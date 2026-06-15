テクバン、中部エリアの事業拡大に向け名古屋オフィスを開設
テクバン株式会社
テクバン株式会社（東京都港区、代表取締役 社長執行役員：高松 睦夫※、以下テクバン）は、業務拡大および中部エリアにおける体制強化を目的として、2026年6月15日に名古屋オフィスを開設いたします。
近年、東海エリアにおいてもIT投資やDX推進の需要が高まる中、地域に密着した迅速かつ柔軟なサポート体制の構築が求められています。今回の名古屋オフィス開設により、同エリアにおける対応力を強化し、お客様への提供価値のさらなる向上を図ります。
■代表取締役 社長執行役員 高松 睦夫 コメント
近年、中部エリアにおいてもDX推進やAI活用、セキュリティ対策への投資が加速しており、企業を取り巻くIT環境は大きく変化しています。
テクバンはこれまで全国のお客様へサービスを提供してまいりましたが、このたび名古屋オフィスを開設することで、中部エリアのお客様への支援体制をより一層強化いたします。
地域に根差した活動を通じて、お客様の課題解決と事業成長に貢献し、信頼されるパートナーとして価値提供を続けてまいります。
■名古屋オフィス概要
所在地：〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅 エニシオ名駅 16階
営業開始日：2026年6月15日
■企業情報
テクバン株式会社
本社所在地：〒108-0022
東京都港区海岸3-20-20 ヨコソーレインボータワー4階
設立：1996年2月29日
代表者：代表取締役 社長執行役員 高松 睦夫※
資本金：100百万円
事業内容：システムインテグレーション
AI・セキュリティサービス
システム運用サービス
システム品質サービス
URL：https://www.techvan.co.jp/
■お問い合わせ先
URL：https://www.techvan.co.jp/contact/
※高松の高は梯子高