【イタリアン リゾート ペルティカ】涼味あふれる新メニュー♪贅沢・爽やかなジェノベーゼと、色彩豊かな夏野菜♪五感を心地よく満たす、洗練された2種の『冷製カッペリーニ』を期間限定にてお楽しみください。

唯一無二の五感をくすぐるイタリアン

ニラックス株式会社ペルティカのHPはこちら :https://www.nilax.jp/pertica

『PERTICA』とは、イタリア語で「とまり木」。

“人々が楽しさと癒しを求めて集う場所”という想いを込めています。

ただ食事をするだけではなく、忙しい日常を忘れることができる癒しの空間で、美味しい食事を楽しんでいただきたい。

そんな想いから誕生した「イタリアン リゾート ペルティカ」。

この度、2026年6月18日（木）より、涼をまとう、大人の冷製カッペリーニが登場いたします。

メニューのご紹介

ずわい蟹と海老の擦りたてフレッシュバジルのジェノベーゼ

お客様ご自身でバジルを擦りながら、まずは豊かな香りをご堪能いただきます。

直前に擦ることで、より一層豊かな香りを最大限にまとったジェノベーゼソースを、のどごしの良いカッペリーニと合わせました。繊細な甘みのずわい蟹と、食感豊かな海老を贅沢にあしらった、涼を呼ぶペルティカ自慢の一皿です。

モッツァレラチーズとトマトの菜園風

酸味と甘みのバランスが絶妙な特製トマトソースに、のどごしの良いカッペリーニを合わせました。色鮮やかな夏野菜、まろやかなモッツァレラチーズ、そして生ハムを贅沢に盛り付けた、まるで夏の菜園を詰め込んだような一皿です。

新メニューのほかにも、充実のラインナップ！

小麦の風味が強く感じられ、モチモチの食感でソースとの絡みが抜群な「生パスタ」もぜひ召し上がっていただきたいメニューの一つです。

また、溢れんばかりの新鮮な野菜をふんだんに使った『生ハム・ペパロニのガーデンサラダピッツァ ～ペルティカスタイル～』も人気のアイテム！

仕上げに、お客様の前で「パルメザンチーズ」をたっぷりと削ってご提供いたします。

肉メニューも充実！

『低温焼成やわらかローストビーフ』や、低温でじっくり12時間加熱することで、 厚切り肉特有の食べ応えと、驚きの柔らかさを両立させた『厚切りやわらかポークグリル ガーリックバターとトリュフの香り』など、ワインなどとも相性抜群なメニューを取り揃えております。

カフェ専門店に負けない最上級のドリンクバー

約12mの『インペリアルドリンクバー』ではドリップブリューの本格珈琲からエスプレッソアレンジラテ、12種の茶葉、更に様々なフレーバーのシロップで楽しむソーダやフルーツジュースなど、約48種の味わいをご自由にお楽しみいただけます。

セットはすべてドリンクバー付きですので、お料理とともにぜひお楽しみください。

自家製ドルチェ＆店内で練り上げたジェラート

もちろん！スイーツも充実♪

濃厚で滑らかな舌触りの「なめらかダブルチョコブラウニー」や「ティラミス」などの『自家製ドルチェ』。

そして、定番人気の「濃厚バニラ」や、まろやかでコク深い「焦がしバター塩キャラメル」、すっきりとした甘さと爽やか酸味が味わえる季節のフルーツの「シャーベット」など、店内で練り上げる『ジェラート』を取り揃えており、充実のドリンクラインナップとともに、食後の幸福感を高めてくれるアイテムが勢ぞろい！

ぜひこの機会に、五感をくすぐる充実のイタリアンとともに、優雅なひとときをお楽しみください。

皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

=== 実施店舗 ===

●店舗名：イタリアン リゾート ペルティカ 小平

・住所：〒187-0032 東京都小平市小川町2-1813

・電話番号：042-348-4141

・HP：https://nilax.jp/store/60

●店舗名：イタリアン リゾート ペルティカ 鶴川

・住所：〒195-0062 東京都町田市大蔵町188

・電話番号：042-737-7078

・HP：https://nilax.jp/store/91

●店舗名：イタリアン リゾート ペルティカ 大泉学園

・住所：〒178-0061 東京都練馬区大泉学園町2丁目20-37

・電話番号：03-5387-7057

・HP：https://nilax.jp/store/92

●店舗名：イタリアン リゾート ペルティカ 三鷹新川

・住所：〒181-0004 東京都三鷹市新川3丁目1-17

・電話番号：042-242-4409

・HP：https://www.nilax.jp/store/96

●店舗名：イタリアン リゾート ペルティカ さいたま新都心

・住所：〒330-0835 埼玉県さいたま市大宮区北袋町2-190

・電話番号：048-631-1552

・HP：https://nilax.jp/store/94

●店舗名：イタリアン リゾート ペルティカ 戸田公園

・住所：〒335-0022 埼玉県戸田市上戸田3丁目13-4

・電話番号：048-434-8130

・HP：https://www.nilax.jp/store/95

●店舗名：イタリアン リゾート ペルティカ 港北ニュータウン

・住所：〒224-0001 神奈川県横浜市都筑区中川7丁目1-9

・電話番号：045-910-1235

・HP：https://nilax.jp/store/90

●店舗名：イタリアン リゾート ペルティカ 柏豊四季

・住所：〒277-0863 千葉県柏市豊四季303-10

・電話番号：04-7141-2506

・HP：https://www.nilax.jp/store/98

=== 注意事項 ===

※画像はイメージです。

※仕入れ状況により、食材・メニューが変更になる場合がございます。

※本企画は、予告なく変更または終了する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

【会社概要】

会社名：ニラックス株式会社

所在地：東京都武蔵野市西久保1-6-14

代表取締役社長：礒江 智弘

設立：昭和62年12月1日（1987年）

URL： https://www.nilax.jp/

事業内容：大型商業施設内ブッフェレストラン及びフードコート、

ロードサイドレストラン、社員食堂の経営ならびに受託業務