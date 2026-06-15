6/18～7/1『資おに100円キャンペーン』開催！資さんうどんの“おにぎり４種”が期間中100円になります！

株式会社資さん

資さんうどんでは、6/18（木）～7/1（水）『資おに100円キャンペーン』を開催します！

キャンペーン期間中、「白おにぎり」「明太子おにぎり」「梅かつおおにぎり」「高菜おにぎり」は税込100円でお楽しみいただけます♪

※ららぽーとTOKYO-BAY店はキャンペーン対象外です。

【期間限定】6/18（木）～7/1（水）

資さんうどん人気の“おにぎり4種”が税込100円に！！

6/18（木）～7/1（水）、資さんうどん店舗にて、おにぎり４種を100円で提供する『資おに100円キャンペーン』を開催いたします。

キャンペーン期間中は、資さんうどんの定番おにぎり「白おにぎり」「明太子おにぎり」をはじめ、今年の春に新登場した「梅かつおおにぎり」「高菜おにぎり」も税込100円になります！

資さんうどんの出汁とおにぎりは、相性抜群の王道コンビです。

おにぎりがお得になるこの機会に、「おにぎり＋うどん」「おにぎり＋そば」などの人気の組み合わせを、ぜひお試しください♪

※のり付きおにぎり（「白おにぎり・のり付き」「明太子おにぎり・のり付き」「梅かつおおにぎり・のり付き」「高菜おにぎり・のり付き」）は、キャンペーン対象外です。

※ららぽーとTOKYO-BAY店はキャンペーン対象外です。

※本キャンペーンは、店内飲食限定です。

「かけうどん＋白おにぎり」の組み合わせ、通称“かけおに”

資さんうどんには、みそ汁や貝汁などのメニューもあるので、「みそ汁＋おにぎり」「貝汁＋おにぎり」などの組み合わせもお楽しみいただけます。

暑い夏に備えて、しっかりお米を食べて元気をチャージしましょう！

『資おに100円キャンペーン』対象商品

6/18～7/1『資おに100円キャンペーン』期間中、以下の商品を1個100円（税込）で提供いたします。

・白おにぎり（１個）

・明太子おにぎり（１個）

・梅かつおおにぎり（１個）

・高菜おにぎり（１個）

※のり付きおにぎり（「白おにぎり・のり付き」「明太子おにぎり・のり付き」「梅かつおおにぎり・のり付き」「高菜おにぎり・のり付き」）は、キャンペーン対象外です。

※キャンペーン価格のおにぎりは、「のり付き」を選択することができません。

※「かしわおにぎり」は、キャンペーン対象外です。

※本キャンペーンは、店内飲食限定です。お持ち帰りはキャンペーン対象外となります。

※状況により、売り切れの際はご容赦ください。

※キャンペーン期間外は通常価格となります。通常価格は、各資さんうどん店舗にてご確認をお願いいたします。

※ららぽーとTOKYO-BAY店および、2026年6月19日以降にオープンする新店舗はキャンペーン対象外となります。

※写真はイメージです。

※提供の器は店舗により異なる場合がございます。

資さんの使命肉ごぼ天うどん

――幸せを一杯に。

資さんは、いつの時代も、どんな場所でも「最高の一杯」をお届けし、一杯を通じて幸せを分かち合います。

そのために、資さんの伝統をさらに進化させ、常に本物の美味しさへの挑戦を続けます。

そして、すべての地域に元気とぬくもりをお届けし、「この街に資さんがあってよかった！」と思っていただけるようなお店を目指してまいります。

資さんが掲げている３つの約束

・味と品質にこだわり、すべてのお客さまに満足いただける一杯をお届けします

・気持ちのよい接客と心地よい雰囲気で、いつでもホッと安らげるお店をつくります

・互いに尊敬し合い、相手を思いやることで、安心して働ける職場をつくります

◆資さんうどん

1976年に創業し、北九州市を中心に九州全７県、山口県、岡山県、大阪府、兵庫県、広島県、千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県、群馬県、奈良県、京都府の1都2府16県で100店以上舗展開している北九州発祥のうどんチェーン店。うどんや丼などの豊富なメニューで、お子さまからご年配の方まで幅広いお客さまに「北九州のソウルフード」としてご愛顧いただいております。

創業以来、私たちが守り続けているのは、毎日店舗で何度も出汁を取るという「手作り」のこだわりです。手間を惜しまず人の手で取った出汁には、「おいしさ」はもちろんですが、「お客さまにおいしいお食事を届けたい」という作り手の想いが詰まっています。

そんな自慢の「出汁」で味わう、人気NO.1の「肉ごぼ天うどん」や北九州名物の「かしわうどん」をはじめ、「海老天うどん」「もつ鍋うどん」「焼きうどん」「季節限定のうどん」など、様々なうどんメニューを提供しており、とろろ昆布・天かす入れ放題等も、資さんうどんの魅力のひとつとなっています。

うどん以外にも、「そば」「丼」「カレー」「おでん」「かしわおにぎり」など、全150種類以上のメニューをご用意していることに加え、年間680万個を売り上げる「ぼた餅」も、資さんうどんの名物として多くのお客さまに親しまれています。

また、営業時間の長さも多くのお客様に喜ばれているポイントの一つです。ほとんどの店舗が深夜まで営業しており、24時間営業の店舗も数多くございます。どの時間帯でも気軽にご来店いただきたいという想いから、深夜料金は一切設定しておりません。お好きな時間に、お好きなメニューを、いつもの価格でお楽しみください。

店内は、テーブル席、カウンター席、ボックス席と様々な種類の座席を用意しており、ゆったりとお食事をお楽しみいただけます。ご家族連れから、ご友人同士、お一人のお客さままで、皆さまのご用途に合わせて、便利にご利用ください。

SDGsの取り組み

「資さんうどん」では、2021年3月に「資さんSDGs」宣言！を行い「"幸せ"な世界を創る」を目標として掲げ、一人ひとりが目標達成に向けて意識して行動し、より良い社会の実現に向け活動しています。ダイバーシティ&インクルージョンを重視した職場体制の構築や、サーキュラーエコノミー実現に向けた産学官が連携する事業への協力、実質CO2ゼロの自然エネルギーの利用等、活動内容は多岐に渡りますが、中でも「地域の宝」である、お子さまに向けた取り組みについては注力しています。「資さんこども基金」の設立や、「資さんの食育教室」の実施、「児童養護施設」や「こども食堂」へのキッチンカーでのご訪問・お食事のご提供等、精力的に活動を行っています。お子さまに向けた取り組みについて、現在は、福岡地区を中心に活動していますが、今後は「資さんうどん」出店地域への活動拡大も視野にいれて取り組んでいます。

※最新の取り組みは以下よりご覧いただけます※

【NOTE】https://note.com/sukesanudon1976/

食育活動の様子「資さんうどん」のキッチンカー企業情報

会社名 ： 株式会社資さん

http://www.sukesanudon.com

住所 ： 〒800-0255

福岡県北九州市小倉南区上葛原2‐18‐50

代表取締役 社長：崎田 晴義

事業内容 ： 飲食業（うどん店109店展開）

連絡先 ： 093-932-4757

公式アカウント

【X（旧Twitter）】https://x.com/sukesan1976

【Instagram】https://www.instagram.com/sukesan1976/

【Facebook】https://facebook.com/sukesanudon/

資さんうどん公式通販サイト

『肉ごぼ天うどん』『ぼた餅』などの人気商品が自宅で楽しめる♪

【父の日ギフト】も販売中！

https://sukesanstore.com/



※本リリースは2026年6月15日時点の情報です。