【時間無制限!!ハーゲンダッツ食べ放題!!】7/8迄！『ニラックスブッフェ』4店舗にてバニラ・ストロベリーの「ハーゲンダッツ アイスクリーム」が食べ放題で堪能できる『ハーゲンダッツ 満喫コース』が新登場！

ニラックス株式会社

贅沢すぎる！時間無制限！ハーゲンダッツ アイスクリーム 食べ放題！

ニラックスのHPはこちら :https://www.nilax.jp/

世代を超えて楽しめる！和洋中のバラエティー豊かな食べ放題をご提供している「ニラックスブッフェ」。

この度、2026年6月18日(木)より「バニラ・ストロベリー」のハーゲンダッツ アイスクリームが『時間無制限』の食べ放題で堪能できる至福のコース「ハーゲンダッツ 満喫コース」が新登場いたします！

メニューのご紹介

色鮮やかな『サラダ』や『デリ』や、カラッとジューシーな『から揚げ』。定番人気の『パスタ』や『ピザ』、トッピングなど自分好みの味でお召し上がりいただける『ラーメン』などの豊富な麺類。更に食後のデザートでは、セルフメイクで楽しめる『クロッフル』など、バラエティー豊かなラインナップを取り揃えている『ニラックスブッフェ』。

今回登場の「ハーゲンダッツ 満喫コース」では、「バニラ」と「ストロベリー」の２種のハーゲンダッツ アイスクリームが食べ放題！

ハーゲンダッツ バニラハーゲンダッツ ストロベリー

さらに！

甘く華やかな香りが感じられるごろっと食感の白桃ソースとアイスクリームが相性抜群な「ハーゲンダッツ 白桃サンデー」も食べ放題でご堪能いただけます。

ハーゲンダッツ バニラ＆ストロベリーの白桃サンデー

また、別途オーダーできるふわふわ食感の「パンケーキ」にお好きなアイスクリームを乗せれば、自分好みのアレンジも楽しめちゃう！

パンケーキ With ハーゲンダッツ バニラパンケーキ With ハーゲンダッツ ストロベリー

そのほか、セルフメイクスイーツにトッピングして楽しんだり、豊富なラインナップを取り揃えているドリンクで「フロート」として味わっても最高！ブッフェだから楽しみ方は無限大！

ぜひこの機会に、沢山のお料理とともにちょっぴり贅沢な至福のスイーツタイムをお楽しみください。

皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

ハーゲンダッツ 満喫コースについて

通常のブッフェメニュー、オーダーメニューに加え、以下のハーゲンダッツ 特別メニューが食べ放題！

=== ご提供内容 ===

・ハーゲンダッツ アイスクリーム：バニラ・ストロベリー

・ハーゲンダッツ 白桃サンデー

・パンケーキ

=== 注意事項 ===

※すべてモバイルオーダーでのご注文となります。

※アイスクリームは1回のご注文で2個のご提供となります。

※料金は各店異なります。詳しくはHPにてご確認をお願いいたします。

※画像はイメージです。

※仕入れ状況により、食材・メニューが変更になる場合がございます。

※1日あたりのご提供数に限りがございます。詳しくは店舗へ問い合わせ下さい。

※やむを得ない事情により、予告なく臨時休業する可能性がございます。

ご来店前に必ず各店のHPにてご確認いただけますようお願い申し上げます。

=== 実施期間 ===

・2026年6月18日(木)～ 2026年7月8日(水)

=== 実施店舗のご紹介 ===

●ブッフェ ザ フォレスト 三井アウトレットパーク入間

・住所：〒358-8515 埼玉県入間市宮寺3169-1三井アウトレットパーク入間2階

・電話番号：04-2935-2160

・予約サイト：https://x.gd/qfZ4X

●ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと立川立飛

・住所：〒190-0015 東京都立川市泉町935番地1ららぽーと立川立飛1階

・電話番号：042-540-7175

・予約サイト：https://x.gd/NWZEL

●ブッフェ ザ フォレスト 南町田グランベリーパーク

・住所：〒194-0004 東京都町田市鶴間3丁目4-1南町田グランベリーパーク地下1階

・電話番号：042-788-0130

・予約サイト：https://x.gd/akpjH

●グランブッフェ アリオ橋本

・住所：〒252-0146 神奈川県相模原市緑区大山町1丁目22アリオ橋本2F

・電話番号：042-700-6644

・予約サイト：https://x.gd/5FXIU

【会社概要】

会社名：ニラックス株式会社

所在地：東京都武蔵野市西久保1-6-14

代表取締役社長：礒江 智弘

設立：昭和62年12月1日（1987年）

URL：https://www.nilax.jp

事業内容：大型商業施設内ブッフェレストラン及びフードコート、

ロードサイドレストラン、社員食堂の経営ならびに受託業務