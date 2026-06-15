調剤薬局を経営する現役薬剤師が予防ヘルスケア事業へ参入。ミトコンドリアに特化したサプリメント「REVIVE」を開発

株式会社ココフル

株式会社ココフル（本社：愛知県、代表取締役：西口 航）は、このたび予防ヘルスケア事業へ参入し、サプリメント「REVIVE（リバイブ）」を開発しました。

当社はこれまで調剤薬局事業を通じて、地域の皆さまの健康を支えてまいりました。

日々患者さまと接する中で感じてきたのは、多くの方が病気になってから健康の大切さを実感する一方で、健康な状態を維持するための取り組みは十分に浸透していないという現実です。

私は薬剤師として、病気を治療することだけでなく、健康な状態を維持し続けることも重要な社会的課題であると考えています。

そこで株式会社ココフルは、「医療」と「予防」の両面から健康を支えることを目的に、予防ヘルスケア事業へ参入することを決定しました。

その第一弾として立ち上げたのが、サプリメント「REVIVE」です。

REVIVEは、年齢を重ねても自分らしいパフォーマンスを維持したいと考える方々に向けて開発を進めているブランドです。

構想から約5年。

薬剤師として培った知識や経験をもとに、NMN、デアザフラビン、5-ALAという3つの成分に着目しました。

NMNは健康維持やエイジングケア分野で注目を集める成分として知られています。

デアザフラビンはビタミンB2に類似した構造を持つ成分であり、近年研究が進められている注目素材です。

また、5-ALA（5-アミノレブリン酸）は、人や動植物の体内にも存在するアミノ酸の一種であり、生命活動に関わる重要な成分として知られています。

REVIVEでは、これら3つの成分を組み合わせることで、ミトコンドリアへのアプローチに特化しました。

サプリメント名である「REVIVE」には、「再び活力を呼び覚ます」という想いを込めました。

株式会社ココフルは今後、調剤薬局事業と予防ヘルスケア事業を事業の両輪とし、地域医療にとどまらず、より多くの人々の健康づくりに貢献してまいります。

【代表プロフィール】

株式会社ココフル 代表取締役 西口 航

ささゆり薬局 美浜店 経営兼管理薬剤師

サプリメントアドバイザー 取得

【商品概要】

商品名：REVIVE（リバイブ）

コンセプト： 年齢を重ねても、自分らしいパフォーマンスを維持するための長期的な健康投資

価格：22,000円（税込み）

内容量：60粒（30日分）

主要成分：

・NMN

・デアザフラビン

・5-ALA

販売元：株式会社ココフル

ブランドサイト：https://cocofull-wellness.com/

HP:https://company.cocofull-wellness.com/