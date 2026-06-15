『【再放送】富士通メインフレーム撤退、中小ユーザーはどうすべきか？』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/bizboost-20260629/M1D



■2030年が迫る中、ニーズの合った形でのフォローを受けられない中小メインフレームユーザーの現実

富士通メインフレームのサポート終了や撤退が話題となる中、多くの企業が「いずれ対応が必要」と感じながらも、具体的な検討に踏み出せていないのが実情です。特に中小規模のメインフレームユーザーでは、「誰に相談すればよいか分からない」状態に置かれているケースも少なくありません。



■リホスト・リライト・リビルドの違いが分からず、判断できないまま検討が止まるジレンマ

対応の必要性は認識していても、リホスト／リライト／リビルドといった移行方式の違いや、コスト感・期間・業務影響を具体的にイメージできず、検討が止まってしまうケースは多く見られます。見積を取ったものの高額で頓挫した、社内で意見が割れて前に進まない、といった経験をお持ちの方もいるのではないでしょうか。業務停止や大規模改修は避けたい一方で、現状維持にも不安が残る。判断材料が不足したまま時間だけが過ぎていく、これが、多くの中小メインフレームユーザーが直面しているジレンマです。



■特定方式に偏らず、3つの移行方式を自社条件で比較・整理するための考え方

本セミナーでは、富士通メインフレームを取り巻く現状を整理したうえで、リホスト／リライト／リビルドという3つの移行方式について、それぞれの特徴や考え方を分かりやすく解説します。特定の方式を前提にするのではなく、自社の規模や業務特性を踏まえて、どのように比較・検討すべきかという視点をお伝えします。すぐに結論を出すことを目的とするのではなく、「まず何を整理すべきか」「次に何を検討すべきか」を明確にすることがゴールです。誰にも相談できず立ち止まっていた状態から、検討を前に進めるためのヒントを持ち帰っていただける内容です。



■主催・共催

コシキ・バリューハブ株式会社

■協力

ビズブースト株式会社

マジセミ株式会社

詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/bizboost-20260629/M1D



マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。

過去セミナーの公開資料、他の募集中セミナーは▶こちら(https://majisemi.com/?el=MM)でご覧いただけます。

マジセミ株式会社

〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町３番１２号

お問合せ： https://majisemi.com/service/contact/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]