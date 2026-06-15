『AI時代に選ばれるシステム開発会社とは』というテーマのウェビナーを開催

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■生成AI需要の拡大で、AIビジネスへの参入が加速

生成AIの普及により、AI導入支援や業務改善提案へのニーズが急速に高まっています。一方で、AIを業務で活用するには、社内に散在するデータや既存システムとの連携が不可欠です。そのため、AIツール単体の提案ではなく、データ連携やシステム統合まで含めた提案ができるシステム開発会社への期待が高まっています。



■スクラッチ開発中心では利益率向上と差別化が難しい

データ連携やシステム統合の案件が増える一方、案件ごとにスクラッチ開発で対応していると、開発工数が膨らみ、属人化や利益率低下を招きやすくなります。また、AI関連サービスを提供する企業が増える中、単純な受託開発だけでは差別化が難しく、価格競争に巻き込まれるリスクも高まっています。



■Magic xpiでデータ連携を武器に、差別化提案と継続収益型ビジネスへ

本セミナーでは、 データ連携プラットフォーム「Magic xpi」 を活用し、AI活用を支える新たなビジネスモデルをご紹介します。Magic xpiは、66種・500機能以上のアダプタ／コネクタ を備え、基幹システム、SaaS、データベース、クラウドサービスなどをドラッグ＆ドロップで連携できるデータ連携基盤です。豊富な標準機能により、連携先が増えても追加コストを抑えやすく、スクラッチ開発に頼らない提案が可能になります。実際に、Magic xpiの導入事例では 開発工数を3割削減 したケースや、標準化によって保守性・信頼性を高めた事例もあります。AI活用、業務自動化、システム統合といった提案を広げながら、単発開発ではなく、運用支援・機能追加・連携拡張へつながる継続収益型ビジネスの構築を支援します。



■こんなSIer・システム開発会社の方へおすすめです

- AIビジネスに参入したいが、差別化ポイントが見つからないSIer・開発会社

- データ連携をスクラッチ開発で対応しており、利益率や属人化に課題がある企業

- 継続収益型ビジネスを構築し、AI活用領域で新たな提案を広げたい企業





■主催・共催

マジックソフトウェア・ジャパン株式会社

■協力

マジセミ株式会社

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マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。

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