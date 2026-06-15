別荘は“持つ”から“活かす”時代へ！ココザスが賃貸経営EXPOにて、収益型別荘「COCO VILLA Owners」のモデルを公開

ココザス株式会社※ 賃貸経営EXPOウェブサイトより

ココザス株式会社（以下、当社）は、2026年6月6日（土）に日本橋プラザ 展示ホールで開催される「賃貸経営EXPO～次の一手へ～ in TOKYO」に出展いたしました。

今回のイベントでは、新たな別荘投資「COCO VILLA Owners」の魅力をお伝えするブースを設置し、「資産形成×別荘利用」の仕組みを幅広くお伝えしました。

多くのお客様にご来場いただき、別荘投資に関する活発な情報交換が行われました。会期中は、投資経験者層から高い関心を集める結果となりました。

■ 資産運用セミナーに登壇、新しい別荘投資「COCO VILLA Owners」について講演

日時 ：2026年6月6日（土）10:30～11:00

タイトル：ローン利用でも叶う小口別荘投資～実質利回り10％×節税効果大×別荘利用～

講師 ：ココザス株式会社 Marketing Div. マネージャー 薗部 智

・概要

高い収益性を目指しながら軽井沢、白馬、那須などの全国の別荘を利用できる投資「COCO VILLA Owners」をご紹介。ローンも活用でき、高い節税効果を期待できます。オーナーの手間はゼロで、ランニングコストは全て売上から精算。都度コストが発生せず利用ができ、収益を得られる仕組みを小口で提供。

・講師プロフィール

朝日新聞社・マネーフォワードホーム・khb東日本放送などが主催する数多くの講演会に登壇し、セミナー講師として累計1万人以上に向けて正しいお金・投資の知識を普及。

自身でも投資をしながら株式・不動産・太陽光・住宅など幅広い分野で情報発信をする。

■ ブース展示では「COCO VILLA Owners」をご紹介

当日のブースでは「COCO VILLA Owners」をご紹介するとともに、抽選会も実施しました。



賃貸経営に携わる多くの方にお立ち寄りいただき、収益モデルへの関心の高さを実感する一日となりました。

ご来場いただいた皆さま、誠にありがとうございました。

■ 新しい別荘投資COCO VILLA Owners とは？

従来の別荘とは異なり、複数のオーナーで共同所有するモデルにより少額で別荘を所有できるモデルです（特許出願中）

さらに、別荘に泊まれるだけではなく、オーナーが使用しない日は民泊やバケーションレンタルとして貸し出しを行うため保有物件の稼働状況によって収益も得ることができ、資産として先々で売却や減価償却による節税効果もございます。

集客、予約管理、清掃など日々の旅館業のオペレーションや物件のメンテナンスは全て当社で対応するため、オーナーの方は手間なく別荘を所有することができます。

ただの消費で終わらず、資産運用の手段として活用する新しい別荘所有がCOCO VILLA Ownersです。

オーナーでなくても、宿泊予約サイトからCOCO VILLAにご宿泊いただけます。

まずは実際に滞在して、その魅力を体験してみてください。

・COCO VILLA Owners 公式サイト

https://owners.coco-villa.jp/

・COCO VILLA 宿泊予約サイト

https://coco-villa.jp/

■ 賃貸経営EXPO～次の一手へ～ in TOKYOの概要

主催 ：つなぐ-en-システム株式会社

日時 ：2026年6月6日（土）10:00～17:00

会場 ：日本橋プラザ 展示ホール

参加費 ：無料

■ ココザス株式会社について

ココザス株式会社は、「ワクワク、生きる」を理念に掲げ、貸別荘ブランド「COCO VILLA」の開発・運営と、共同所有モデル「COCO VILLA Owners」の展開を中核に事業を展開しています。



自社でのバケーションレンタル運営を通じて積み上げてきた知見をもとに、施設オーナーを支援するプラットフォーム「＆ VILLA」も展開。一棟貸しバケーションレンタルの運営代行「＆ やど管理」、立ち上げ・改善支援「＆ やど企画」など、日本各地でバケーションレンタルが広がる未来を目指し、事業を推進しています。

■ ココザス株式会社 会社概要

社名 ：ココザス株式会社（COCOZAS Co., Ltd.）

代表者名：代表取締役 CEO 安藤義人

事業内容：バケーションレンタル総合プラットフォーム「＆ VILLA」の展開（企画・立ち上げ支援、運営代行「＆ やど管理」など）、貸別荘ブランド「COCO VILLA」の開発・運営、共同所有モデル「COCO VILLA Owners」の展開、都市型プライベートサウナ事業（「COCO VILLA sauna」の運営）、個人向けライフデザイン事業（資産形成／転職支援／住宅関連）

設立 ：2016年7月11日

所在地 ：東京都港区西新橋2-39-3 WAW SVAX西新橋ビル 3F

公式HP ：https://cocozas.jp/

■ COCO VILLAの関連リンク

公式宿泊予約サイト ： https://coco-villa.jp/

COCO VILLA Owners： https://owners.coco-villa.jp/

公式Instagram ： https://www.instagram.com/cocovilla_wellbeing/

公式YouTube ：https://www.youtube.com/@COCO-VILLA-wellbeing

COCO VILLA sauna ：https://coco-villa-sauna.com/

COCO VILLA SHOP ：https://cocovilla.base.shop/