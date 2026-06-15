【La‧Ohana(ラ‧オハナ)】ハワイアングルメで乾杯！KONAビールのキャンペーンを7/14まで開催！「ハワイアンロコフード」×「KONAビール」の極上ペアリングを堪能してグッズをもらおう！

日常を忘れるハワイアンダイニング「La・Ohana（ラ・オハナ）」で、五感がときめくリゾート体験を。

株式会社すかいらーくホールディングスLa・OhanaのHPはこちら :https://www.skylark.co.jp/la_ohana/menu/

日常の喧騒から、ほんの少しの逃避行ができる空間をご提供しているLa・Ohana（ラ・オハナ）。

扉を開けると、ピニャコラーダの香りと穏やかな波の音…

そこにはハワイを五感で感じることのできる穏やかな時間が流れています。

そんなLa・Ohana（ラ・オハナ）の上質な空間で、私たちが心を込めてお届けするのは、味はもちろん、目でも楽しめる華やかなリゾートグルメ。

旨味溢れるハンバーグに特製ソースが絡む至高の「ロコモコ」や、アルコールとも相性抜群の「ガーリックシュリンプ」、ドレスのように華やかな「ハワイアンパンケーキ」などが、テーブルをドラマチックに演出いたします。

『本格ハワイアンロコフード』×『KONAビール』の極上ペアリングを♪

La・Ohana（ラ・オハナ）では、この度2026年6月15日（月）～ 2026年7月14日（火）の期間限定にて、KONAグッズが抽選で当たる？！プレゼントキャンペーンを開催いたします！

One Life...たった一度の人生をコナビールとともに…

「ハワイを愛し、その自然を守りたい」

おいしいビールを作ることで人々を幸せにし、それを地元ハワイへ還元するグッドサイクルを目指すKONA BEER（コナビール）。

1本1本にその想いを込め、“Liquid Aloha”（Alohaが詰まったビール）という文字が刻まれています。

そんなKONA BEER（コナビール）と『本格ハワイアンロコフード』の極上ペアリングを、ぜひこの機会にお楽しみください。

KONA BEER（コナビール）協賛：プレゼントキャンペーンについて

=== 概要 ===

KONA BEER（コナビール）ご注文のすべてのお客様に「オリジナルポストカード」をプレゼント！

更に抽選で「KONA BEER GOODS」をプレゼントいたします。

=== 「KONA BEER GOODS」申込み方法について ===

「ポストカード」に記載のキャンペーン申込みフォーム二次元コードよりご応募ください。

=== 対象店舗 ===

ラ・オハナ全店

=== 注意事項 ===

※KONA BEER（コナビール）ご注文のお客様が対象となります。

※画像はイメージです。

※キャンペーン期間は予定。予告なく販売を終了する場合がございます。

※当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

KONA BEER GOODSのご紹介

La・Ohana(ラ・オハナ)情報

●ラ・オハナ ホームページ URL：https://www.skylark.co.jp/la_ohana/(https://www.skylark.co.jp/la_ohana/)

アプリ限定のクーポンや、すかいらーくポイントもたまる・つかえる「すかいらーくアプリ」のダウンロードはこちら▼

●すかいらーくアプリダウンロード URL：https://www.skylark.co.jp/cross_brand/coupon/index.html

各種SNSアカウントはこちら▼

●ラ・オハナInstagram URL：https://www.instagram.com/laohana_official/

●すかいらーくInstagram URL： https://www.instagram.com/skylark.jp/

●Facebook URL： https://www.facebook.com/skylark.jp/

●YouTube URL：https://www.youtube.com/channel/UCFM8HWIzSKnNWNkGH6kJcWQ/videos