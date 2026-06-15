”AI時代の勝ち筋を導く「戦略的満足度調査」”のマインドシェアが大反響の『PIVOT』出演番組をタクシー広告で放映

株式会社マインドシェア

株式会社マインドシェア（本社：東京都港区、代表取締役：今井 祥雅）は、ビジネス映像メディア「PIVOT」の人気番組『＆SESSION』に出演し、提供する満足度調査サービス「戦略的満足度調査」について解説した動画のダイジェスト版を、2026年6月22日(月)よりタクシー車内の広告動画として放映いたします。

■広告の内容

特設ページはこちら :https://www.mindshare.co.jp/lp/strategic-satisfaction-survey/pivot/

2026年5月に公開された「PIVOT」の番組では、マインドシェアが長年のマーケティング活動を通じて培ったノウハウから導出した独自のフレームワークをもとに、AI時代において企業が選ばれ続けるための考え方やその勝ち筋を導く方法などを解説いたしました。

▼ まずはPIVOTの番組を視聴してみる（無料・今すぐ視聴）

https://www.youtube.com/watch?v=nCWhFW3M-bQ

本広告では、「PIVOT」で解説した中から、以下3つのテーマをコンパクトにまとめたダイジェスト版を放映します。

- なぜいま、満足度が重要なのか- 一般的な満足度調査では不十分な理由- 戦略的満足度調査がもたらす効果広告内のQRコードからもダウンロード可能な「PIVOT特別特典：自社の強みを定義するための”指南書”」

PIVOT内でご紹介したフレームワークを用いて、強みの定義をすぐに実践いただける指南書とワークシートを特別に無料配布しています。

「強みが言語化できていない」「調査を始める前に整理したい」という方は、まずこちらをご活用ください。

■タクシー広告 配信概要

【特別特典】指南書はこちら :https://www.mindshare.co.jp/lp/strategic-satisfaction-survey/pivot/

タクシー車内に設置されたモニターでダイジェスト版の動画を放映いたします。

■マインドシェアの「戦略的満足度調査」とは？

[表: https://prtimes.jp/data/corp/38409/table/209_1_0223e199aeeb6215e6b8c29f1ea7c5c1.jpg?v=202606151051 ]

「戦略的満足度調査」は、企業における顧客満足度、従業員満足度、取引先満足度などを、経営・事業成長に活かすための調査です。

一般的な満足度調査が、現在提供している商品・サービス・担当者対応などの良し悪しを確認する「品質チェック型」の調査であるのに対し、戦略的満足度調査は、企業が目指す姿や戦略と紐づけて設計し、顧客やステークホルダーに対して評価を聴取することで、この先選ばれ続けるための「勝ち筋」を導出する調査です。

戦略的満足度調査についてはこちら :https://www.mindshare.co.jp/lp/strategic-satisfaction-survey/会社概要

会社名：株式会社マインドシェア

代表取締役：今井 祥雅

所在地：東京都港区芝5丁目29番14号 田町日工ビル4階

設立日：平成元年12月22日

資本金：1億円

HP：https://www.mindshare.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ

株式会社マインドシェア 担当：射場・片山・原川

TEL：03-5232-6877（代表）／03-5232-6880（担当部署）

MAIL：sales-mp@mindshare.co.jp

お問い合わせフォーム：https://www.mindshare.co.jp/contact/