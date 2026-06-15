『【エンドユーザー向け】ソブリンAI時代の生成AI活用に新たな選択肢』というテーマのウェビナーを開催

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■クラウドAIの限界から見える、データ主権の重要性

生成AIの活用は、文章作成や要約にとどまらず、社内文書検索、FAQ対応、ナレッジ共有など、企業の実務領域へ広がっています。一方で、機密文書や顧客情報、社内ノウハウを外部クラウド上のAIに入力することへの不安は根強く、便利なAIツールを見つけても本格導入に踏み切れない企業は少なくありません。こうした背景から、AIやデータを自社の管理下で扱う「ソブリンAI」の考え方が注目されており、クラウドAIだけに依存しない生成AI基盤の選択肢が求められています。



■セキュリティと使い勝手が社内展開の壁になる

生成AIを社内展開しようとすると、情報漏えいリスク、アクセス権限の管理、利用ログの監査、参照する社内文書の正確性といった課題が顕在化します。さらに、AI基盤を用意できたとしても、操作が難しい、検索結果を業務に活かしにくい、現場部門が継続利用できないといった理由で、PoC止まりになってしまうケースもあります。つまり、企業に求められる生成AI活用は、単に安全な環境を用意するだけでなく、現場が日常業務の中で迷わず使える仕組みまで含めて設計する必要があります。



■専用RAGで情報を守る、オンプレ生成AI基盤の現実解

本セミナーでは、クラウドAIの限界とソブリンAI時代の選択肢を踏まえ、機密情報を外部に出さずに社内ナレッジを活用できるオンプレ生成AI基盤として、 GBase OnPrem をご紹介します。GBase OnPremの専用RAG環境と使いやすいUIにより、社内文書検索、FAQ対応、ナレッジ共有などを、社内統制下で安全に業務活用する方法を解説します。さらに、こうしたオンプレ生成AI基盤を安定して運用するために必要となる AMD EPYC を活用したAIインフラ、GPUサーバーを支えるデータセンター／ファシリティの考え方まで、各社の知見をもとに実装のポイントを整理します。



■こんな方におすすめ

- クラウドAIを利用中、または導入検討中だが、機密情報や社内文書の扱いに不安がある方

- 生成AIを社内導入したものの、業務活用や現場定着に課題を感じている方

- オンプレ環境で、専用RAGや使いやすいUIを活用した社内ナレッジ活用を検討している方





■主催・共催

SB C&S株式会社

キヤノンITソリューションズ株式会社

日本AMD株式会社

■協力

マジセミ株式会社

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