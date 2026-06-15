話題の書籍『FIRE前後の50問50答』がAmazonベストセラーに

想い結ぶ飛翔出版合同会社

想い結ぶ飛翔出版合同会社は、このたび『FIRE前後の50問50答』(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GXQF1L6S)がAmazon Kindleストアにおいてベストセラーを獲得したことをお知らせいたします。

※2026年6月13日時点

近年、FIRE（Financial Independence, Retire Early：経済的自立と早期リタイア）への関心が高まる一方で、「実際にFIREを達成した後の生活はどうなるのか」「本当に幸せになれるのか」「家族がいても実現できるのか」といった疑問を持つ人も増えています。

『FIRE前後の50問50答』は、そうした読者の疑問に対し、実際にFIREを経験した著者が50のQ&A形式で回答する一冊です。

本書では、

・FIREしたら毎日何をして過ごしているのか

・会社員を辞めることへの不安はなかったのか

・子育てとFIREは両立できるのか

・FIRE後の収入はどうなったのか

・人間関係や生きがいは変化したのか

・FIRE後の税金や社会保険はどうなっているのか

といった、多くの人が気になるテーマを取り上げています。

一般的なFIRE関連書籍では、資産形成の手法や投資戦略に重点が置かれることが少なくありません。一方、本書は「FIREを達成した後のリアルな暮らし」にも焦点を当てている点が特徴です。

著者自身の体験をもとに、理想だけではない現実や悩み、予想外だった出来事についても率直に紹介しており、「FIRE後の人生を具体的にイメージできた」「SNSやネットでは分からない実態が知れた」といった読者の声が寄せられています。

今回のAmazonベストセラー獲得は、単なる資産形成のノウハウではなく、「FIRE後の人生そのもの」に関心を持つ読者が増えていることの表れと考えています。

書籍概要

書名：FIRE前後の50問50答 サイドFIRE・経済的自由・早期リタイア・資産形成で気になる疑問に全部答えます

サブタイトル：40歳・小学生2人の子持ち・夫婦でFIRE・平均年収会社員とFIRE仲間の体験談

著者：まにゃ（真矢）

発行：想い結ぶ飛翔出版合同会社

形式：Kindle電子書籍ｍペーパーバック

販売ページ：

Amazon Kindleストア『FIRE前後の50問50答』

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GXQF1L6S

目次：

第1章 FIRE準備編

1. FIREって？

2. FIREを知ったきっかけは？

3. なぜFIREを目指そうと思ったの？

4. お金にまつわる失敗をした？

5. FIREに向いている人は？

6. FIREするにはいくら必要？

7. 生活費はいくらで見積もった？

8. 子どもの教育費は？

9. 老後資金は別途必要？

10. FIREまで何年かかった？

11. FIRE前にやってよかったことは？

第1章のすぐできるアクション



第2章 資産形成編

12.お金の勉強はどうやった？

13. FIREのために何に投資した？

14. 現金はいくら持ってる？

15. 暴落時はどう対応する？

16. 節約で最も効果があったのは？

第2章のすぐできるアクション



第3章 収入編

17. FIRE後、投資以外の収入源はある？

18. 安定収入がなくて不安にならない？

19. 副業収入は必要？

20. 会社員に戻る可能性は？

21. サイドFIREでも満足できる？

第3章のすぐできるアクション



第4章 お金の不安編

22. インフレは怖くない？

23. 円安の影響は気になる？

24. 資産はどう取り崩す？

25. 生活費が増えたらどうする？

26. FIRE後の税金は？

27. 健康保険はどうしてる？

28. 年金はもらえる前提？

29. FIRE後、民間保険は必要？

第4章のすぐにできるアクション



第5章 FIRE後の日常編

30. 毎日、何をしてるの？

31. 生活リズムは崩れた？

32. 最も幸せを感じる瞬間は？

33. FIRE後に始めた習慣は？

34. FIRE後にやめた習慣は？

第5章のすぐできるアクション



第6章 家族編

35. 家族はFIREに賛成した？

36. 配偶者との役割分担は変わった？

37. 家族との時間は増えた？

38. 子育てしながらFIREは目指せる？

39. 子どもにお金の教育はしている？

40. 子どもにFIREをどう説明する？

第6章のすぐできるアクション



第7章 人間関係編

41. FIREしたことを周囲に話してる？

42. 友人関係は変わった？

43.「投資教えて」と人が寄ってこない？

44. 社会とのつながりは減った？

45. コミュニティは必要？

第7章のすぐできるアクション



第8章 心と人生編

46. FIREして価値観は変わった？

47. お金への考え方は変わった？

48. 次の目標は？

49. もう一度人生をやり直してもFIREする？

50. FIREを目指す人へ伝えたいことは？

第8章のすぐできるアクション

お問い合わせ先

想い結ぶ飛翔出版合同会社

hisho.publish@gmail.com