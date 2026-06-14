特別な学びのチャンス：オープンキャンパスを開催します

グローバルゲート合同会社概要

通信制高校サポート校「ライズ高等学院」（北海道函館市深堀町1-2、つくば開成高等学校 学習等支援施設 函館キャンパス）は、2026年6月20日(土)に、進路検討中の中学生・高校生および保護者を対象とした オープンキャンパス を開催いたします。

当キャンパスは、個別指導塾が運営する「進学重視型の通信制高校サポートキャンパス」として、一人ひとりの目標・実力・特性に合わせて学びをカスタマイズできる教育環境を提供しています。本イベントでは、実際の授業体験や個別相談を通じて、学びのスタイルや進路の可能性を具体的にイメージしていただけます。

2026年度ポスター開催日時

2026年6月20日(土) 10:00～18:00

※事前予約制

※上記時間帯の中で、希望時間に合わせて個別にご案内します。

当日の主なプログラム

参加者の興味や状況に合わせ、以下の体験・相談を自由に選んで参加できます。

個別説明・相談（約30分）

学習システム、進路実績、サポート体制などを丁寧にご説明します。

レポート体験（約30分）

通信制高校の学習の中心となるレポートを実際に体験できます。

個別指導授業体験（約30分）

小中高一貫・プロ講師指導の個別指導塾が運営する強みを活かした、理解度に合わせた指導を体験。

“英語の魔法”特別体験授業（約30分）

つくば開成高等学校北海道エリア英語科教諭による特別授業。英語が苦手な生徒でも「わかる・できる」を実感できる人気授業。

特別進学コース授業体験（約45分）

中3生を対象に、最上位コースである「特別進学コース」の体験授業を実施。中3内容から始め、大学入試過去問にチャレンジします。

ライズ高等学院について

ライズ高等学院は、

- 進学に強い学習サポート- 個別最適化された学びの設計- 留学対応コースなど多様な進路選択

を特徴とする通信制高校サポートキャンパスです。

つくば開成高等学校の学習等支援施設（函館キャンパス）として、不登校経験のある生徒、学び直しを希望する生徒、進学を目指す生徒など、さまざまな背景を持つ生徒が、自分らしいペースで学びを進められる環境を整えています。

また、転入学は随時受付しており、現在の学校生活に不安を抱える生徒の新たな選択肢としても注目されています。

地域密着の個別指導塾が一体運営

ライズ高等学院は、地元函館に密着した個別指導塾「学習塾ライズ（運営：グローバルゲート合同会社）」が一体となって運営しており、通信制高校の柔軟性と個別指導塾の対応力を融合した学習サポートを提供しています。

参加方法

事前予約制となります。ライズ高等学院WEBサイト（https://rise-kg.global-gate.jp/）の申込フォームにて受付