【食べ放題でハワイ旅気分!!】トロピカル仕立ての「ハンバーググリル」や「ハワイアンロコキーマカレー」など南国グルメが勢ぞろい！「ニラックスブッフェ」にて『ハワイ＆トロピカルグルメフェア』がスタート！

～世代を超えて楽しめる食べ放題！～

ニラックス株式会社ニラックスのHPはこちら :https://nilax.jp/

色鮮やかな『サラダ』や『デリ』、カラッとジューシーな『鶏のから揚げ』や、トッピングなど自分好みの味でお召し上がりいただける『うどん』や『ラーメン』などの豊富な麺類。更に食後のデザートでは、セルフメイクで楽しめる『スイーツ』など、バラエティー豊かなラインナップでお子様から大人まで楽しめる『ニラックスブッフェ』。

■一部ご提供メニューは各店異なります。詳しくはHPにてご確認をお願いいたします。

この度、2026年6月18日(木) ～ 2026年9月16日(水)の期間限定にて、『ハワイ＆トロピカルグルメフェア』を開催いたします！

【ハワイ＆トロピカルグルメフェア】一部メニューのご紹介

今回のフェアでは、ハワイアン＆トロピカルな魅力あふれるメニューが勢ぞろい！

南国気分を感じられるラインナップで、夏のひとときを彩ります。

ハワイアンロコキーマカレー

ブッフェで楽しむ、ハワイアン・リゾートの味。

一口食べれば、スパイシーな香りと肉の旨みが口いっぱいに広がります。

ほんのり甘く炊き上げたトロピカルライスが、カレーをまろやかに包み込みます。

ハンバーググリルトロピカルスタイル ＜ディナータイム限定＞

肉の旨みとフルーティーな酸味、そしてコク深いソースが絡み合う、ハワイアンならではの絶妙なハーモニー。

パイナップルの爽やかなアクセントが、ハンバーグの美味しさをより一層引き立てます。

グリーンカレー

なすやパプリカがゴロッとたっぷり！

「辛味」と「甘い香り」のループがたまらない！口の中いっぱいに南国の風が吹き抜けます。

ハウハウチリビーンズグラタン

ハワイで愛されるチリビーンズを、みんな大好きなグラタン仕立てに。

一口食べれば、豆の旨みととろけるチーズが絡み合い、まさに「ハウハウ（熱々！）」な美味しさ！

更に、食後のスイーツでは、

南国のパワーを感じるピタヤの優しい甘みと、ヨーグルトのほどよい酸味がベストマッチ！

とろけるような口当たりは、食後のリフレッシュにぴったりな「ピタヤヨーグルト」。

ハワイで愛されるココナッツミルクのプリン「ハウピア」を、彩り豊かなフルーツと一緒に。

ハウピアのクリーミーで優しい甘さと、フルーツの爽やかな酸味が溶け合う、至福のスイーツ「ハウピア＆フルーツカクテル」が登場！

是非この機会に、『ハワイ＆トロピカルグルメフェア』で南国気分を満喫してください。

皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

=== 実施店舗 ===

【東北】

・グランブッフェ イオンモール盛岡南

・グランブッフェ イオンモール名取

・グランブッフェ イオンモール秋田

【関東】

・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール水戸内原

・ブッフェ ザ フォレスト 三井アウトレットパーク入間

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンレイクタウン越谷

・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール成田

・ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと TOKYO-BAY

・グランブッフェ イオンモール千葉ニュータウン

・ザ ブッフェ ニューマーケット ららぽーと柏の葉

・グランブッフェ ららぽーと 豊洲

・ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと立川立飛

・ブッフェ ザ フォレスト 南町田グランベリーパーク

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモールむさし村山

⇒8月19日(水)までのご提供となります。

・ブッフェ エクスブルー ららぽーと横浜

・ブッフェレストラン フェスタガーデン 横浜ワールドポーターズ

・ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと海老名

・グランブッフェ アリオ橋本

・ザ ブッフェ ニューマーケット 京急上大岡

・エクスブルー ザ ブッフェ ラゾーナ川崎プラザ

【北陸・甲信越】

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール新潟亀田インター

・グランブッフェ イオンモール高岡

・THE BUFFET（ザ ブッフェ） 富山大和

・ブッフェレストラン ザ ダイニング 香林坊大和

【東海】

・ブッフェスタイル アソート イオンモール各務原インター

・エクスブルー ザ ブッフェ ららぽーと愛知東郷

・ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熱田

・グランブッフェ イオンモール東浦

・ナチュラルブッフェ てとてファーム mozoワンダーシティ

・ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと名古屋みなとアクルス

【関西】

・ブッフェ エクスブルー イオンモール鶴見緑地

・ブッフェ フォールームス あべのキューズモール

・ブッフェレストラン パンパレット アリオ鳳

・ザ ブッフェ ダイナー イオンモール神戸北

・グランブッフェ イオンモール伊丹

・ザ ブッフェ ガーデン 阪急西宮ガーデンズ

【中国】

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール広島府中

【九州】

・グランブッフェ イオンモール筑紫野

・ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熊本

・グランブッフェ イオンモールKAGOSHIMA BAY

=== 注意事項 ===

※画像はイメージです。

※ご提供メニューやご提供期間は仕入状況等により変更となる場合がございます。

※ご利用コースによってお召し上がりいただけるメニューが異なります。詳しくは各店のHPにてご確認ください。

※ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモールむさし村山は8月19日(水)までのご提供となります。

※やむを得ない事情により、予告なく臨時休業する可能性がございます。

ご来店前に必ず各店のHPにてご確認いただけますようお願い申し上げます。

=== 会社概要 ===

会社名：ニラックス株式会社

所在地：東京都武蔵野市西久保1-6-14

代表者：礒江 智弘

設立：昭和62年12月1日（1987年）

URL：https://www.nilax.jp

事業内容：大型商業施設内ブッフェレストラン及びフードコート、

ロードサイドレストラン、社員食堂の経営ならびに受託業務