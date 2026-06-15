【沼津市民文化センター】『第3回大ホールでカラオケうた自慢』参加者募集！！

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沼津市役所


毎年抽選制で開催される人気イベント。約1,500名収容の大ホールをアーティスト気分で、自慢の十八番を存分に披露できます。司会ゲストにはシンガーソングライターのフルヤトモヒロさんを迎え、会場を盛り上げます。貴重なステージ体験と忘れられない思い出を創出していただけます。



【開催日時】2026年9月26日（土）開場12：30　開演13：00


【会　　場】沼津市民文化センター 大ホール


　　　　　　観覧無料（自由席）参加者の応援大歓迎♪



参加者募集　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


【募集定員】　40組（1組／1曲）※個人参加でも、5人までのグループ参加でもOK！


【参加料金】　1組4,000円（税込）※収録DVDをプレゼント（1組1枚）


【受付・抽選】7月6日（月）～19日（日）※応募者多数の場合は抽選となります。


【当選結果】　8月上旬ごろ、郵送にてお知らせいたします。


【申込方法】　申込フォームまたは窓口で


【主　　催】　（公財）沼津市振興公社（沼津市民文化センター）


【共　　催】　沼津市


【協　　力】　TOKAIケーブルネットワーク、(株)エスピーエスたくみ