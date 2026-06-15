ケータリングのセカンドテーブル、京都支社を新設。企業行事から国際会議まで、多様なイベントを成功に導くサービス提供体制を強化

2ndTable株式会社

高品質なフルサービス・ケータリング「セカンドテーブル」と、宅配専門オードブル「ワンディッシュ」を展開する2ndTable株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：三原一馬）は、このたび新たな事業拠点として、京都支社を設立いたしました。

数々の伝統と新しいビジネスが交差する京都において、より地域のニーズに根差したサービスの提供に努めてまいります。

京都支社新設の背景

京都エリアは長い歴史を持つ老舗企業が数多く息づく一方、近年はITスタートアップの集積や伝統産業のイノベーションなどにより、ビジネスの多様化が進んでいます。

また、国際会議や学術会議の開催地としても選ばれる機会が多いことから、歴史的建造物やイベントホールなど、多様なロケーションでの懇親会やレセプション・催事において恒常的なサービス需要が見られます。

これまでも京都を舞台に開催される数多くの催しをサポートしてまいりましたが、多様化が進む京都でのケータリング需要に対して、より柔軟かつ細やかにお応えしていくため、このたび支社を新設いたしました。

京都支社概要

名称：2ndTable株式会社 京都支社

住所：京都府京都市下京区西洞院綾小路西入妙伝寺町721

京都府の出張可能エリア一覧

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京都府でのご利用事例はこちら :https://2ndtable.com/kyoto/scene/scene_etc/kyoto/

セカンドテーブル

2つのブランドについて

セカンドテーブルは、料理だけでなく、スタッフによるホスピタリティを含めたフルサービスを提供するケータリングブランドです。イベントやパーティーでのセッティングから料理の提供まで、その場にいる全ての方が特別な時間をお過ごしいただけるようプロフェッショナルなサービスを提供します。 多様なメニューは小～大規模まで対応。ヴィーガン・ハラルなど多様化する食のニーズにも対応したサービスが特徴です。上質なサービス／お料理で、大切なシーンにふさわしい体験をお届けします。

サービスサイトはこちら :https://2ndtable.com/

ワンディッシュ

ワンディッシュは、手軽に質の高い料理を楽しめる宅配専門のケータリングサービスです。 スタッフサービスが不要でお料理だけを手配したいシーンにぴったりです。 お料理の注文はオンラインで手軽に行うことができ、自分好みのメニューをひとつひとつ選ぶことも可能です。どこでもほかほかのお料理を味わうことができる、加熱式容器つきの温製メニューはとくにご好評いただいております、 幅広い規模に対応しており、会社や学校、ご家庭など様々なシチュエーションでご利用いただけます。華やかなお料理が特別な空間を彩ります。

サービスサイトはこちら :https://1dish.jp/

今後の展開

セカンドテーブルでは、食とサービスを通してイベント成功のお手伝いをしております。

今後もお客様にご満足いただけるプランや心踊る美味しいメニュー・プロフェッショナルによる信頼のサービスを広い地域でご提案してまいりますので、イベントのケータリングや演出にお悩みの方はご気軽にお問い合わせください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SHAEPGuQcsY ]

会社概要

2ndTable株式会社（セカンドテーブルかぶしきがいしゃ）

所在地：東京 東京都港区赤坂7丁目 赤坂今野ビル5階

東京都江東区扇橋２丁目１８－５

東京都中央区日本橋本石町4-2-2 USビル502号室

横浜 神奈川県横浜市西区岡野１丁目１０－１ ストーク横浜参番館 201号室

千葉 千葉県千葉市中央区中央4丁目14番1号 千葉不動産ビル 4階4-C号室

埼玉 埼玉県さいたま市大宮区桜木町４丁目４１９－８ アストライスビル 5階E号室

栃木 栃木県宇都宮市宮園町8番2号 松島ビル 3階302号室

群馬 群馬県前橋市元総社町939番地30 富田ビル 2階

大阪 大阪府大阪市中央区南船場４丁目１２－８

京都 京都府京都市下京区西洞院綾小路西入妙伝寺町721

兵庫 兵庫県神戸市中央区多聞通3丁目3-7 コウベセンタービル 9階902号室

兵庫県西宮市西宮浜1-31（セントラルキッチン）

九州 福岡県福岡市南区長住2-10-32

代表取締役：三原一馬

事業内容：法人様・団体様向けのケータリング出張パーティー事業 https://2ndtable.com/

オードブルの宅配デリバリー事業 https://1dish.jp

電話番号：050-3155-1635(ご注文・お問い合わせ)

FAX：050-3457-8233

メール：info@2ndtable.com

Instagram：https://www.instagram.com/2ndtable/

X：https://twitter.com/2ndTable