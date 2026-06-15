嘘つき皇帝に心まで奪われました――。 「皇帝を拾ったら結婚詐欺に遭いました」6/15（月）独占配信スタート

株式会社カカオピッコマ

・”嘘つき皇帝×モブキャラへの憑依”から始まる、運命に抗うロマンスファンタジーの新作SMARTOON(R)

・「皇帝を拾ったら結婚詐欺に遭いました」

作品ページ：https://piccoma.com/web/product/184124(https://piccoma.com/web/product/184124)

株式会社カカオピッコマ（本社：東京都港区、代表取締役社長：金 在龍）が運営する電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」にて、SMARTOON(R)の新作「皇帝を拾ったら結婚詐欺に遭いました」（原作者：The4Devas／漫画：SUPERCOMIX STUDIO／出版社：SUPERCOMIX）の独占配信を2026年6月15日（月）より開始いたします。

前世で父親の借金に追われ過労死した主人公。目を覚ますと、そこは海辺のボロ小屋……しかも小説の中のモブキャラであるヘイリーに憑依していました。

憑依した世界で生き抜くため自立を決意した矢先、誘拐されそうになっていた謎の少年バロンを助けることに。身寄りのない彼を立派に育てようと奮闘するヘイリーでしたが、なんと彼の正体は、幼い姿になった小説の男主人公ブローデンだったのです。

正体を知らず献身的に世話を焼くヘイリーと、彼女の温かさに触れ次第に特別な感情を抱き始めるバロン。嘘つき皇帝に心まで奪われていく、運命に抗う二人の絆を描く心ときめくロマンスファンタジー。続きはぜひピッコマでお楽しみください。

(C)️SUPERCOMIX STUDIO, The4Devas / SUPERCOMIX STUDIO Corp.,piccoma「皇帝を拾ったら結婚詐欺に遭いました」

原作：The4Devas

作画：SUPERCOMIX STUDIO

前世で父親の借金に追われ過労死した主人公。

目を覚ますと、そこは海辺のボロ小屋…しかも小説の中のモブキャラであるヘイリーに憑依していた！

憑依した世界で生き抜くため自立を決意した矢先、誘拐されそうになっていた謎の少年バロンを助けることに。身寄りのない彼を立派に育てようと奮闘するヘイリー。だが、なんと彼の正体は幼い姿になった小説の男主人公ブローデンだった！

正体を知らず献身的に世話を焼くヘイリーと、彼女の温かさに触れ次第に特別な感情を抱き始めるバロン…

運命に抗う二人の絆を描く、心ときめくロマンスファンタジー。

「初回20話一挙公開／毎週月曜日更新」で配信。

作品を読む :https://piccoma.com/web/product/184124

SUPERCOMIXについて

SUPERCOMIX STUDIOは、韓国トップレベルを目指すSMARTOON制作スタジオであり、クリエイターマネジメント会社です。クリエイターとの協業を通じて、オリジナルSMARTOONの企画・制作はもちろん、小説原作を基にしたSMARTOONの制作も行っています。

また、クリエイターにとってより安定した創作環境と多様なビジネス機会を提供するため、専属契約制度および採用制度も運営しております。多様なパートナー企業と連携し、作品の国内外流通はもちろん、映像・舞台・出版・キャラクターライセンスなどのIPビジネスを幅広く展開しています。

さらに、他分野の大手コンテンツ制作会社と共に、従来の一方向的な協業を超え、作品の世界観を共有しながらIPの価値を拡張・派生させる共同企画開発プロジェクトも積極的に推進しています。

SUPERCOMIX STUDIOは、OSMUおよびトランスメディア・クロスメディア展開が可能な高いポテンシャルを持つコンテンツの制作・保有に力を注いでおり、IPをより大きな価値として具現化する新たなIPバリューチェーンの構築を目指しています。

ピッコマについて

話題の人気マンガやノベル、オリジナル作品を、毎日待つだけで1作品につき1話を無料で読むことができる電子マンガ・ノベルサービスです。アプリ版「ピッコマ」は2016年4月20日のサービスリリース以来、累計5,000万ダウンロードを突破しております。※累計ダウンロード数は 2025年3月時点の iOS/Android の合算です。



●「ピッコマ」サービス概要

サービス名:ピッコマ

プラットホーム:iOS / Android / Web

利用料金:無料(一部サービス内課金あり)

アプリダウンロード:http://piccoma.com/web/redir/853

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