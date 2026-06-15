【山梨県韮崎市】親子で楽しく伝えるコツを学ぶ！元アナウンサーと実践する「声のキャッチボールを楽しもう！～親子発声教室～」7月4日(土)開催、参加者募集！

韮崎市

山梨県韮崎市教育委員会（生涯学習課）は、2026年7月4日（土）の午前10時から、市民交流センター ニコリにおいて、小学生とその保護者を対象とした親子ふれあい体験教室「声のキャッチボールを楽しもう！～親子発声教室～」を開催いたします。

本講座では、元NHK甲府放送局キャスターの山形由紀子（やまがた ゆきこ）氏を講師に迎え、プロのアナウンサーが実際に行う発声練習や、複数人で声を合わせて表現する「群読（ぐんどく）」に親子で楽しくチャレンジします。

言葉のキャッチボールがもたらす心地よさを感じながら、子どもの自信と表現力を育むワークショップです。

■ プロ直伝の発声練習から、声の合唱「群読（ぐんどく）」まで！声の可能性を広げるプログラム

学校での発表や日常の挨拶など、子どもたちにとって「自分の声を相手にしっかりと届けること」は、自信を育む大切なステップです。この講座では、元NHK甲府放送局キャスターの山形由紀子氏をお迎えし、プロのアナウンサーが実際に行う発声練習を分かりやすくレクチャーします。

そして、本講座のハイライトとなるのが、“声の合唱”ともいわれる「群読（ぐんどく）」へのチャレンジです。

群読とは、一つの詩や文章を複数人でパートに分かれたり、声を合わせたりして朗読する表現方法です。メロディのない歌のように、声

のトーンやテンポを響き合わせることで、一人で読むときとは違ったダイナミックな表現や、みんなで一体となる楽しさを体感できます。

人前で話すのが少し苦手なお子さまでも、周りの声と重なり合うことで安心してのびのびと声を出すことができます。

■ 親子で言葉を交わす心地よさ。おうちでのコミュニケーションももっと楽しく

本講座は、お子さまだけでなく「保護者の方も一緒に参加して体験する」スタイルが特徴です。

親子でペアになってお互いの声の響きを感じたり、顔を見合わせながら言葉を交わしたりすることで、普段の会話とは一味違った「言葉のキャッチボールの心地よさ」を発見していただけます。

講座で学ぶ発声のコツや群読の楽しさは、学校での音読練習やご家庭での日常会話など、明日からの生活にもすぐに取り入れられるものばかりです。プロのキャスターとして地域に寄り添い、温かい声を届けてきた山形氏ならではの明るく優しい指導で、会場は笑顔と心地よい声の響きに包まれます。

【講師プロフィール】

山形 由紀子（やまがた ゆきこ）氏（元NHK甲府放送局キャスター）

NHK甲府放送局のキャスターとして、山梨県内のニュースや様々な情報番組を担当。地域に密着した丁寧な取材と、親しみやすく正確なナレーション・アナウンスで多くの視聴者に親しまれる。現在はその豊富な経験を活かし、子ども向けの話し方教室、キャリア教育、企業・団体向けのコミュニケーション研修などの講師として広く活躍中。

【開催概要】

講座名： 親子ふれあい体験教室「声のキャッチボールを楽しもう！～親子発声教室～」

日時： 2026年7月4日（土曜日） 10:00 ～ 11:30

会場： 市民交流センター ニコリ 3階多目的ホール

住所：山梨県韮崎市若宮1-2-50

講師： 山形 由紀子 氏（元NHK甲府放送局キャスター）

内容： 元NHK甲府放送局キャスターを講師に迎え、アナウンサーの発声練習や、「声の合唱」といわれる「群読」にチャレンジします。親子で言葉のキャッチボールの心地よさを感じてみませんか。

対象： 韮崎市在住の小学生とその保護者

定員： 親子8組（先着順・要事前申し込み）

参加費： 無料

持ち物： 水分補給用の飲み物、筆記用具、動きやすい服装でお越しください。

申込方法： 韮崎市教育委員会 生涯学習課まで、お電話または公式申込フォームからお申し込みください。

申込期間：06月15日(月曜日)から 07月02日(木曜日)

詳細・お申込みはこちらから :https://www.city.nirasaki.lg.jp/bunka_kanko_sports/shogaigakushu/10018.html

詳細・お申込みはこちらからも開きます(https://www.city.nirasaki.lg.jp/bunka_kanko_sports/shogaigakushu/10018.html)

【本件に関するお問い合わせ先】

山梨県韮崎市教育委員会 生涯学習課 生涯学習担当

〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号

TEL：0551-45-7209

公式ホームページ：https://www.city.nirasaki.lg.jp/