テクバン株式会社

テクバン株式会社（東京都港区、代表取締役 社長執行役員：高松 睦夫※、以下テクバン）は、業務拡大および中部エリアにおける体制強化を目的として、2026年6月15日に名古屋オフィスを開設いたします。

近年、東海エリアにおいてもIT投資やDX推進の需要が高まる中、地域に密着した迅速かつ柔軟なサポート体制の構築が求められています。今回の名古屋オフィス開設により、同エリアにおける対応力を強化し、お客様への提供価値のさらなる向上を図ります。

■代表取締役 社長執行役員 高松 睦夫 コメント

近年、中部エリアにおいてもDX推進やAI活用、セキュリティ対策への投資が加速しており、企業を取り巻くIT環境は大きく変化しています。

テクバンはこれまで全国のお客様へサービスを提供してまいりましたが、このたび名古屋オフィスを開設することで、中部エリアのお客様への支援体制をより一層強化いたします。

地域に根差した活動を通じて、お客様の課題解決と事業成長に貢献し、信頼されるパートナーとして価値提供を続けてまいります。

■名古屋オフィス概要

所在地：〒450-0002

愛知県名古屋市中村区名駅 エニシオ名駅 16階

営業開始日：2026年6月15日

■企業情報

テクバン株式会社

本社所在地：〒108-0022

東京都港区海岸3-20-20 ヨコソーレインボータワー4階

設立：1996年2月29日

代表者：代表取締役 社長執行役員 高松 睦夫※

資本金：100百万円

事業内容：システムインテグレーション

AI・セキュリティサービス

システム運用サービス

システム品質サービス

URL：https://www.techvan.co.jp/

■お問い合わせ先

URL：https://www.techvan.co.jp/contact/

※高松の高は梯子高