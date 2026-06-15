【沼津市民文化センター】『第3回大ホールでカラオケうた自慢』参加者募集！！

沼津市役所

毎年抽選制で開催される人気イベント。約1,500名収容の大ホールをアーティスト気分で、自慢の十八番を存分に披露できます。司会ゲストにはシンガーソングライターのフルヤトモヒロさんを迎え、会場を盛り上げます。貴重なステージ体験と忘れられない思い出を創出していただけます。

【開催日時】2026年9月26日（土）開場12：30 開演13：00

【会 場】沼津市民文化センター 大ホール

観覧無料（自由席）参加者の応援大歓迎♪

参加者募集 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【募集定員】 40組（1組／1曲）※個人参加でも、5人までのグループ参加でもOK！

【参加料金】 1組4,000円（税込）※収録DVDをプレゼント（1組1枚）

【受付・抽選】7月6日（月）～19日（日）※応募者多数の場合は抽選となります。

【当選結果】 8月上旬ごろ、郵送にてお知らせいたします。

【申込方法】 申込フォームまたは窓口で

【主 催】 （公財）沼津市振興公社（沼津市民文化センター）

【共 催】 沼津市

【協 力】 TOKAIケーブルネットワーク、(株)エスピーエスたくみ