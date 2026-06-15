【イタリアン リゾート ペルティカ 戸田公園】アーリーランチのWEB予約で10%OFF！更に次回使えるクーポンも贈呈！ぜひこの機会に癒しの空間で五感をくすぐる充実のイタリアンをお楽しみください！

唯一無二の五感をくすぐるイタリアン

ニラックス株式会社ペルティカのHPはこちら :https://www.nilax.jp/store/95

『PERTICA』とは、イタリア語で「とまり木」。

“人々が楽しさと癒しを求めて集う場所”という想いを込めています。

ただ食事をするだけではなく、忙しい日常を忘れることができる癒しの空間で、美味しい食事を楽しんでいただきたい。

そんな想いから誕生した「イタリアン リゾート ペルティカ 戸田公園」。

この度、2026年6月15日（月）～ 2026年7月9日（木）、月曜日から木曜日の10:30～ または 10:45～のWEB予約で『10%OFF』！！

更に！次回使える「10％OFFクーポン」も贈呈！ダブルでお得な「アーリーランチ割」を開催いたします。

メニューのご紹介

自社工場で毎日仕込む生パスタ

小麦の風味が強く感じられ、モチモチの食感でソースとの絡みが抜群な「生パスタ」はぜひ召し上がっていただきたいメニュー。

中でも『擦りたてフレッシュバジルのジェノベーゼ』はお客様ご自身でバジルを擦って、ソース作りを体験していただく自慢の一品！

バジルを擦りながら豊かな香りを味わい、更に、より一層豊かな香りをまとったジェノベーゼソースを最高の状態でご堪能いただけます。

また、溢れんばかりの新鮮な野菜をふんだんに使った『生ハム・ペパロニのガーデンサラダピッツァ ～ペルティカスタイル～』も人気のアイテム！

仕上げに、お客様の前で「パルメザンチーズ」をたっぷりと削ってご提供いたします。

肉メニューも充実！

『低温焼成やわらかローストビーフ』や、低温でじっくり12時間加熱することで、 厚切り肉特有の食べ応えと、驚きの柔らかさを両立させた『厚切りやわらかポークグリル ガーリックバターとトリュフの香り』など、ワインなどとも相性抜群なメニューを取り揃えております。

カフェ専門店に負けない最上級のドリンクバー

約12mの『インペリアルドリンクバー』ではドリップブリューの本格珈琲からエスプレッソアレンジラテ、12種の茶葉、更に様々なフレーバーのシロップで楽しむソーダやフルーツジュースなど、約48種の味わいをご自由にお楽しみいただけます。

セットはすべてドリンクバー付きですので、お料理とともにぜひお楽しみください。

自家製ドルチェ＆店内で練り上げたジェラート

もちろん！スイーツも充実♪

濃厚で滑らかな舌触りの「なめらかダブルチョコブラウニー」や「ティラミス」などの『自家製ドルチェ』。

そして、定番人気の「濃厚バニラ」や、まろやかでコク深い「焦がしバター塩キャラメル」、すっきりとした甘さと爽やか酸味が味わえる季節のフルーツの「シャーベット」など、店内で練り上げる『ジェラート』を取り揃えており、充実のドリンクラインナップとともに、食後の幸福感を高めてくれるアイテムが勢ぞろい！

ぜひこの機会に、五感をくすぐる充実のイタリアンとともに、お得に優雅なひとときをお楽しみください。

皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

WEB予約10%OFF：アーリーランチ割について

=== 実施期間 ===

・2026年6月15日（月）～ 2026年7月9日（木） ※月曜日～木曜日限定となります。

=== 概要 ===

・10:30～ または 10:45～のWEB予約で『10%OFF』！！

更に！次回使える「10％OFFクーポン」も贈呈！

=== 実施店舗 ===

●店舗名：イタリアン リゾート ペルティカ 戸田公園

・住所：〒335-0022 埼玉県戸田市上戸田3丁目13-4

・電話番号：048-434-8130

・HP：https://www.nilax.jp/store/95

=== 注意事項 ===

※画像はイメージです。

※仕入れ状況により、食材・メニューが変更になる場合がございます。

※本企画は、予告なく変更または終了する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※ご予約の枠には限りがございます。

※金曜日、土日祝日は実施しておりません。

【会社概要】

会社名：ニラックス株式会社

所在地：東京都武蔵野市西久保1-6-14

代表取締役社長：礒江 智弘

設立：昭和62年12月1日（1987年）

URL： https://www.nilax.jp/

事業内容：大型商業施設内ブッフェレストラン及びフードコート、

ロードサイドレストラン、社員食堂の経営ならびに受託業務