在地:〒346-0195 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲6005-1 モラージュ菖蒲

営業時間:10:00~21:00

・Eddie Bauer 日比谷シャンテ店（東京都）

店舗所在地:〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-2-2 日比谷シャンテ2F

営業時間:11:00~20:00

・Eddie Bauer 吉祥寺店（東京都）

店舗所在地:〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-11-5

営業時間:11:00~20:00

・Eddie Bauer モザイクモール港北店（神奈川県）

店舗所在地:〒224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-31-1 モザイクモール港北

営業時間:10:00~20:00

【中部】

・Eddie Bauer ららぽーと安城店（愛知県）

店舗所在地:〒446-0065 愛知県安城市大東町9-30 ららぽーと安城

営業時間:10:00~21:00

【関西】

・Eddie Bauer 高槻阪急スクエア店（大阪府）

店舗所在地:〒569-1196 大阪府高槻市白梅町4-1 高槻阪急スクエア

営業時間:10:00~20:00

・Eddie Bauer ららぽーとEXPOCITY店（大阪府）

店舗所在地:〒565-0826 大阪府吹田市千里万博公園2-1 ららぽーとEXPOCITY

営業時間:10:00~21:00

【九州】

・Eddie Bauer ららぽーと福岡店（福岡県）

店舗所在地:〒812-8627 福岡県福岡市博多区那珂6-23-1 ららぽーと福岡

営業時間:10:00~21:00

■アウトレット店舗

【中部】

・Eddie Bauer 土岐プレミアム・アウトレット店（岐阜県）

店舗所在地:〒509-5127 岐阜県土岐市土岐ヶ丘1-2 土岐プレミアム・アウトレット

営業時間:10:00~20:00

STORE LIST :https://eddiebauer.jp/pages/store-list

オンライン

・公式オンラインストア: https://eddiebauer.jp/

・ZOZOTOWN: https://zozo.jp/shop/eddiebauer/detail/



OFFICIAL SNS

・Instagram: https://www.instagram.com/eddiebauer_jp/