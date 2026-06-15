『青木マッチョ 初ファンイベント』2026年9月に開催決定！～未公開映像の放映、チェキ撮影＆握手、カリンバ生演奏も！～

株式会社アカツキメディアスタジオ

吉本興業株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：岡本 昭彦）と株式会社アカツキメディアスタジオ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：樋渡 昇一郎）は、2026年9月5日（土）・9月6日（日）の2日間、東京・渋谷のQFgalleryにて、かけおちの青木マッチョによる初の単独ファンイベント『青木マッチョ 初ファンイベント』を開催いたします。

YouTubeチャンネル「孤独のマッチョ」では、ストイックな筋トレの様子や愛猫「まーくん」との穏やかな日常を静かに配信し、多くのファンを魅了してきた青木マッチョ。今回は画面を飛び出し、日頃から応援してくださるファンの皆様へ感謝を伝えるための、特別なリアル空間をご用意いたしました。

FANYチケット先行申込は、2026年6月20日（土）11:00より受付を開始いたします。

◼︎見どころ

本イベントは、青木マッチョの魅力を五感で体感できる、ここでしか味わえないコンテンツが満載です。

【来場者全員特典】2ショットチェキ撮影＆握手、限定ステッカープレゼント

青木マッチョ本人と直接言葉を交わせる握手会に加え、思い出を形に残せる2ショットチェキ撮影を実施。さらにランダムステッカーを1枚プレゼントいたします。

【本邦初公開】YouTube未公開映像の放映＆オフショット写真館

動画内では見られなかった舞台裏の姿や、プライベートな日常を捉えた貴重な写真・映像を限定公開。

【特別なフィナーレ】青木マッチョによる「カリンバ生演奏」

ご来場者全員の撮影・握手が終了した後、イベントの締めくくりとして、青木マッチョ本人が奏でるカリンバの生演奏をお届けします。初秋の渋谷に響く、静かで優しい癒やしの音色をお楽しみください。

【お楽しみスポット】フォトスポット＆限定グッズ販売

会場内には、記念撮影ができる特設フォトスポット（予定）のほか、オリジナルグッズの販売も予定しております。順番をお待ちいただく間も、心ゆくまで展示物の鑑賞やショッピングをお楽しみいただけます。

◼︎青木マッチョ 本人コメント

お疲れ様です。かけおちの青木マッチョです。

自分なんかが大変恐れ多いのですが、奇跡的にファンイベントを開催させていただく運びとなりました。未公開映像や、カリンバの演奏など、1ミリだけでも楽しんでいただけるよう準備させていただいてます。

中々ない機会、というか2度とない機会の可能性も全然あるので、ぜひ来ていただけると嬉しいです。

こればかりは多少の無理をしていただいても来ていただけたら嬉しいです。

よろしくお願いいたします。

かけおち 青木マッチョ

◼︎公開概要

公演名： 青木マッチョ 初ファンイベント

日程： 2026年9月5日(土) ・ 9月6日(日)

出演： 青木マッチョ

会場： QFgallery（東京都渋谷区神南1丁目3－2 久保井ビル 3F）

※諸事情により会場が変更になる場合がございます。なお、変更が生じる場合も同エリア（渋谷近郊）での開催となり、大幅な場所の変更はございません。あらかじめご了承ください。

料金： 前売 4,800円 ／ 当日 5,000円

主催・制作： 吉本興業株式会社 ／ 株式会社アカツキメディアスタジオ

＜券売スケジュール＞

FANYチケット先行申込： 2026年6月20日(土) 11:00 ～ 6/22(月) 11:00

一般販売： 2026年6月27(土) 10:00 ～

◼︎ご来場のお客様へのご案内（イベントの流れ）

※受付開始時間より、チケットに記載された整理番号順にご入場いただきます。

※ご入場後、整理番号順に青木マッチョとの握手およびチェキ撮影を行います。ご自身の順番までは、会場内の展示物の鑑賞やグッズ購入をお楽しみください。

※会場変更が発生した場合は、速やかに公式SNSおよびチケット購入サイト等にてアナウンスいたします。

※ご来場者さま全員の握手およびチェキ撮影が終了した後に、青木マッチョによるカリンバ生演奏がございます。ぜひ最後までお楽しみください。

◼︎株式会社アカツキメディアスタジオについて

当社は、「映像コンテンツ制作を軸とし、YouTube運用やIPプロデュースを展開するメディアスタジオ」として、年間制作本数約500本、総再生回数10億回の実績を誇ります。 昨年7月にスタートしたYouTube「ニューヨーク屋敷のゴルフチャンネル」や青木マッチョの「孤独のマッチョ」、パンサー尾形夫妻を起用した「子育て応援団」の制作・運営も担当しております。

コーポレートサイト：https://mediastudio.aktsk.jp/

■ お問い合わせ

本件に関するお問い合わせは、以下のメールにて受け付けております。

株式会社アカツキメディアスタジオ：mediastudio@aktsk.jp

■会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/64641/table/123_1_5171812de8cec5453ea9c43721a89bc9.jpg?v=202606151051 ]